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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2024
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Что такое лейкоз?

Лейкоз — это злокачественная опухоль, развивающаяся из лейкоцитов. Лейкоциты выполняют множество функций, включая помощь иммунной системе организма в борьбе с инфекциями. Лейкоциты вырабатываются в костном мозге — губчатой ткани внутри костей.

При лейкозе наблюдается очень высокое число лейкоцитов в крови. Тем не менее, злокачественные лейкоциты не выполняют свои функции должным образом, поэтому вероятность развития инфекций повышается. Эти инфекции могут представлять угрозу для жизни.

Кроме того, злокачественные лейкоциты заполняют костный мозг, в связи с чем он не может вырабатывать нормальные клетки крови, такие как:

Существует много различных типов лейкоцитов, но только 2 основных типа лейкоза:

  • Лимфоцитарный лейкоз: опухоль, происходящая из лимфоцитов — одного из типов лейкоцитов

  • Миелогенный лейкоз: опухоль, происходящая из всех остальных типов лейкоцитов

Лимфоцитарный и миелогенный лейкоз может быть острым или хроническим.

  • Острый: опухоль из молодых клеток, которая быстро распространяется и без лечения может привести к смерти через 3–6 месяцев

  • Хронический: опухоль из зрелых клеток, которая распространяется медленнее

Что такое острый миелоидный лейкоз (ОМЛ)?

Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) — это опухоль, происходящая из определенных типов лейкоцитов.

ОМЛ начинается в костном мозге, губчатой ткани внутри костей. Некоторые типы очень молодых клеток (называемых миелоидными стволовыми клетками) в костном мозге, которые должны развиваться в различные типы лейкоцитов, вместо этого становятся злокачественными. Опухолевые клетки растут и распространяются в кровь и в другие органы.

«Острый» означает, что этот тип миелоидного лейкоза распространяется очень быстро и требует немедленного лечения. Он представляет угрозу для жизни.

  • ОМЛ представляет собой наиболее распространенную разновидность лейкоза у взрослых, но может возникать в любом возрасте.

  • Может наблюдаться усталость или бледность, склонность к инфекциям и повышению температуры, а также к кровоподтекам или кровотечениям.

  • Врачи назначают анализы крови и костного мозга для обнаружения ОМЛ.

  • ОМЛ лечат с помощью химиотерапии.

  • В некоторых случаях причиной ОМЛ является химиотерапия или лучевая терапия, которая назначается для лечения различных онкологических заболеваний.

  • Без лечения большинство пациентов с ОМЛ умирают в течение нескольких недель или месяцев, но при лечении у 20–40% людей можно добиться излечения.

Существует несколько типов ОМЛ. Один из типов, так называемый острый промиелоцитарный лейкоз, в настоящее время хорошо поддается излечению.

Каковы симптомы ОМЛ?

Симптомы ОМЛ могут включать:

  • лихорадку и сильную потливость (вследствие инфекции или лейкоза);

  • ощущение слабости или усталости (вследствие анемии);

  • припухание десен

Лейкозные клетки проникают в кровь и перемещаются в другие органы. Они могут образовывать небольшие бугорки:

  • Кожа

  • Десны

  • Глаза

Клетки ОМЛ также могут распространяться в головной и спинной мозг, вызывая такие симптомы, как:

  • Головные боли

  • рвота;

  • проблемы со зрением, слухом или равновесием;

  • проблемы с мышцами лица.

Острый промиелоцитарный лейкоз также может вызывать:

  • кровотечение или проблемы со свертыванием крови.

Как врачи диагностируют ОМЛ?

Чтобы диагностировать ОМЛ, врачи:

Другие обследования для оценки распространения ОМЛ на основные органы могут включать:

Как врачи лечат ОМЛ?

ОМЛ лечат с помощью химиотерапии. Химиотерапия, которую часто называют «химией», представляет собой одно или несколько очень сильных лекарственных препаратов, которые врачи назначают для уничтожения опухолевых клеток. Вместе с химиотерапией часто используются другие виды препаратов и методов лечения опухоли. Целью является полное излечение. При излечении в организме не остается опухолевых клеток. Если излечение невозможно, то цель состоит в уменьшении количества опухолевых клеток и поддержке этих низких уровней в течение как можно более длительного срока.

Химиотерапия может ухудшать самочувствие пациента до того, как он поправится. При медикаментозном лечении может:

  • повышаться вероятность развития инфекций;

  • возникнуть потребность в переливании крови;

  • возникнуть рвота, ощущение слабости и усталости или потеря волос.

Лечение ОМЛ включает 2 этапа:

  • Индукция

  • консолидация.

Индукция включает получение нескольких сильных химиотерапевтических препаратов. Цель индукции — уничтожить большинство или все опухолевые клетки (добиться так называемой ремиссии).

Консолидация включает получение тех же или других химиотерапевтических препаратов в течение нескольких месяцев для профилактики рецидива лейкоза.

Врачи лечат острый промиелоцитарный лейкоз с помощью:

  • специального типа витамина А;

  • лекарственных препаратов с содержанием мышьяка.

Рецидив

Рецидив происходит очень часто. Рецидив — это возвращение болезни после успешного лечения. При отсутствии рецидива в течение 5 лет пациент считается излеченным.

Если ОМЛ рецидивирует после лечения, врачи могут назначить:

При назначении лечения удается излечить около 3 из 10 человек с ОМЛ. Молодые люди, способные перенести более сильное лечение, могут поправиться. При остром промиелоцитарном лейкозе удается излечить более 7 из 10 человек.

Если лечение неэффективно, пациенты и врачи могут рассмотреть целесообразность вариантов ухода за неизлечимо больными (например, помещение в хоспис).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.