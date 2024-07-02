В циркулирующей крови содержатся тромбоциты, эритроциты и факторы свертывания крови. То есть они сразу имеются в наличии в месте рассечения или повреждения кровеносного сосуда. При рассечении кровеносного сосуда формируется сгусток крови:

Кровеносный сосуд сужается, чтобы замедлить поток крови.

Тромбоциты прикрепляются к поврежденному участку кровеносного сосуда.

Тромбоциты высвобождают вещества, которые активируют белки факторов свертывания крови.

Факторы свертывания крови образуют сеть, которая захватывает эритроциты и еще больше тромбоцитов.

Сгусток из этих материалов быстро увеличивается до тех пор, пока не достигнет размера, достаточного для закупорки кровеносного сосуда.

Сгустки крови: закупоривание разрывов