Конъюнктива — это прозрачный тонкий слой, который покрывает белки глаз и внутреннюю поверхность век. Конъюнктивит — это воспаление (отек и раздражение) конъюнктивы.
Что такое аллергический конъюнктивит?
Аллергический конъюнктивит — это реакция в конъюнктиве, вызванная веществом, на которое у человека имеется аллергия, например, пыльцой, плесенью, пылью. Глаза становятся припухшими, краснеют и зудят.
Причиной аллергического конъюнктивита могут быть:
сезонные аллергии на такие вещества, как плесень, пыльца деревьев, сорняков или травы (симптомы обычно проявляются весной или осенью);
круглогодичные аллергии на такие вещества, как пыль, шерсть животных или перья.
Также существуют другие причины конъюнктивита. Например, причиной инфекционного конъюнктивита является вирусная или бактериальная инфекция. Кроме того, вызывать раздражение конъюнктивы и становиться причиной конъюнктивита, не являясь при этом аллергической реакцией или инфекцией, могут частицы грязи, контактные линзы или косметика.
Части глаза
Какими симптомами проявляется аллергический конъюнктивит?
У человека могут быть следующие симптомы:
Зуд и ощущение жжения в обоих глазах
Покраснение глаз, при этом глазные яблоки могут выглядеть припухшими
Слезящиеся глаза;
Зуд в носу и насморк
Нарушения зрения отсутствуют.
Как врачи могут определить, есть ли у человека аллергический конъюнктивит?
Врачи диагностируют его на основании симптомов. Обычно никаких обследований не требуется.
Как врачи лечат аллергический конъюнктивит?
Врачи посоветуют вам:
использовать противоаллергические глазные капли;
избегать контакта с веществами, на которые есть аллергия;
использовать искусственные слезы (глазные капли, которые действуют как настоящие слезы, увлажняя глаз);
иногда, если симптомы тяжелые — использовать кортикостероидные глазные капли.
Если у человека также имеются другие симптомы аллергии, например, насморк, чиханье или зуд, врачи могут назначить ему антигистаминный препарат внутрь.