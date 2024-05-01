Существует несколько типов клеток крови:

Эритроциты, переносящие кислород

Лейкоциты, которые борются с инфекцией

Тромбоциты, участвующие в свертывании крови при кровотечении

Плазматические клетки — это особый тип лейкоцитов. Плазматические клетки вырабатывают антитела. Антитела — это белки, которые являются частью механизма естественной защиты организма от инфекций и злокачественных опухолей. Антитела обнаруживают и атакуют чужеродные клетки.

Костный мозг располагается внутри кости. Большинство клеток крови вырабатывается в костном мозге. Различные клетки крови развиваются из так называемой стволовой клетки.

Что такое множественная миелома? Множественная миелома — это злокачественная опухоль из плазматических клеток. Одна из плазматических клеток бесконтрольно размножается в костном мозге и производит множество своих копий. Множественная миелома часто вызывает боль в костях, переломы и почечную недостаточность.

Средний возраст пациентов с множественной миеломой составляет около 65 лет.

Для диагностики множественной миеломы врач назначает анализы крови и мочи, а также биопсию костного мозга (взятие образца костного мозга для изучения под микроскопом).

Для лечения злокачественных заболеваний обычно назначается химиотерапия, кортикостероиды, а иногда трансплантация стволовых клеток. Какие проблемы вызывает множественная миелома? Злокачественные плазматические клетки: проникают в близлежащие здоровые кости;

вытесняют нормальные клетки из костного мозга;

вырабатывают множество антител одного вида. Инвазия в кости приводит к их повреждению и повышает вероятность перелома. Доминирование аномальных клеток в костном мозге приводит к недостаточной выработке здоровых клеток крови. Без достаточного количества эритроцитов развивается анемия (низкий уровень эритроцитов). Без достаточного количества здоровых лейкоцитов повышается риск развития инфекций. Без достаточного количества тромбоцитов может развиться обильное кровотечение. Злокачественные плазматические клетки вырабатывают чрезмерное количество аномальных антител, которые не могут защитить от инфекции. Это может привести к закупорке почек и вызвать почечную недостаточность.

Каковы причины множественной миеломы? Врачи не знают причин множественной миеломы, но предполагают, что: она передается по наследству;

иногда она возникает при воздействии высокой дозы радиации или определенных химических веществ.

Каковы симптомы множественной миеломы? Наиболее распространенным симптомом является: Боль в костях, обычно в бедренных, позвоночнике, ребрах и черепе При осложнениях могут возникать другие симптомы: ощущение утомляемости и слабости вследствие анемии (низкое количество эритроцитов в крови);

инфекции, сопровождающиеся повышением температуры и ознобом;

необычные кровоподтеки и кровотечения из-за проблем со свертыванием крови.

Как можно определить наличие множественной миеломы? Врач назначит: анализы крови для измерения различных типов клеток крови и антител;

анализы мочи для измерения уровней антител и других белков, вырабатываемых миеломой;

рентгенографию всех костей, в которых ощущается боль. Если результаты этих обследований будут указывать на вероятность множественной миеломы, врач выполнит: биопсию костного мозга (забор образца костного мозга для изучения под микроскопом);

рентгенографию всех костей организма (обзорную рентгенограмму костей скелета), чтобы увидеть, какие из них поражены миеломой.