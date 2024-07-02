Тромб — это сгусток материала, который организм вырабатывает для закупорки кровоточащего кровеносного сосуда. Кровяные сгустки состоят из компонентов крови, в том числе:

тромбоцитов (клеточноподобные частицы в крови);

особых белков, называемых факторами свертывания крови.

Проблемы с тромбоцитами или факторами свертывания крови могут препятствовать нормальному свертыванию крови. В результате возникает чрезмерное кровотечение или образование кровоподтека.

Проблемы с тромбоцитами могут включать:

Слишком низкий уровень тромбоцитов

Слишком высокий уровень тромбоцитов

Нарушение функции тромбоцитов

Применение антиагрегантов, таких как аспирин или НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты, например ибупрофен)

Некоторые виды онкологических заболеваний и тяжелые инфекции могут вызывать проблемы с тромбоцитами.

Нарушения факторов свертывания могут быть вызваны:

печеночной недостаточностью, которая препятствует выработке достаточного количества факторов свертывания крови;

наследственным заболеванием, таким как гемофилия;

недостатком витамина K, который необходим для выработки факторов свертывания крови печенью;

приемом определенных лекарственных препаратов, таких как антикоагулянты;

нарушением, при котором расходуются факторы свертывания крови, таким как синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС).

Легкое появление синяков может быть обусловлено повышенной ломкостью кровеносных сосудов (состояние, которое называется пурпурой). Это часто встречается и редко вызывает проблемы при отсутствии других признаков чрезмерного кровотечения.