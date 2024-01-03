Что такое лейкоз?
Лейкоз — это злокачественная опухоль, развивающаяся из лейкоцитов. Лейкоциты выполняют множество функций, включая помощь иммунной системе организма в борьбе с инфекциями. Лейкоциты вырабатываются в костном мозге — губчатой ткани внутри костей.
При лейкозе наблюдается очень высокое число лейкоцитов в крови. Тем не менее, злокачественные лейкоциты не выполняют свои функции должным образом, поэтому вероятность развития инфекций повышается. Эти инфекции могут представлять угрозу для жизни.
Кроме того, злокачественные лейкоциты заполняют костный мозг, в связи с чем он не может вырабатывать нормальные клетки крови, такие как:
эритроциты (что приводит к анемии);
нормальные лейкоциты (что повышает риск инфекций);
тромбоциты (что повышает риск кровотечения).
Существует много различных типов лейкоцитов, но только 2 основных типа лейкоза:
Лимфоцитарный лейкоз: опухоль, происходящая из лимфоцитов — одного из типов лейкоцитов
Миелогенный лейкоз: опухоль, происходящая из всех остальных типов лейкоцитов
Лимфоцитарный и миелогенный лейкоз может быть острым или хроническим.
Острый: опухоль из молодых клеток, которая быстро распространяется и без лечения может привести к смерти через 3–6 месяцев
Хронический: опухоль из зрелых клеток, которая распространяется медленнее
Что такое острый миелоидный лейкоз (ОМЛ)?
Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) — это опухоль, происходящая из определенных типов лейкоцитов.
ОМЛ начинается в костном мозге, губчатой ткани внутри костей. Некоторые типы очень молодых клеток (называемых миелоидными стволовыми клетками) в костном мозге, которые должны развиваться в различные типы лейкоцитов, вместо этого становятся злокачественными. Опухолевые клетки растут и распространяются в кровь и в другие органы.
«Острый» означает, что этот тип миелоидного лейкоза распространяется очень быстро и требует немедленного лечения. Он представляет угрозу для жизни.
ОМЛ представляет собой наиболее распространенную разновидность лейкоза у взрослых, но может возникать в любом возрасте.
Может наблюдаться усталость или бледность, склонность к инфекциям и повышению температуры, а также к кровоподтекам или кровотечениям.
Врачи назначают анализы крови и костного мозга для обнаружения ОМЛ.
ОМЛ лечат с помощью химиотерапии.
В некоторых случаях причиной ОМЛ является химиотерапия или лучевая терапия, которая назначается для лечения различных онкологических заболеваний.
Без лечения большинство пациентов с ОМЛ умирают в течение нескольких недель или месяцев, но при лечении у 20–40% людей можно добиться излечения.
Существует несколько типов ОМЛ. Один из типов, так называемый острый промиелоцитарный лейкоз, в настоящее время хорошо поддается излечению.
Каковы симптомы ОМЛ?
Симптомы ОМЛ могут включать:
лихорадку и сильную потливость (вследствие инфекции или лейкоза);
ощущение слабости или усталости (вследствие анемии);
припухание десен
Лейкозные клетки проникают в кровь и перемещаются в другие органы. Они могут образовывать небольшие бугорки:
Кожа
Десны
Глаза
Клетки ОМЛ также могут распространяться в головной и спинной мозг, вызывая такие симптомы, как:
Головные боли
рвота;
проблемы со зрением, слухом или равновесием;
проблемы с мышцами лица.
Острый промиелоцитарный лейкоз также может вызывать:
кровотечение или проблемы со свертыванием крови.
Как врачи диагностируют ОМЛ?
Чтобы диагностировать ОМЛ, врачи:
выполнят анализы крови;
возьмут образец костного мозга на исследование (исследование костного мозга);
Другие обследования для оценки распространения ОМЛ на основные органы могут включать:
Анализы мочи
КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография)
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
Как врачи лечат ОМЛ?
ОМЛ лечат с помощью химиотерапии. Химиотерапия, которую часто называют «химией», представляет собой одно или несколько очень сильных лекарственных препаратов, которые врачи назначают для уничтожения опухолевых клеток. Вместе с химиотерапией часто используются другие виды препаратов и методов лечения опухоли. Целью является полное излечение. При излечении в организме не остается опухолевых клеток. Если излечение невозможно, то цель состоит в уменьшении количества опухолевых клеток и поддержке этих низких уровней в течение как можно более длительного срока.
Химиотерапия может ухудшать самочувствие пациента до того, как он поправится. При медикаментозном лечении может:
повышаться вероятность развития инфекций;
возникнуть потребность в переливании крови;
возникнуть рвота, ощущение слабости и усталости или потеря волос.
Лечение ОМЛ включает 2 этапа:
Индукция
консолидация.
Индукция включает получение нескольких сильных химиотерапевтических препаратов. Цель индукции — уничтожить большинство или все опухолевые клетки (добиться так называемой ремиссии).
Консолидация включает получение тех же или других химиотерапевтических препаратов в течение нескольких месяцев для профилактики рецидива лейкоза.
Врачи лечат острый промиелоцитарный лейкоз с помощью:
специального типа витамина А;
лекарственных препаратов с содержанием мышьяка.
Рецидив
Рецидив происходит очень часто. Рецидив — это возвращение болезни после успешного лечения. При отсутствии рецидива в течение 5 лет пациент считается излеченным.
Если ОМЛ рецидивирует после лечения, врачи могут назначить:
При назначении лечения удается излечить около 3 из 10 человек с ОМЛ. Молодые люди, способные перенести более сильное лечение, могут поправиться. При остром промиелоцитарном лейкозе удается излечить более 7 из 10 человек.
Если лечение неэффективно, пациенты и врачи могут рассмотреть целесообразность вариантов ухода за неизлечимо больными (например, помещение в хоспис).