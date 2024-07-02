Появление кровоподтеков или кровотечения после травмы является нормальным.
Однако иногда возникают нарушения свертываемости крови, которые приводят к слишком легкому появлению кровоподтеков или кровотечений, например, после очень незначительных травм или даже без всяких травм.
Наиболее часто возникает кровотечение из носа, рта или пищеварительного тракта.
Кровоизлияние в головной мозг встречается реже, но оно очень опасно.
Распространенные причины чрезмерного кровотечения включают заболевание печени, низкие уровни тромбоцитов и некоторые лекарственные препараты.
Реже нарушения свертываемости крови передаются по наследству от родителей.
Врач назначает анализы крови для определения причины чрезмерного кровотечения.
Каковы причины легкого образования кровоподтеков и кровотечения?
Тромб — это сгусток материала, который организм вырабатывает для закупорки кровоточащего кровеносного сосуда. Кровяные сгустки состоят из компонентов крови, в том числе:
тромбоцитов (клеточноподобные частицы в крови);
особых белков, называемых факторами свертывания крови.
Проблемы с тромбоцитами или факторами свертывания крови могут препятствовать нормальному свертыванию крови. В результате возникает чрезмерное кровотечение или образование кровоподтека.
Проблемы с тромбоцитами могут включать:
Слишком низкий уровень тромбоцитов
Слишком высокий уровень тромбоцитов
Нарушение функции тромбоцитов
Применение антиагрегантов, таких как аспирин или НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты, например ибупрофен)
Некоторые виды онкологических заболеваний и тяжелые инфекции могут вызывать проблемы с тромбоцитами.
Нарушения факторов свертывания могут быть вызваны:
печеночной недостаточностью, которая препятствует выработке достаточного количества факторов свертывания крови;
наследственным заболеванием, таким как гемофилия;
недостатком витамина K, который необходим для выработки факторов свертывания крови печенью;
приемом определенных лекарственных препаратов, таких как антикоагулянты;
нарушением, при котором расходуются факторы свертывания крови, таким как синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС).
Легкое появление синяков может быть обусловлено повышенной ломкостью кровеносных сосудов (состояние, которое называется пурпурой). Это часто встречается и редко вызывает проблемы при отсутствии других признаков чрезмерного кровотечения.
Каковы симптомы нарушения свертываемости крови?
Симптомы нарушения свертываемости крови включают:
необъяснимые носовые кровотечения;
продолжительное кровотечение после незначительных порезов, анализов крови, малых хирургических вмешательств или визита к стоматологу, чистки зубов или использования зубной нити;
необъяснимые пятна на коже, в том числе красные или фиолетовые точки, синяки и мелкие кровеносные сосуды, которые видно через кожу;
обильные или длительные менструации у женщин.
В каких случаях следует обращаться к врачу?
Немедленно обратитесь к врачу при легком возникновении кровотечения или кровоподтеков и наличии любого из нижеперечисленных тревожных признаков:
не останавливающееся кровотечение;
рвота кровью или свернувшейся кровью (темные частицы, похожие на молотый кофе);
кровь в кале или черный, дегтеообразный кал;
появление симптомов серьезной кровопотери, таких как потливость, слабость или обморок, головокружение, тошнота или чрезмерная жажда;
в случае беременности или после недавних родов;
появление признаков инфекции, например, повышение температуры, озноб, диарея, ощущение ухудшения общего самочувствия;
наличие симптомов со стороны головного мозга, таких как головная боль и спутанность сознания.
При отсутствии настораживающих признаков, но легком развитии кровотечения или кровоподтеков следует позвонить врачу.
Что будет происходить во время визита к врачу?
Врач задаст вопросы о симптомах и медицинском анамнезе, а также проведет физикальное обследование. Как правило, также потребуются:
Анализы крови
Как лечат легкое появление кровоподтеков и кровотечения?
Врач назначает лечение по поводу конкретной причины кровоподтеков или кровотечения, например:
Отмена лекарственных препаратов, вызывающих кровотечение
Назначение препаратов витамина К при дефиците витамина К
Лечение онкологического заболевания или инфекции
Иногда врачи назначают тромбоцитарную массу или факторы свертывания крови внутривенно.