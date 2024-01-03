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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Энтропион и эктропион

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2024
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Что такое энтропион и эктропион?

Энтропион и эктропион — это заболевания века.

В норме верхнее и нижнее веко плотно смыкаются для защиты глаз.

Если у человека имеется энтропион, край одного из век заворачивается вовнутрь, вследствие чего ресницы трутся об глаз. Это может привести к повреждению роговицы — прозрачной оболочки в передней части глаза.

Если у человека имеется эктропион, край одного из век выворачивается наружу. Когда такое происходит, верхнее и нижнее веки не смыкаются должным образом, поэтому глаз закрывается не полностью. Это может привести к высыханию глаза.

Что является причиной энтропиона и эктропиона?

Причиной энтропиона и эктропиона могут быть:

  • возраст — по мере старения ткань вокруг глаза теряет тонус;

  • инфекция глаза, хирургическое вмешательство или травма;

  • новообразование на веке;

  • слабость мышц вокруг глаза;

  • врожденный порок.

Какими симптомами проявляются энтропион и эктропион?

Энтропион и эктропион проявляются схожими симптомами:

  • Ощущение постороннего тела в глазу

  • Слезящиеся глаза

  • Покраснение глаз

  • Слизистые выделения и образование корок на веке

  • Нечеткость зрения, если веко раздражает роговицу (прозрачную оболочку в передней части глаза) или человек не может полностью закрыть глаз

  • Сухость глаз при эктропионе

Как врачи могут определить, есть ли у человека энтропион или эктропион?

Врач может определить наличие энтропиона или эктропиона на основании внешнего вида глаз.

Как врачи лечат энтропион и эктропион?

Для лечения энтропиона и эктропиона врачи используют:

  • искусственные слезы (глазные капли, которые действуют как настоящие слезы, увлажняя глаз);

  • глазные мази (увлажняют глаза ночью);

  • иногда — повязку на глаз или мягкую контактную линзу для защиты роговицы;

  • иногда — инъекции лекарства, которое уменьшает спазм века;

  • Иногда хирургическое вмешательство

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.