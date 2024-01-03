Что такое энтропион и эктропион?
Энтропион и эктропион — это заболевания века.
В норме верхнее и нижнее веко плотно смыкаются для защиты глаз.
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Если у человека имеется энтропион, край одного из век заворачивается вовнутрь, вследствие чего ресницы трутся об глаз. Это может привести к повреждению роговицы — прозрачной оболочки в передней части глаза.
MID ESSEX HOSPITAL SERVICES NHS TRUST/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Если у человека имеется эктропион, край одного из век выворачивается наружу. Когда такое происходит, верхнее и нижнее веки не смыкаются должным образом, поэтому глаз закрывается не полностью. Это может привести к высыханию глаза.
Что является причиной энтропиона и эктропиона?
Причиной энтропиона и эктропиона могут быть:
возраст — по мере старения ткань вокруг глаза теряет тонус;
инфекция глаза, хирургическое вмешательство или травма;
новообразование на веке;
слабость мышц вокруг глаза;
врожденный порок.
Какими симптомами проявляются энтропион и эктропион?
Энтропион и эктропион проявляются схожими симптомами:
Ощущение постороннего тела в глазу
Слезящиеся глаза
Покраснение глаз
Слизистые выделения и образование корок на веке
Нечеткость зрения, если веко раздражает роговицу (прозрачную оболочку в передней части глаза) или человек не может полностью закрыть глаз
Сухость глаз при эктропионе
Как врачи могут определить, есть ли у человека энтропион или эктропион?
Врач может определить наличие энтропиона или эктропиона на основании внешнего вида глаз.
Как врачи лечат энтропион и эктропион?
Для лечения энтропиона и эктропиона врачи используют:
искусственные слезы (глазные капли, которые действуют как настоящие слезы, увлажняя глаз);
глазные мази (увлажняют глаза ночью);
иногда — повязку на глаз или мягкую контактную линзу для защиты роговицы;
иногда — инъекции лекарства, которое уменьшает спазм века;
Иногда хирургическое вмешательство