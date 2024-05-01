В организме, а именно в костном мозге, вырабатываются тромбоциты и другие клетки крови, такие как эритроциты и лейкоциты. Костный мозг представляет собой мягкий материал внутри кости. Тромбоциты происходят из тех же самых кроветворных клеток, которые вырабатывают остальные клетки крови.

Высокий уровень тромбоцитов может быть вызван следующими причинами:

проблемами с кроветворными клетками;

реакцией на заболевание.

Иногда кроветворные клетки просто вырабатывают слишком много тромбоцитов. Как правило, это происходит из-за проблемы с одним из генов, контролирующих выработку тромбоцитов. Такая проблема обычно возникает после 50 лет, но иногда это происходит и у молодых женщин. Реже проблема затрагивает гены, которые контролируют также другие клетки крови. Это может привести к более серьезным заболеваниям крови.

Часто высокий уровень тромбоцитов является реакцией на заболевание, например, некоторые виды онкологических заболеваний, инфекции или проблемы с иммунной системой.