Низкий уровень лейкоцитов не имеет конкретных симптомов. Симптомы обусловлены частыми инфекциями. Иногда развиваются необычные инфекции, которых никогда не бывает у большинства людей.

Симптомы инфекции могут начаться внезапно или развиваться медленно и могут включать: