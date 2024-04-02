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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аллергический конъюнктивит

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Конъюнктива — это прозрачный тонкий слой, который покрывает белки глаз и внутреннюю поверхность век. Конъюнктивит — это воспаление (отек и раздражение) конъюнктивы.

Что такое аллергический конъюнктивит?

Аллергический конъюнктивит — это реакция в конъюнктиве, вызванная веществом, на которое у человека имеется аллергия, например, пыльцой, плесенью, пылью. Глаза становятся припухшими, краснеют и зудят.

Причиной аллергического конъюнктивита могут быть:

  • сезонные аллергии на такие вещества, как плесень, пыльца деревьев, сорняков или травы (симптомы обычно проявляются весной или осенью);

  • круглогодичные аллергии на такие вещества, как пыль, шерсть животных или перья.

Также существуют другие причины конъюнктивита. Например, причиной инфекционного конъюнктивита является вирусная или бактериальная инфекция. Кроме того, вызывать раздражение конъюнктивы и становиться причиной конъюнктивита, не являясь при этом аллергической реакцией или инфекцией, могут частицы грязи, контактные линзы или косметика.

Части глаза

Какими симптомами проявляется аллергический конъюнктивит?

У человека могут быть следующие симптомы:

  • Зуд и ощущение жжения в обоих глазах

  • Покраснение глаз, при этом глазные яблоки могут выглядеть припухшими

  • Слезящиеся глаза;

  • Зуд в носу и насморк

Нарушения зрения отсутствуют.

Как врачи могут определить, есть ли у человека аллергический конъюнктивит?

Врачи диагностируют его на основании симптомов. Обычно никаких обследований не требуется.

Как врачи лечат аллергический конъюнктивит?

Врачи посоветуют вам:

  • использовать противоаллергические глазные капли;

  • избегать контакта с веществами, на которые есть аллергия;

  • использовать искусственные слезы (глазные капли, которые действуют как настоящие слезы, увлажняя глаз);

  • иногда, если симптомы тяжелые — использовать кортикостероидные глазные капли.

Если у человека также имеются другие симптомы аллергии, например, насморк, чиханье или зуд, врачи могут назначить ему антигистаминный препарат внутрь.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.