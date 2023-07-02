Лимфома — это злокачественная опухоль, происходящая из особого типа лейкоцитов, называемых лимфоцитами. Лимфоциты и другие лейкоциты помогают организму бороться с заболеваниями.

Лимфоциты перемещаются через кровеносные сосуды, а затем через лимфатическую систему. Лимфатическая система состоит из лимфатических узлов и лимфатических сосудов. Лимфатические узлы представляют собой небольшие органы, которые имеют форму боба, находятся в области шеи, паха, подмышек и борются с заболеваниями.

Лимфатическая система: Помощь в защите от инфекции

При лимфоме лимфоциты начинают бесконтрольно размножаться. Они растут в лимфатических узлах, а иногда в печени, селезенке и внутри костей (в костном мозге).

Лимфома Ходжкина — это разновидность лимфомы, которая связана с одним конкретным типом лимфоцитов. При неходжкинской лимфоме поражаются другие типы лимфоцитов.