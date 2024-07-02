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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кровоподтеки и кровотечение

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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Появление кровоподтеков или кровотечения после травмы является нормальным.

Однако иногда возникают нарушения свертываемости крови, которые приводят к слишком легкому появлению кровоподтеков или кровотечений, например, после очень незначительных травм или даже без всяких травм.

  • Наиболее часто возникает кровотечение из носа, рта или пищеварительного тракта.

  • Кровоизлияние в головной мозг встречается реже, но оно очень опасно.

  • Распространенные причины чрезмерного кровотечения включают заболевание печени, низкие уровни тромбоцитов и некоторые лекарственные препараты.

  • Реже нарушения свертываемости крови передаются по наследству от родителей.

  • Врач назначает анализы крови для определения причины чрезмерного кровотечения.

Каковы причины легкого образования кровоподтеков и кровотечения?

Тромб — это сгусток материала, который организм вырабатывает для закупорки кровоточащего кровеносного сосуда. Кровяные сгустки состоят из компонентов крови, в том числе:

  • тромбоцитов (клеточноподобные частицы в крови);

  • особых белков, называемых факторами свертывания крови.

Проблемы с тромбоцитами или факторами свертывания крови могут препятствовать нормальному свертыванию крови. В результате возникает чрезмерное кровотечение или образование кровоподтека.

Проблемы с тромбоцитами могут включать:

  • Слишком низкий уровень тромбоцитов

  • Слишком высокий уровень тромбоцитов

  • Нарушение функции тромбоцитов

  • Применение антиагрегантов, таких как аспирин или НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты, например ибупрофен)

Некоторые виды онкологических заболеваний и тяжелые инфекции могут вызывать проблемы с тромбоцитами.

Нарушения факторов свертывания могут быть вызваны:

Легкое появление синяков может быть обусловлено повышенной ломкостью кровеносных сосудов (состояние, которое называется пурпурой). Это часто встречается и редко вызывает проблемы при отсутствии других признаков чрезмерного кровотечения.

Каковы симптомы нарушения свертываемости крови?

Симптомы нарушения свертываемости крови включают:

  • необъяснимые носовые кровотечения;

  • продолжительное кровотечение после незначительных порезов, анализов крови, малых хирургических вмешательств или визита к стоматологу, чистки зубов или использования зубной нити;

  • необъяснимые пятна на коже, в том числе красные или фиолетовые точки, синяки и мелкие кровеносные сосуды, которые видно через кожу;

  • обильные или длительные менструации у женщин.

В каких случаях следует обращаться к врачу?

Немедленно обратитесь к врачу при легком возникновении кровотечения или кровоподтеков и наличии любого из нижеперечисленных тревожных признаков:

  • не останавливающееся кровотечение;

  • рвота кровью или свернувшейся кровью (темные частицы, похожие на молотый кофе);

  • кровь в кале или черный, дегтеообразный кал;

  • появление симптомов серьезной кровопотери, таких как потливость, слабость или обморок, головокружение, тошнота или чрезмерная жажда;

  • в случае беременности или после недавних родов;

  • появление признаков инфекции, например, повышение температуры, озноб, диарея, ощущение ухудшения общего самочувствия;

  • наличие симптомов со стороны головного мозга, таких как головная боль и спутанность сознания.

При отсутствии настораживающих признаков, но легком развитии кровотечения или кровоподтеков следует позвонить врачу.

Что будет происходить во время визита к врачу?

Врач задаст вопросы о симптомах и медицинском анамнезе, а также проведет физикальное обследование. Как правило, также потребуются:

  • Анализы крови

Как лечат легкое появление кровоподтеков и кровотечения?

Врач назначает лечение по поводу конкретной причины кровоподтеков или кровотечения, например:

  • Отмена лекарственных препаратов, вызывающих кровотечение

  • Назначение препаратов витамина К при дефиците витамина К

  • Лечение онкологического заболевания или инфекции

Иногда врачи назначают тромбоцитарную массу или факторы свертывания крови внутривенно.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.