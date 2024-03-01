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Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (ДВС)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2024
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При травме и кровотечении кровь образует сгусток, чтобы изолировать поврежденные кровеносные сосуды и остановить кровотечение. В крови содержатся специфические свертывающие вещества и тромбоциты (очень маленькие фрагменты клеток крови), необходимые для формирования сгустка.

В некоторых случаях сгустки образуются, когда они не нужны, что может привести к закупорке кровеносных сосудов.

Что такое диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (ДВС)?

ДВС-синдром — это проблема, при которой в кровотоке образуется множество мелких сгустков крови.

  • Сгустки крови при ДВС блокируют множество мелких кровеносных сосудов, что приводит к снижению притока крови в органы.

  • Органы не могут надлежащим образом выполнять свои функции, и даже может возникнуть их необратимое повреждение.

  • Для образования всех маленьких сгустков крови при ДВС расходуются свертывающие вещества и тромбоциты.

  • При истощении свертывающих веществ и тромбоцитов повышается риск развития серьезного кровотечения.

  • ДВС может возникнуть внезапно по причине инфекции или серьезной травмы, либо может развиваться медленно, обычно при онкологических заболеваниях.

  • Врачи не могут прекратить ДВС, но будут лечить проблему, вызывающую ДВС.

Что является причиной ДВС-синдрома?

Проблемы, которые могут привести к ДВС, включают:

  • тяжелые инфекции, особенно сепсис (серьезная инфекция крови);

  • тяжелое падение артериального давления (шок) любой этиологии, например, обширная травма или осложнения хирургического вмешательства;

  • осложнения при беременности;

  • Некоторые виды онкологических заболеваний

Каковы симптомы ДВС-синдрома?

ДВС может начаться внезапно или развиваться медленно, в зависимости от вызвавших его причин.

ДВС-синдром с внезапным началом, например, вследствие сепсиса или шока, обычно приводит к:

  • кровотечению от введения игл и в/в устройств;

  • кровоподтекам на коже;

  • рвоте кровью или появлению крови в кале.

Иногда кровотечение при ДВС-синдроме с внезапным началом очень трудно остановить.

ДВС-синдром с медленным началом, как у пациентов с онкологическими заболеваниями, обычно вызывает проблемы со свертыванием крови, а не с кровотечением.

Пациенты с ДВС могут умереть, особенно если проблема, вызвавшая ДВС, также опасна.

Как врачи диагностируют ДВС-синдром?

Выполнят анализы для определения свертываемости крови. Также измерят уровни тромбоцитов и определенных свертывающих веществ в крови.

Как врачи лечат ДВС-синдром?

Врачи лечат проблему или травму, вызвавшую ДВС. Проблемы, связанные со свертыванием крови и кровотечением, обычно разрешаются после устранения их причины.

ДВС с внезапным началом является чрезвычайным состоянием, поскольку может вызвать поражение органов и привести к обширному кровотечению. Может быть назначено переливание крови и препараты, способствующие остановке кровотечения.

При отсутствии кровотечения и в том случае, если основной проблемой являются сгустки крови, блокирующие кровеносные сосуды, может быть назначен препарат, замедляющий свертывание крови.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.