Тромбоциты — это крошечные клетки крови, которые участвуют в свертывании крови. Высокий уровень тромбоцитов может вызывать проблемы со свертыванием крови.
Иногда в организме вырабатывается избыточное количество тромбоцитов.
Это может привести к образованию тромбов в кровеносных сосудах или необычным кровотечениям.
Может возникать ощущение жжения и покалывания в кистях рук и стопах.
Врач назначит анализы крови, чтобы выяснить причину избыточных уровней тромбоцитов, а в некоторых случаях может взять небольшой образец костного мозга.
Врач назначит лекарственные препараты для облегчения симптомов и снижения количества тромбоцитов.
Каковы причины повышения количества тромбоцитов?
В организме, а именно в костном мозге, вырабатываются тромбоциты и другие клетки крови, такие как эритроциты и лейкоциты. Костный мозг представляет собой мягкий материал внутри кости. Тромбоциты происходят из тех же самых кроветворных клеток, которые вырабатывают остальные клетки крови.
Высокий уровень тромбоцитов может быть вызван следующими причинами:
проблемами с кроветворными клетками;
реакцией на заболевание.
Иногда кроветворные клетки просто вырабатывают слишком много тромбоцитов. Как правило, это происходит из-за проблемы с одним из генов, контролирующих выработку тромбоцитов. Такая проблема обычно возникает после 50 лет, но иногда это происходит и у молодых женщин. Реже проблема затрагивает гены, которые контролируют также другие клетки крови. Это может привести к более серьезным заболеваниям крови.
Часто высокий уровень тромбоцитов является реакцией на заболевание, например, некоторые виды онкологических заболеваний, инфекции или проблемы с иммунной системой.
Какие осложнения может вызвать высокий уровень тромбоцитов?
У некоторых людей осложнения отсутствуют. Но при их возникновении выделяют два основных типа:
Чрезмерное свертывание крови
Чрезмерно обильное кровотечение
Чрезмерное свертывание крови и чрезмерное кровотечение кажутся противоположными состояниями. Но оба из них могут возникать в результате чрезмерного количества тромбоцитов.
Чрезмерное свертывание крови
Вначале чрезмерное количество тромбоцитов приводит к повышению вероятности свертывания. Свертывание крови — это функция тромбоцитов. Могут образоваться тромбы в ногах (тромбоз глубоких вен [ТГВ]), в головном мозге (инсульт) или в легких (тромбоэмболия легочной артерии).
Чрезмерно обильное кровотечение
При чрезмерно высоком уровне тромбоцитов дополнительные тромбоциты фактически мешают свертыванию крови. Кровеносные сосуды могут пропускать кровь сами по себе или после незначительной травмы.
Каковы симптомы высоких уровней тромбоцитов?
Высокий уровень тромбоцитов часто не вызывает никаких симптомов. Но могут возникнуть:
Жжение или покалывание в кончиках пальцев, кистях рук и стопах
Головные боли
Слабость, головокружение и утомляемость
Симптомы аномальной свертываемости крови включают:
Боль и отек ноги
Боль в груди и одышка
Слабость на одной стороне тела
Симптомы чрезмерного кровотечения включают:
носовые кровотечения;
Кровоточивость десен
Легкое появление синяков
Как врач может определить высокий уровень тромбоцитов?
Уровень тромбоцитов измеряют в рамках стандартного теста под названием общий анализ крови (ОАК). Чтобы узнать причину повышения уровня тромбоцитов, врач может назначить другие анализы крови, включая специальные генетические анализы. Также может потребоваться взять небольшой образец (биопсия) костного мозга и исследовать его под микроскопом.
Какое лечение врач назначает при высоких уровнях тромбоцитов?
Врач будет корректировать медицинскую проблему, вызвавшую повышение уровня тромбоцитов. При улучшении состояния количество тромбоцитов должно снизиться.
Врач может назначить небольшие дозы аспирина, чтобы устранить легкие симптомы. При обильном кровотечении, инфаркте миокарда или инсульте из-за сгустков, вызванных высоким уровнем тромбоцитов, пациента вероятнее всего госпитализируют в стационар.
Врач может попытаться снизить количество тромбоцитов в крови с помощью:
Лекарственные препараты
Тромбоцитаферез: врач извлечет некоторое количество крови, удалит из него тромбоциты, а затем вернет кровь обратно в организм.
В редких случаях у лиц молодого возраста при наличии подходящего донора и неэффективности других видов лечения выполняют трансплантацию стволовых клеток.
В этом случае назначают частые анализы крови, чтобы убедиться в отсутствии рецидива повышенного количества тромбоцитов.