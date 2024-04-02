Аллергический конъюнктивит — это реакция в конъюнктиве, вызванная веществом, на которое у человека имеется аллергия, например, пыльцой, плесенью, пылью. Глаза становятся припухшими, краснеют и зудят.

Причиной аллергического конъюнктивита могут быть:

сезонные аллергии на такие вещества, как плесень, пыльца деревьев, сорняков или травы (симптомы обычно проявляются весной или осенью);

круглогодичные аллергии на такие вещества, как пыль, шерсть животных или перья.

Также существуют другие причины конъюнктивита. Например, причиной инфекционного конъюнктивита является вирусная или бактериальная инфекция. Кроме того, вызывать раздражение конъюнктивы и становиться причиной конъюнктивита, не являясь при этом аллергической реакцией или инфекцией, могут частицы грязи, контактные линзы или косметика.