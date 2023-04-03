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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Низкое количество лейкоцитов

(нейтропения; лимфопения)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено апр. 2023
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Лейкоциты являются частью иммунной системы организма, которая обеспечивает защиту от инфекций и опухолей. В организме имеется несколько типов лейкоцитов. Большинство лейкоцитов образуется в костном мозге.

Что подразумевают под низким количеством лейкоцитов?

Низкое количество лейкоцитов — это чрезмерно низкое количество одного или нескольких типов лейкоцитов.

  • Низкий уровень лейкоцитов повышает риск развития инфекции.

  • Некоторые инфекции могут представлять угрозу для жизни.

  • Низкое количество лейкоцитов может быть побочным эффектом лекарств, особенно химиотерапевтических препаратов.

  • Иногда снижение количества лейкоцитов вызвано инфекцией или злокачественной опухолью.

  • Чтобы установить причину низкого количества лейкоцитов, могут быть назначены анализы крови и анализы костного мозга.

  • Врач может назначить лекарства для повышения уровня лейкоцитов и антибиотики при повышении температуры или других признаках инфекции.

Каковы причины снижения количества лейкоцитов?

Количество лейкоцитов может снижаться по многим причинам:

Каковы симптомы низкого количества лейкоцитов?

Низкий уровень лейкоцитов не имеет конкретных симптомов. Симптомы обусловлены частыми инфекциями. Иногда развиваются необычные инфекции, которых никогда не бывает у большинства людей.

Симптомы инфекции могут начаться внезапно или развиваться медленно и могут включать:

Как врач может диагностировать низкое количество лейкоцитов?

Врач может диагностировать низкое количество лейкоцитов, выполнив обычный общий анализ крови (ОАК). Если пациент получает лечение или страдает заболеванием, при котором может снижаться количество лейкоцитов, врач контролирует это с помощью частых ОАК.

Иногда причина очевидна, например, если пациент получает химиотерапию или лучевую терапию для лечения онкологического заболевания.

Если причина не ясна, врач может назначить:

  • анализ крови, мочи и визуализирующие исследования для выявления инфекции;

  • биопсию костного мозга (извлечение образца костного мозга с помощью иглы для последующего анализа).

Какое лечение может назначить врач при низком количестве лейкоцитов?

Для лечения низкого количества лейкоцитов врач может назначить:

  • антибиотики для лечения инфекций;

  • лекарственные препараты, стимулирующие выработку лейкоцитов в организме;

  • лечение заболеваний, которые могут привести к снижению их количества.

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