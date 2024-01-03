Что такое лейкоз?
Лейкоз — это злокачественная опухоль, развивающаяся из лейкоцитов. Лейкоциты выполняют множество функций, включая помощь иммунной системе организма в борьбе с инфекциями. Лейкоциты вырабатываются в костном мозге — губчатой ткани внутри костей.
При лейкозе наблюдается очень высокое число лейкоцитов в крови. Тем не менее, злокачественные лейкоциты не выполняют свои функции должным образом, поэтому вероятность развития инфекций повышается. Эти инфекции могут представлять угрозу для жизни.
Кроме того, злокачественные лейкоциты заполняют костный мозг, в связи с чем он не может вырабатывать нормальные клетки крови, такие как:
эритроциты (что приводит к анемии);
нормальные лейкоциты (что повышает риск инфекций);
тромбоциты (что повышает риск кровотечения).
Существует много различных типов лейкоцитов, но только 2 основных типа лейкоза:
Лимфоцитарный лейкоз: опухоль, происходящая из лимфоцитов — одного из типов лейкоцитов
Миелогенный лейкоз: опухоль, происходящая из всех остальных типов лейкоцитов
Лимфоцитарный и миелогенный лейкоз может быть острым или хроническим.
Острый: опухоль из молодых клеток, которая быстро распространяется и без лечения может привести к смерти через 3–6 месяцев
Хронический: опухоль из зрелых клеток, которая распространяется медленнее
Что такое хронический лимфолейкоз (ХЛЛ)?
Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) — это тип опухоли из белых клеток крови, поражающей лимфоциты, которые обычно помогают организму бороться с инфекциями. При ХЛЛ лимфоциты превращаются в опухолевые клетки. Эти опухолевые клетки вытесняют здоровые лимфоциты в крови, костном мозге и лимфатических узлах (расположенные по всему телу органы размером с горошину, помогающие бороться с инфекцией).
ХЛЛ обычно возникает у взрослых в возрасте старше 60 лет и чаще поражает мужчин, чем женщин.
ХЛЛ у детей встречается крайне редко.
Симптомы могут отсутствовать или могут возникать общие симптомы, такие как усталость, отсутствие аппетита, потеря веса и увеличение лимфоузлов.
Для диагностики ХЛЛ назначают анализы крови и исследование костного мозга.
Хронический лимфолейкоз растет очень медленно, и лечение может не требоваться в течение многих лет.
Пациенты с ХЛЛ часто живут 10–20 лет и более после обнаружения заболевания.
Типы ХЛЛ включают:
B-клеточный лейкоз — наиболее распространенная разновидность
Волосатоклеточный лейкоз
Т-клеточный лейкоз
Каковы симптомы ХЛЛ?
У большинства пациентов сначала не возникает никаких симптомов.
Поздние симптомы могут включать:
увеличение лимфоузлов (расположенных по всему телу органов размером с горошину, помогающие бороться с инфекциями);
ощущение слабости и усталости;
отсутствие аппетита и потерю массы тела;
затрудненное дыхание при физической нагрузке;
ощущение переполнения в области живота (вследствие увеличения печени и селезенки);
Бледность
частое появление синяков.
повышение вероятности развития других видов онкологических заболеваний, таких как рак кожи или легких.
Как врачи диагностируют ХЛЛ?
Чтобы диагностировать ХЛЛ, врачи:
выполнят анализы крови;
возьмут образец костного мозга на исследование (исследование костного мозга);
Иногда ХЛЛ обнаруживают при выполнении анализов крови по поводу других проблем со здоровьем.
Как врачи лечат ХЛЛ?
Лечение ХЛЛ может не потребоваться в течение многих лет.
При необходимости лечения оно может включать:
Кортикостероиды
моноклональные антитела (препараты, которые помогают иммунной системе бороться с опухолью).
Также может быть назначено лечение симптомов, в том числе:
Переливания крови
препараты, способствующие повышению выработки эритроцитов;
переливание тромбоцитарной массы при низких уровнях тромбоцитов (тромбоциты — это клетки крови, способствующие свертыванию крови);
антибиотики при инфекциях;
лучевая терапия при дискомфорте от увеличенной печени или селезенки.