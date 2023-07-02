Что такое неходжкинские лимфомы?
Лимфома — это злокачественная опухоль, происходящая из особого типа лейкоцитов, называемых лимфоцитами. Лимфоциты и другие лейкоциты помогают организму бороться с заболеваниями.
Лимфоциты перемещаются через кровеносные сосуды, а затем через лимфатическую систему. Лимфатическая система состоит из лимфатических узлов и лимфатических сосудов. Лимфатические узлы представляют собой небольшие органы, которые имеют форму боба, находятся в области шеи, паха, подмышек и борются с заболеваниями.
При лимфоме происходит неконтролируемый рост лимфоцитов, которые накапливаются в лимфоузлах, а иногда в печени, селезенке и внутри костей (в костном мозге).
Неходжкинские лимфомы — это группа заболеваний, включающая множество различных лимфом. При них могут поражаться несколько различных типов лимфоцитов. Лимфома Ходжкина связана с одним конкретным типом лимфоцитов.
Неходжкинские лимфомы встречаются чаще, чем лимфома Ходжкина.
Увеличенные лимфоузлы являются симптомом неходжкинских лимфом — лимфоузлы становятся больше по размеру, но обычно не болят.
Если увеличенные лимфатические узлы давят на органы, может возникать боль или проблемы с дыханием.
Лечение может включать лучевую терапию, химиотерапию, терапию другими препаратами под названием моноклональные антитела, или их сочетание.
Среди неходжкинских лимфом выделяют 2 основных типа:
Индолентная лимфома, растущая медленно
Агрессивная лимфома, растущая быстро
Индолентную лимфому легче лечить, и с ней можно жить в течение многих лет. Но вылечить ее полностью обычно не удается. Для агрессивной лимфомы требуется интенсивное лечение, но она часто поддается полному излечению.
Неходжкинской лимфомой можно заболеть в любом возрасте.
Каковы причины развития неходжкинской лимфомы?
Врачи не знают, каковы причины неходжкинской лимфомы. Некоторые типы могут быть вызваны вирусами.
Каковы симптомы неходжкинской лимфомы?
Вначале:
лимфоузлы на шее, в подмышечной или паховой области увеличиваются в размерах, но обычно не болят.
Позже могут возникнуть другие симптомы:
кашель или проблемы с дыханием;
отек области лица, шеи, рук и ног;
отсутствие чувства голода и потеря массы тела;
запоры (проблемы с опорожнением кишечника);
боль в животе.
ощущение слабости и усталости;
более легкое возникновение кровоподтеков или кровотечений.
У детей первые симптомы могут отличаться и могут включать:
анемию (низкое число эритроцитов);
сыпь;
слабость и необычные ощущения.
Как врачи узнают о возникновении неходжкинской лимфомы?
Подозрение на неходжкинскую лимфому возникает при появлении увеличенных, безболезненных лимфатических узлов, которые не исчезают через несколько недель.
Если врачи подозревают неходжкинскую лимфому на оснвании симптомов, то они сделают:
биопсию (путем выполнения небольшого разреза для извлечения увеличенного лимфоузла, чтобы изучить его под микроскопом).
Прежде чем назначить лечение по поводу неходжкинской лимфомы, необходимо оценить ее распространенность. Врачи используют несколько методов для оценки распространенности неходжкинской лимфомы, такие как:
Биопсия костного мозга
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
КТ (компьютерная томография) органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза;
Как лечат неходжкинские лимфомы?
При нераспространенной индолентной лимфоме лечение может не требоваться в течение многих лет. В ином случае лечение будет начато сразу. Необходимое лечение зависит от типа неходжкинской лимфомы и степени распространенности.
Лечение неходжкинской лимфомы может включать следующие методы:
внутривенное введение моноклональных антител — это вещества, используемые иммунной системой для борьбы с опухолью;
Если лимфома возвращается позже после успешного лечения (возникает рецидив), врачи могут назначить: