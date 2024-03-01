Основным симптомом гемофилии является:

Чрезмерное кровотечение и кровоподтеки

Может возникать наружное кровотечение, например, из места пореза или из носа. Либо может развиваться внутреннее кровотечение. Например, если человек подвернет колено или ударится ногой, может возникнуть припухание из-за кровоизлияния.

Поскольку гемофилия является врожденным состоянием, проблемы со свертываемостью обычно проявляются уже у маленьких детей, за исключением очень легких случаев.

Выраженность кровотечений зависит от степени тяжести гемофилии.

При гемофилии легкой степени:

Возможно кровотечение больше обычного, но только после хирургического вмешательства, стоматологического лечения или травмы.

Диагноз может быть никогда не установлен.

При гемофилии средней степени:

Иногда возможно развитие кровотечения без каких-либо явных травм.

Во время хирургического вмешательства или после травмы может возникнуть обширное кровотечение, которое трудно контролировать и которое может привести к смерти.

При гемофилии тяжелой степени:

Часто возникает серьезное кровотечение после незначительной травмы или без очевидной причины.

При незначительном ударе головой может развиться обширное кровотечение в головной мозг, которое может привести к поражению головного мозга или смерти.

Повторные кровоизлияния в одном и том же суставе могут привести к деформации сустава.