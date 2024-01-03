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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2024
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Что такое лейкоз?

Лейкоз — это злокачественная опухоль, развивающаяся из лейкоцитов. Лейкоциты выполняют множество функций, включая помощь иммунной системе организма в борьбе с инфекциями. Лейкоциты вырабатываются в костном мозге — губчатой ткани внутри костей.

При лейкозе наблюдается очень высокое число лейкоцитов в крови. Тем не менее, злокачественные лейкоциты не выполняют свои функции должным образом, поэтому вероятность развития инфекций повышается. Эти инфекции могут представлять угрозу для жизни.

Кроме того, злокачественные лейкоциты заполняют костный мозг, в связи с чем он не может вырабатывать нормальные клетки крови, такие как:

Существует много различных типов лейкоцитов, но только 2 основных типа лейкоза:

  • Лимфоцитарный лейкоз: опухоль, происходящая из лимфоцитов — одного из типов лейкоцитов

  • Миелогенный лейкоз: опухоль, происходящая из всех остальных типов лейкоцитов

Лимфоцитарный и миелогенный лейкоз может быть острым или хроническим.

  • Острый: опухоль из молодых клеток, которая быстро распространяется и без лечения может привести к смерти через 3–6 месяцев

  • Хронический: опухоль из зрелых клеток, которая распространяется медленнее

Что такое хронический лимфолейкоз (ХЛЛ)?

Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) — это тип опухоли из белых клеток крови, поражающей лимфоциты, которые обычно помогают организму бороться с инфекциями. При ХЛЛ лимфоциты превращаются в опухолевые клетки. Эти опухолевые клетки вытесняют здоровые лимфоциты в крови, костном мозге и лимфатических узлах (расположенные по всему телу органы размером с горошину, помогающие бороться с инфекцией).

  • ХЛЛ обычно возникает у взрослых в возрасте старше 60 лет и чаще поражает мужчин, чем женщин.

  • ХЛЛ у детей встречается крайне редко.

  • Симптомы могут отсутствовать или могут возникать общие симптомы, такие как усталость, отсутствие аппетита, потеря веса и увеличение лимфоузлов.

  • Для диагностики ХЛЛ назначают анализы крови и исследование костного мозга.

  • Хронический лимфолейкоз растет очень медленно, и лечение может не требоваться в течение многих лет.

  • Пациенты с ХЛЛ часто живут 10–20 лет и более после обнаружения заболевания.

Типы ХЛЛ включают:

  • B-клеточный лейкоз — наиболее распространенная разновидность

  • Волосатоклеточный лейкоз

  • Т-клеточный лейкоз

Каковы симптомы ХЛЛ?

У большинства пациентов сначала не возникает никаких симптомов.

Поздние симптомы могут включать:

  • увеличение лимфоузлов (расположенных по всему телу органов размером с горошину, помогающие бороться с инфекциями);

  • ощущение слабости и усталости;

  • отсутствие аппетита и потерю массы тела;

  • затрудненное дыхание при физической нагрузке;

  • ощущение переполнения в области живота (вследствие увеличения печени и селезенки);

  • Бледность

  • частое появление синяков.

повышение вероятности развития других видов онкологических заболеваний, таких как рак кожи или легких.

Как врачи диагностируют ХЛЛ?

Чтобы диагностировать ХЛЛ, врачи:

Иногда ХЛЛ обнаруживают при выполнении анализов крови по поводу других проблем со здоровьем.

Как врачи лечат ХЛЛ?

Лечение ХЛЛ может не потребоваться в течение многих лет.

При необходимости лечения оно может включать:

  • Кортикостероиды

  • Химиотерапия

  • моноклональные антитела (препараты, которые помогают иммунной системе бороться с опухолью).

Также может быть назначено лечение симптомов, в том числе:

  • Переливания крови

  • препараты, способствующие повышению выработки эритроцитов;

  • переливание тромбоцитарной массы при низких уровнях тромбоцитов (тромбоциты — это клетки крови, способствующие свертыванию крови);

  • антибиотики при инфекциях;

  • лучевая терапия при дискомфорте от увеличенной печени или селезенки.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.