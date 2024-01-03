Что такое лейкоз?
Лейкоз — это злокачественная опухоль, развивающаяся из лейкоцитов. Лейкоциты выполняют множество функций, включая помощь иммунной системе организма в борьбе с инфекциями. Лейкоциты вырабатываются в костном мозге — губчатой ткани внутри костей.
При лейкозе наблюдается очень высокое число лейкоцитов в крови. Тем не менее, злокачественные лейкоциты не выполняют свои функции должным образом, поэтому вероятность развития инфекций повышается. Эти инфекции могут представлять угрозу для жизни.
Кроме того, злокачественные лейкоциты заполняют костный мозг, в связи с чем он не может вырабатывать нормальные клетки крови, такие как:
эритроциты (что приводит к анемии);
нормальные лейкоциты (что повышает риск инфекций);
тромбоциты (что повышает риск кровотечения).
Существует много различных типов лейкоцитов, но только 2 основных типа лейкоза:
Лимфоцитарный лейкоз: опухоль, происходящая из лимфоцитов — одного из типов лейкоцитов
Миелогенный лейкоз: опухоль, происходящая из всех остальных типов лейкоцитов
Лимфоцитарный и миелогенный лейкоз может быть острым или хроническим.
Острый: опухоль из молодых клеток, которая быстро распространяется и без лечения может привести к смерти через 3–6 месяцев
Хронический: опухоль из зрелых клеток, которая распространяется медленнее
Что такое хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ)?
Хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ) представляет собой разновидность медленно растущей опухоли из какого-либо одного типа лейкоцитов. Опухолевые клетки растут и распространяются в кровь и в другие органы.
ХМЛ чаще всего встречается у взрослых в возрасте от 40 до 60 лет.
Пациенты могут ощущать утомляемость, отсутствие аппетита и терять вес.
По мере роста опухоли также может развиваться бледность и легкое появление кровоподтеков или кровотечения.
ХМЛ диагностируют с помощью анализов крови и исследования костного мозга.
ХМЛ лечат с помощью препаратов под названием ИТК (ингибиторы тирозинкиназы).
Более 90% пациентов, получивших лечение, выживают в течение не менее 5 лет.
Выделяют 3 фазы ХМЛ:
Хроническая фаза: первые месяцы или годы, когда опухоль растет очень медленно.
Фаза акселерации: опухоль начинает расти быстрее, лечение неэффективно, а симптомы усугубляются.
Фаза бластного криза: появляются очень молодые опухолевые клетки, так называемые бласты, и симптомы опухоли существенно ухудшаются, вызывая такие проблемы, как серьезные инфекции и кровотечение.
Каковы причины ХМЛ?
Причиной ХМЛ является проблема с одной из хромосом. Каждая из клеток в организме содержит 46 хромосом. Хромосомы содержат ДНК, которая определяет порядок работы клеток.
При ХМЛ в одной из хромосом развивается аномалия. Аномальная хромосома называется филадельфийской хромосомой. Она вырабатывает вещество, которое приводит к аномалиям в одном из типов лейкоцитов и их неконтролируемому росту.
Каковы симптомы ХМЛ?
На ранних этапах ХМЛ может не вызывать никаких симптомов. При появлении симптомов они могут включать:
ощущение слабости и усталости;
отсутствие чувства голода;
потеря веса;
лихорадка
ночную потливость;
ощущение переполнения в верхней части живота (вследствие увеличения печени и селезенки).
Позже у пациентов ухудшается самочувствие и могут возникать такие симптомы, как:
повышение температуры тела (из-за инфекций или лейкоза);
кровоподтеки;
Кровотечение
Как врачи диагностируют ХМЛ?
Чтобы диагностировать ХМЛ, врачи:
выполнят анализы крови;
возьмут образец костного мозга на исследование (исследование костного мозга);
выполнят молекулярное исследование, чтобы обнаружить филадельфийскую хромосому.
Как врачи могут лечить ХМЛ?
ХМЛ можно лечить с помощью:
препаратов под названием ИТК (ингибиторы тирозинкиназы);
стволовых клеток, при необходимости.