При травме и кровотечении кровь образует сгусток, чтобы изолировать поврежденные кровеносные сосуды и остановить кровотечение. В крови содержатся специфические свертывающие вещества и тромбоциты (очень маленькие фрагменты клеток крови), необходимые для формирования сгустка.

В некоторых случаях сгустки образуются, когда они не нужны, что может привести к закупорке кровеносных сосудов.

Что такое диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (ДВС)? ДВС-синдром — это проблема, при которой в кровотоке образуется множество мелких сгустков крови. Сгустки крови при ДВС блокируют множество мелких кровеносных сосудов, что приводит к снижению притока крови в органы.

Органы не могут надлежащим образом выполнять свои функции, и даже может возникнуть их необратимое повреждение.

Для образования всех маленьких сгустков крови при ДВС расходуются свертывающие вещества и тромбоциты.

При истощении свертывающих веществ и тромбоцитов повышается риск развития серьезного кровотечения.

ДВС может возникнуть внезапно по причине инфекции или серьезной травмы, либо может развиваться медленно, обычно при онкологических заболеваниях.

Врачи не могут прекратить ДВС, но будут лечить проблему, вызывающую ДВС.

Что является причиной ДВС-синдрома? Проблемы, которые могут привести к ДВС, включают: тяжелые инфекции, особенно сепсис (серьезная инфекция крови);

тяжелое падение артериального давления (шок) любой этиологии, например, обширная травма или осложнения хирургического вмешательства;

осложнения при беременности;

Некоторые виды онкологических заболеваний

Каковы симптомы ДВС-синдрома? ДВС может начаться внезапно или развиваться медленно, в зависимости от вызвавших его причин. ДВС-синдром с внезапным началом, например, вследствие сепсиса или шока, обычно приводит к: кровотечению от введения игл и в/в устройств;

кровоподтекам на коже;

рвоте кровью или появлению крови в кале. Иногда кровотечение при ДВС-синдроме с внезапным началом очень трудно остановить. ДВС-синдром с медленным началом, как у пациентов с онкологическими заболеваниями, обычно вызывает проблемы со свертыванием крови, а не с кровотечением. Сгустки крови в ногах могут вызвать отек, боль или покраснение.

Сгустки крови в легких могут вызвать затруднения при дыхании. Пациенты с ДВС могут умереть, особенно если проблема, вызвавшая ДВС, также опасна.

Как врачи диагностируют ДВС-синдром? Выполнят анализы для определения свертываемости крови. Также измерят уровни тромбоцитов и определенных свертывающих веществ в крови.