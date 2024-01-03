Что такое лейкоз?
Лейкоз — это злокачественная опухоль, развивающаяся из лейкоцитов. Лейкоциты выполняют множество функций, включая помощь иммунной системе организма в борьбе с инфекциями. Лейкоциты вырабатываются в костном мозге — губчатой ткани внутри костей.
При лейкозе наблюдается очень высокое число лейкоцитов в крови. Тем не менее, злокачественные лейкоциты не выполняют свои функции должным образом, поэтому вероятность развития инфекций повышается. Эти инфекции могут представлять угрозу для жизни.
Кроме того, злокачественные лейкоциты заполняют костный мозг, в связи с чем он не может вырабатывать нормальные клетки крови, такие как:
эритроциты (что приводит к анемии);
нормальные лейкоциты (что повышает риск инфекций);
тромбоциты (что повышает риск кровотечения).
Существует много различных типов лейкоцитов, но только 2 основных типа лейкоза:
Лимфоцитарный лейкоз: опухоль, происходящая из лимфоцитов — одного из типов лейкоцитов
Миелогенный лейкоз: опухоль, происходящая из всех остальных типов лейкоцитов
Лимфоцитарный и миелогенный лейкоз может быть острым или хроническим.
Острый: опухоль из молодых клеток, которая быстро распространяется и без лечения может привести к смерти через 3–6 месяцев
Хронический: опухоль из зрелых клеток, которая распространяется медленнее
Что такое острый лимфолейкоз (ОЛЛ)?
При остром лимфолейкозе (ОЛЛ), также называемом острым лимфобластным лейкозом, поражены очень молодые клетки, которые должны развиваться в лимфоциты, но вместо этого они становятся злокачественными. ОЛЛ представляет угрозу для жизни.
ОЛЛ является наиболее распространенным типом онкологических заболеваний у детей, но может возникнуть в любом возрасте.
ОЛЛ начинается в костном мозге, но может распространяться по всему организму и поражать другие органы.
Могут возникнуть такие симптомы, как лихорадка, слабость и бледность.
Врачи обычно исследуют кровь и костный мозг, чтобы обнаружить опухоль.
ОЛЛ лечат с помощью химиотерапии
Около 8 из 10 детей и 4 из 10 взрослых с ОЛЛ удается полностью излечить (выживают в течение не менее 5 лет).
Каковы симптомы ОЛЛ?
Ранние симптомы могут включать:
лихорадку и сильную ночную потливость (вследствие инфекции или лейкоза);
ощущение слабости и усталости (вследствие анемии);
повышение частоты сердцебиения или боль в груди;
легкое возникновение кровоподтеков и кровотечений, например, кровотечение из носа или кровотечение из десен;
увеличение лимфоузлов (расположенных по всему телу органов размером с горошину, помогающие бороться с инфекцией).
Поздние симптомы могут включать:
боль в костях или суставах;
головные боли, рвоту и проблемы со зрением, слухом, равновесием и использованием мышц лица;
боль или ощущение «переполнения» в верхней части живота (вследствие увеличения размеров печени и селезенки).
Кроме того, лейкозные клетки начинают захватывать другие органы, такие как печень, селезенка, лимфоузлы, яички и головной мозг.
Как врачи диагностируют ОЛЛ?
Чтобы диагностировать ОЛЛ, врачи:
выполнят анализы крови;
возьмут образец костного мозга на исследование (исследование костного мозга);
Другие анализы для оценки распространения ОЛЛ на основные органы могут включать:
Анализы мочи
КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография)
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
Как врачи лечат ОЛЛ?
ОЛЛ лечат с помощью химиотерапии. Химиотерапия, которую часто называют «химией», представляет собой одно или несколько очень сильных лекарственных препаратов для уничтожения опухолевых клеток. Вместе с химиотерапией часто используются другие виды препаратов и методов лечения. Целью является полное излечение. При излечении в организме не остается опухолевых клеток. Если излечение невозможно, то цель состоит в уменьшении количества опухолевых клеток и поддержке этих низких уровней в течение как можно более длительного срока.
Химиотерапия может ухудшать самочувствие пациента до того, как он поправится. При получении медикаментозного лечения может:
повышаться вероятность развития инфекций;
возникнуть потребность в переливании крови;
возникнуть рвота, ощущение слабости и усталости или потеря волос.
Лечение ОЛЛ включает 3 этапа:
Индукция
консолидация.
Поддерживающая терапия
Индукция включает получение нескольких сильных химиотерапевтических препаратов. Цель индукции — уничтожить большинство или все опухолевые клетки (добиться так называемой ремиссии).
Во время индукции может также назначаться лечение для уничтожения всех опухолевых клеток в головном мозге:
введение химиотерапевтических препаратов в спинномозговую жидкость (жидкость, которая омывает головной и спинной мозг);
лучевая терапия на область головного мозга;
консолидация включает получение различных химиотерапевтических препаратов в течение нескольких месяцев для профилактики рецидива лейкоза. Врач может также назначить:
стволовых клеток, при необходимости.
Поддерживающее лечение включает получение:
химиотерапии в течение 2–3 лет, иногда в низких дозах.
Рецидив
Рецидив — это возвращение болезни после успешного лечения. Врачи считают ОЛЛ излеченным, если рецидивы отсутствуют в течение 5 лет. Если ОЛЛ рецидивирует после лечения, врачи могут назначить:
трансплантация стволовых клеток у людей моложе 65 лет;
Если лечение рецидива неэффективно, пациенты и врачи могут рассмотреть целесообразность вариантов ухода за неизлечимо больными (например, помещение в хоспис).