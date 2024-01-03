Что такое энтропион и эктропион?

Что такое энтропион и эктропион?

Энтропион и эктропион — это заболевания века.

В норме верхнее и нижнее веко плотно смыкаются для защиты глаз.

Энтропион Изображение SCIENCE PHOTO LIBRARY

Если у человека имеется энтропион, край одного из век заворачивается вовнутрь, вследствие чего ресницы трутся об глаз. Это может привести к повреждению роговицы — прозрачной оболочки в передней части глаза.

Эктропион Изображение MID ESSEX HOSPITAL SERVICES NHS TRUST/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Если у человека имеется эктропион, край одного из век выворачивается наружу. Когда такое происходит, верхнее и нижнее веки не смыкаются должным образом, поэтому глаз закрывается не полностью. Это может привести к высыханию глаза.