Что такое лейкоз?

Что такое лейкоз?

Лейкоз — это злокачественная опухоль, развивающаяся из лейкоцитов. Лейкоциты выполняют множество функций, включая помощь иммунной системе организма в борьбе с инфекциями. Лейкоциты вырабатываются в костном мозге — губчатой ткани внутри костей.

При лейкозе наблюдается очень высокое число лейкоцитов в крови. Тем не менее, злокачественные лейкоциты не выполняют свои функции должным образом, поэтому вероятность развития инфекций повышается. Эти инфекции могут представлять угрозу для жизни.

Кроме того, злокачественные лейкоциты заполняют костный мозг, в связи с чем он не может вырабатывать нормальные клетки крови, такие как:

эритроциты (что приводит к анемии);

нормальные лейкоциты (что повышает риск инфекций);

тромбоциты (что повышает риск кровотечения).

Существует много различных типов лейкоцитов, но только 2 основных типа лейкоза:

Лимфоцитарный лейкоз: опухоль, происходящая из лимфоцитов — одного из типов лейкоцитов

Миелогенный лейкоз: опухоль, происходящая из всех остальных типов лейкоцитов

Лимфоцитарный и миелогенный лейкоз может быть острым или хроническим.