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Халазион и ячмень (гордеолум)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2024
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Что такое халазион и ячмень?

Халазион и ячмень — это болезненные уплотнения на веке. Халазион и ячмень начинаются одинаковыми симптомами и выглядят очень похожими.

  • Халазион — это бугорок, причиной которого является закупорка сальной железы на веке, он не инфицированный.

  • Ячмень — это стафилококковая инфекция в основании ресницы.

  • Халазион обычно проходит сам по себе в течение 2–8 недель.

  • Ячмень обычно прорывается спустя 2–4 дня, а затем проходит сам по себе.

  • Прикладывание к глазу теплого компресса может способствовать более быстрому исчезновению халазиона или ячменя.

  • Иногда врачам приходится выпускать гной из ячменя, делая маленький разрез миниатюрным лезвием скальпеля.

Какими симптомами проявляется халазион или ячмень?

На веке появляется небольшое уплотнение, которое:

  • красного цвета;

  • болит;

  • припухшей;

  • отмечается раздражением и болезненностью.

Симптомы халазиона обычно проходят спустя несколько дней, но уплотнение может присутствовать до 8 недель.

Ячмень обычно прорывается спустя 2–4 дня, из него выходит гной, а затем он проходит.

Как врачи могут определить, есть ли у человека халазион или ячмень?

Врачи могут определить, есть ли у человека халазион или ячмень, проведя обследование века.

Как врачи лечат халазион или ячмень?

Халазион и ячмень обычно проходят сами по себе. Для облегчения боли и скорейшего заживления нужно:

  • прикладывать чистый, теплый и влажный компресс к веку на 5–10 минут 2 или 3 раза в день;

  • не пытаться выдавить его;

  • мыть веки мягким мылом и водой.

  • До полного заживления не использовать контактные линзы или косметику.

Если халазион присутствует дольше 8 недель, врач может:

  • Выпустит из нее жидкость

  • ввести в веко укол кортикостероидов.

Если ячмень не проходит сам по себе или вызывает сильную боль, врач может:

  • назначить антибиотики;

  • выпустить гной, делая маленький разрез миниатюрным лезвием скальпеля.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.