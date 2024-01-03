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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Острый лимфолейкоз (ОЛЛ)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2024
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Что такое лейкоз?

Лейкоз — это злокачественная опухоль, развивающаяся из лейкоцитов. Лейкоциты выполняют множество функций, включая помощь иммунной системе организма в борьбе с инфекциями. Лейкоциты вырабатываются в костном мозге — губчатой ткани внутри костей.

При лейкозе наблюдается очень высокое число лейкоцитов в крови. Тем не менее, злокачественные лейкоциты не выполняют свои функции должным образом, поэтому вероятность развития инфекций повышается. Эти инфекции могут представлять угрозу для жизни.

Кроме того, злокачественные лейкоциты заполняют костный мозг, в связи с чем он не может вырабатывать нормальные клетки крови, такие как:

Существует много различных типов лейкоцитов, но только 2 основных типа лейкоза:

  • Лимфоцитарный лейкоз: опухоль, происходящая из лимфоцитов — одного из типов лейкоцитов

  • Миелогенный лейкоз: опухоль, происходящая из всех остальных типов лейкоцитов

Лимфоцитарный и миелогенный лейкоз может быть острым или хроническим.

  • Острый: опухоль из молодых клеток, которая быстро распространяется и без лечения может привести к смерти через 3–6 месяцев

  • Хронический: опухоль из зрелых клеток, которая распространяется медленнее

Что такое острый лимфолейкоз (ОЛЛ)?

При остром лимфолейкозе (ОЛЛ), также называемом острым лимфобластным лейкозом, поражены очень молодые клетки, которые должны развиваться в лимфоциты, но вместо этого они становятся злокачественными. ОЛЛ представляет угрозу для жизни.

  • ОЛЛ является наиболее распространенным типом онкологических заболеваний у детей, но может возникнуть в любом возрасте.

  • ОЛЛ начинается в костном мозге, но может распространяться по всему организму и поражать другие органы.

  • Могут возникнуть такие симптомы, как лихорадка, слабость и бледность.

  • Врачи обычно исследуют кровь и костный мозг, чтобы обнаружить опухоль.

  • ОЛЛ лечат с помощью химиотерапии

  • Около 8 из 10 детей и 4 из 10 взрослых с ОЛЛ удается полностью излечить (выживают в течение не менее 5 лет).

Каковы симптомы ОЛЛ?

Ранние симптомы могут включать:

  • лихорадку и сильную ночную потливость (вследствие инфекции или лейкоза);

  • ощущение слабости и усталости (вследствие анемии);

  • повышение частоты сердцебиения или боль в груди;

  • легкое возникновение кровоподтеков и кровотечений, например, кровотечение из носа или кровотечение из десен;

  • увеличение лимфоузлов (расположенных по всему телу органов размером с горошину, помогающие бороться с инфекцией).

Поздние симптомы могут включать:

  • боль в костях или суставах;

  • головные боли, рвоту и проблемы со зрением, слухом, равновесием и использованием мышц лица;

  • боль или ощущение «переполнения» в верхней части живота (вследствие увеличения размеров печени и селезенки).

Кроме того, лейкозные клетки начинают захватывать другие органы, такие как печень, селезенка, лимфоузлы, яички и головной мозг.

Как врачи диагностируют ОЛЛ?

Чтобы диагностировать ОЛЛ, врачи:

Другие анализы для оценки распространения ОЛЛ на основные органы могут включать:

Как врачи лечат ОЛЛ?

ОЛЛ лечат с помощью химиотерапии. Химиотерапия, которую часто называют «химией», представляет собой одно или несколько очень сильных лекарственных препаратов для уничтожения опухолевых клеток. Вместе с химиотерапией часто используются другие виды препаратов и методов лечения. Целью является полное излечение. При излечении в организме не остается опухолевых клеток. Если излечение невозможно, то цель состоит в уменьшении количества опухолевых клеток и поддержке этих низких уровней в течение как можно более длительного срока.

Химиотерапия может ухудшать самочувствие пациента до того, как он поправится. При получении медикаментозного лечения может:

  • повышаться вероятность развития инфекций;

  • возникнуть потребность в переливании крови;

  • возникнуть рвота, ощущение слабости и усталости или потеря волос.

Лечение ОЛЛ включает 3 этапа:

  • Индукция

  • консолидация.

  • Поддерживающая терапия

Индукция включает получение нескольких сильных химиотерапевтических препаратов. Цель индукции — уничтожить большинство или все опухолевые клетки (добиться так называемой ремиссии).

Во время индукции может также назначаться лечение для уничтожения всех опухолевых клеток в головном мозге:

  • введение химиотерапевтических препаратов в спинномозговую жидкость (жидкость, которая омывает головной и спинной мозг);

  • лучевая терапия на область головного мозга;

консолидация включает получение различных химиотерапевтических препаратов в течение нескольких месяцев для профилактики рецидива лейкоза. Врач может также назначить:

Поддерживающее лечение включает получение:

  • химиотерапии в течение 2–3 лет, иногда в низких дозах.

Рецидив

Рецидив — это возвращение болезни после успешного лечения. Врачи считают ОЛЛ излеченным, если рецидивы отсутствуют в течение 5 лет. Если ОЛЛ рецидивирует после лечения, врачи могут назначить:

Если лечение рецидива неэффективно, пациенты и врачи могут рассмотреть целесообразность вариантов ухода за неизлечимо больными (например, помещение в хоспис).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.