Что такое лимфома Ходжкина?
Лимфома — это злокачественная опухоль, происходящая из особого типа лейкоцитов, называемых лимфоцитами. Лимфоциты и другие лейкоциты помогают организму бороться с заболеваниями.
Лимфоциты перемещаются через кровеносные сосуды, а затем через лимфатическую систему. Лимфатическая система состоит из лимфатических узлов и лимфатических сосудов. Лимфатические узлы представляют собой небольшие органы, которые имеют форму боба, находятся в области шеи, паха, подмышек и борются с заболеваниями.
Лимфатическая система: Помощь в защите от инфекции
При лимфоме лимфоциты начинают бесконтрольно размножаться. Они растут в лимфатических узлах, а иногда в печени, селезенке и внутри костей (в костном мозге).
Лимфома Ходжкина — это разновидность лимфомы, которая связана с одним конкретным типом лимфоцитов. При неходжкинской лимфоме поражаются другие типы лимфоцитов.
Лимфома Ходжкина обычно начинается в лимфоузлах и приводит к их увеличению.
Для лечения лимфомы Ходжкина назначают химиотерапию и лучевую терапию.
Большинство пациентов с лимфомой Ходжкина можно полностью излечить.
Каковы причины развития лимфомы Ходжкина?
Врачи не знают, каковы причины лимфомы Ходжкина. Ею невозможно заразиться от других людей.
Каковы симптомы лимфомы Ходжкина?
Симптомы лимфомы Ходжкина включают:
увеличение лимфатических узлов в области шеи, подмышек или паха — они обычно безболезненны, но изредка могут болеть в течение нескольких часов после употребления алкоголя;
лихорадка
ночная потливость.
потеря веса.
зуд;
ощущение слабости и усталости;
Также могут возникать другие симптомы, зависящие от того, в какой части организма происходит рост опухолевых клеток. Например, увеличенные лимфатические узлы в грудной клетке могут сдавливать дыхательные пути, вызывая кашель или затрудненное дыхание.
Как врачи узнают о возникновении лимфомы Ходжкина?
Подозрение на лимфому Ходжкина возникает при появлении увеличенных, безболезненных лимфатических узлов, которые не исчезают через несколько недель.
Для установления диагноза выполняют:
биопсию (путем выполнения небольшого разреза для извлечения увеличенного лимфоузла, чтобы изучить его под микроскопом).
Прежде чем назначить лечение по поводу лимфомы Ходжкина, необходимо оценить ее распространенность. Врачи используют несколько методов для оценки распространенности лимфомы Ходжкина, такие как:
анализы крови, в том числе функциональные печеночные и почечные пробы;
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
КТ (компьютерная томография) органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза;
Как лечат лимфому Ходжкина?
Лимфому Ходжкина лечат с помощью следующих методов:
иногда также лучевую терапию.
Если лимфома Ходжкина рецидивирует после лечения, назначают:
химиотерапию в высоких дозах;
После лечения врачи продолжают наблюдать за проблемами, проводя регулярные осмотры и обследования, такие как рентгенография органов грудной клетки и КТ, чтобы не пропустить рецидив опухоли.