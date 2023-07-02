Лимфома — это злокачественная опухоль, происходящая из особого типа лейкоцитов, называемых лимфоцитами. Лимфоциты и другие лейкоциты помогают организму бороться с заболеваниями.

Лимфоциты перемещаются через кровеносные сосуды, а затем через лимфатическую систему. Лимфатическая система состоит из лимфатических узлов и лимфатических сосудов. Лимфатические узлы представляют собой небольшие органы, которые имеют форму боба, находятся в области шеи, паха, подмышек и борются с заболеваниями.

При лимфоме происходит неконтролируемый рост лимфоцитов, которые накапливаются в лимфоузлах, а иногда в печени, селезенке и внутри костей (в костном мозге).

Неходжкинские лимфомы — это группа заболеваний, включающая множество различных лимфом. При них могут поражаться несколько различных типов лимфоцитов. Лимфома Ходжкина связана с одним конкретным типом лимфоцитов.

Неходжкинские лимфомы встречаются чаще, чем лимфома Ходжкина.

Увеличенные лимфоузлы являются симптомом неходжкинских лимфом — лимфоузлы становятся больше по размеру, но обычно не болят.

Если увеличенные лимфатические узлы давят на органы, может возникать боль или проблемы с дыханием.

Лечение может включать лучевую терапию, химиотерапию, терапию другими препаратами под названием моноклональные антитела, или их сочетание.

Среди неходжкинских лимфом выделяют 2 основных типа:

Индолентная лимфома , растущая медленно

Агрессивная лимфома, растущая быстро

Индолентную лимфому легче лечить, и с ней можно жить в течение многих лет. Но вылечить ее полностью обычно не удается. Для агрессивной лимфомы требуется интенсивное лечение, но она часто поддается полному излечению.

Неходжкинской лимфомой можно заболеть в любом возрасте.