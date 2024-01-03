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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2024
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Что такое лейкоз?

Лейкоз — это злокачественная опухоль, развивающаяся из лейкоцитов. Лейкоциты выполняют множество функций, включая помощь иммунной системе организма в борьбе с инфекциями. Лейкоциты вырабатываются в костном мозге — губчатой ткани внутри костей.

При лейкозе наблюдается очень высокое число лейкоцитов в крови. Тем не менее, злокачественные лейкоциты не выполняют свои функции должным образом, поэтому вероятность развития инфекций повышается. Эти инфекции могут представлять угрозу для жизни.

Кроме того, злокачественные лейкоциты заполняют костный мозг, в связи с чем он не может вырабатывать нормальные клетки крови, такие как:

Существует много различных типов лейкоцитов, но только 2 основных типа лейкоза:

  • Лимфоцитарный лейкоз: опухоль, происходящая из лимфоцитов — одного из типов лейкоцитов

  • Миелогенный лейкоз: опухоль, происходящая из всех остальных типов лейкоцитов

Лимфоцитарный и миелогенный лейкоз может быть острым или хроническим.

  • Острый: опухоль из молодых клеток, которая быстро распространяется и без лечения может привести к смерти через 3–6 месяцев

  • Хронический: опухоль из зрелых клеток, которая распространяется медленнее

Что такое хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ)?

Хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ) представляет собой разновидность медленно растущей опухоли из какого-либо одного типа лейкоцитов. Опухолевые клетки растут и распространяются в кровь и в другие органы.

  • ХМЛ чаще всего встречается у взрослых в возрасте от 40 до 60 лет.

  • Пациенты могут ощущать утомляемость, отсутствие аппетита и терять вес.

  • По мере роста опухоли также может развиваться бледность и легкое появление кровоподтеков или кровотечения.

  • ХМЛ диагностируют с помощью анализов крови и исследования костного мозга.

  • ХМЛ лечат с помощью препаратов под названием ИТК (ингибиторы тирозинкиназы).

  • Более 90% пациентов, получивших лечение, выживают в течение не менее 5 лет.

Выделяют 3 фазы ХМЛ:

  • Хроническая фаза: первые месяцы или годы, когда опухоль растет очень медленно.

  • Фаза акселерации: опухоль начинает расти быстрее, лечение неэффективно, а симптомы усугубляются.

  • Фаза бластного криза: появляются очень молодые опухолевые клетки, так называемые бласты, и симптомы опухоли существенно ухудшаются, вызывая такие проблемы, как серьезные инфекции и кровотечение.

Каковы причины ХМЛ?

Причиной ХМЛ является проблема с одной из хромосом. Каждая из клеток в организме содержит 46 хромосом. Хромосомы содержат ДНК, которая определяет порядок работы клеток.

При ХМЛ в одной из хромосом развивается аномалия. Аномальная хромосома называется филадельфийской хромосомой. Она вырабатывает вещество, которое приводит к аномалиям в одном из типов лейкоцитов и их неконтролируемому росту.

Каковы симптомы ХМЛ?

На ранних этапах ХМЛ может не вызывать никаких симптомов. При появлении симптомов они могут включать:

  • ощущение слабости и усталости;

  • отсутствие чувства голода;

  • потеря веса;

  • лихорадка

  • ночную потливость;

  • ощущение переполнения в верхней части живота (вследствие увеличения печени и селезенки).

Позже у пациентов ухудшается самочувствие и могут возникать такие симптомы, как:

  • повышение температуры тела (из-за инфекций или лейкоза);

  • кровоподтеки;

  • Кровотечение

Как врачи диагностируют ХМЛ?

Чтобы диагностировать ХМЛ, врачи:

  • выполнят анализы крови;

  • возьмут образец костного мозга на исследование (исследование костного мозга);

  • выполнят молекулярное исследование, чтобы обнаружить филадельфийскую хромосому.

Как врачи могут лечить ХМЛ?

ХМЛ можно лечить с помощью:

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.