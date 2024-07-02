Что такое тромб?
Тромб — это сгусток материала, который организм вырабатывает для закупорки кровоточащего кровеносного сосуда. Сгустки крови имеют вид темно-красной желеобразной массы. Сгустки крови состоят из компонентов циркулирующей крови:
тромбоцитов (клеточноподобные частицы в крови);
эритроцитов;
особых белков, называемых факторами свертывания крови.
После заживления кровеносного сосуда в тромбе больше нет необходимости. Поэтому организм расщепляет (растворяет) тромб.
Как свертывается кровь?
В циркулирующей крови содержатся тромбоциты, эритроциты и факторы свертывания крови. То есть они сразу имеются в наличии в месте рассечения или повреждения кровеносного сосуда. При рассечении кровеносного сосуда формируется сгусток крови:
Кровеносный сосуд сужается, чтобы замедлить поток крови.
Тромбоциты прикрепляются к поврежденному участку кровеносного сосуда.
Тромбоциты высвобождают вещества, которые активируют белки факторов свертывания крови.
Факторы свертывания крови образуют сеть, которая захватывает эритроциты и еще больше тромбоцитов.
Сгусток из этих материалов быстро увеличивается до тех пор, пока не достигнет размера, достаточного для закупорки кровеносного сосуда.
Сгустки крови: закупоривание разрывов
Тромбоциты активируются в том случае, если травма приводит к разрыву стенок кровеносного сосуда. Они меняют форму с круглой на игольчатую, приклеиваются к стенкам пораженного сосуда и друг к другу и начинают закупоривать разрыв. Также они взаимодействуют с другими белками крови, что приводит к образованию фибрина. Нити фибринов образуют сеть, которая захватывает большее количество тромбоцитов и клеток крови, формируя сгусток, который закупоривает разрыв.
Какие проблемы могут возникнуть в процессе свертывания крови?
Чрезмерное свертывание крови
Некоторые проблемы со здоровьем вызывают образование слишком большого количества сгустков (избыточное свертывание крови). Избыточная активность факторов свертывания крови. Либо может возникнуть проблема с системой растворения тромбов.
Избыточное свертывание может привести к другим проблемам, например:
инсульт при закупорке сосудов головного мозга;
инфаркт миокарда при закупорке сосудов, кровоснабжающих сердце;
тромбоэмболия легочной артерии, проблема, которая возникает при попадании крови со сгустками из ног, таза или живота в легкие.
Недостаточное свертывание крови
Некоторые проблемы со здоровьем приводят к недостаточному свертыванию крови. В этом случае даже незначительное повреждение кровеносного сосуда может привести к развитию серьезных кровоподтеков и кровотечения. Это может быть вызвано недостаточным уровнем тромбоцитов или нарушением их функции. Либо может возникать недостаток факторов свертывания крови. Некоторые лекарственные препараты влияют на способность формирования сгустков крови.
Какое лечение назначают при образовании тромбов?
При чрезмерном свертывании крови врач может назначить:
лекарственные препараты, блокирующие тромбоциты, такие как аспирин;
лекарственные препараты, блокирующие факторы свертывания крови.
Лекарственные препараты, блокирующие факторы свертывания крови, иногда называют антикоагулянтами.
При развитии опасного тромба в головном мозге или сердце врач может назначить лекарственный препарат для растворения тромбов. Лекарственные препараты, растворяющие тромбы, также могут растворять полезные сгустки крови, поэтому может начаться кровотечение (но это случается редко).