На веке появляется небольшое уплотнение, которое:

красного цвета;

болит;

припухшей;

отмечается раздражением и болезненностью.

Симптомы халазиона обычно проходят спустя несколько дней, но уплотнение может присутствовать до 8 недель.

Ячмень обычно прорывается спустя 2–4 дня, из него выходит гной, а затем он проходит.