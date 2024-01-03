Что такое халазион и ячмень?
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Д-Р КРИС ХЕЙЛ (DR. CHRIS HALE)/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Халазион и ячмень — это болезненные уплотнения на веке. Халазион и ячмень начинаются одинаковыми симптомами и выглядят очень похожими.
Халазион — это бугорок, причиной которого является закупорка сальной железы на веке, он не инфицированный.
Ячмень — это стафилококковая инфекция в основании ресницы.
Халазион обычно проходит сам по себе в течение 2–8 недель.
Ячмень обычно прорывается спустя 2–4 дня, а затем проходит сам по себе.
Прикладывание к глазу теплого компресса может способствовать более быстрому исчезновению халазиона или ячменя.
Иногда врачам приходится выпускать гной из ячменя, делая маленький разрез миниатюрным лезвием скальпеля.
Какими симптомами проявляется халазион или ячмень?
На веке появляется небольшое уплотнение, которое:
красного цвета;
болит;
припухшей;
отмечается раздражением и болезненностью.
Симптомы халазиона обычно проходят спустя несколько дней, но уплотнение может присутствовать до 8 недель.
Ячмень обычно прорывается спустя 2–4 дня, из него выходит гной, а затем он проходит.
Как врачи могут определить, есть ли у человека халазион или ячмень?
Врачи могут определить, есть ли у человека халазион или ячмень, проведя обследование века.
Как врачи лечат халазион или ячмень?
Халазион и ячмень обычно проходят сами по себе. Для облегчения боли и скорейшего заживления нужно:
прикладывать чистый, теплый и влажный компресс к веку на 5–10 минут 2 или 3 раза в день;
не пытаться выдавить его;
мыть веки мягким мылом и водой.
До полного заживления не использовать контактные линзы или косметику.
Если халазион присутствует дольше 8 недель, врач может:
Выпустит из нее жидкость
ввести в веко укол кортикостероидов.
Если ячмень не проходит сам по себе или вызывает сильную боль, врач может:
назначить антибиотики;
выпустить гной, делая маленький разрез миниатюрным лезвием скальпеля.