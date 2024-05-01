Тромб — это сгусток материала, который вырабатывается в крови для остановки кровотечения при порезах. Сгустки крови состоят из особых свертывающих веществ и тромбоцитов (очень маленьких клеток крови).
После заживления порезов другие вещества в крови растворяют тромб. В крови содержится множество различных веществ, при взаимодействии которых происходит образование и растворение сгустков крови.
Что такое избыточное свертывание крови?
Избыточное свертывание крови — это слишком легкое и чрезмерное появление кровяных сгустков. Сгустки крови помогают при остановке кровотечения после травмы. Но сгустки крови, которые возникают в отсутствие кровотечения, могут представлять опасность.
Сгустки крови могут образовываться в глубоких кровеносных сосудах, где этого не должно происходить в норме.
Сгустки крови могут привести к отеку руки или ноги либо вызвать инсульт или инфаркт миокарда.
Иногда сгустки отрываются, переносятся с током крови и блокируют кровеносные сосуды в другой части тела.
Врач назначает анализы крови для измерения содержания свертывающих веществ и тромбоцитов в крови.
Для предотвращения свертывания крови может потребоваться прием препаратов, разжижающих кровь.
Каковы причины избыточного свертывания крови?
Как правило, имеется проблема с одним из компонентов свертывания крови:
Иногда выявляется гиперактивность одного из компонентов системы свертывания крови.
Иногда наблюдается снижение активности какого-либо из веществ, которые растворяют сгустки крови.
Часто проблема передается по наследству.
Иногда заболевание, например, злокачественная опухоль или проблемы с иммунной системой, приводит к чрезмерной активности компонентов системы свертывания.
Другие факторы, повышающие риск избыточного свертывания крови:
недостаточная двигательная активность, например при постельном режиме либо во время длительной поездки на автомобиле или самолете;
обширное хирургическое вмешательство, особенно если оно затрагивает нижнюю часть тела;
избыточный вес;
беременность или прием противозачаточных таблеток.
Каковы симптомы избыточного свертывания крови?
Обычно проблемы возникают во взрослом возрасте.
При избыточном свертывании крови в венах может возникать:
Боль в ногах и отек из-за тромба в ноге (тромбоз глубоких вен)
Одышка или боль в груди из-за тромба, который переместился в легкие (тромбоэмболия легочной артерии)
При избыточном свертывании крови в артериях может возникать:
Как врачи могут определить избыточное свертывание крови?
Врач может заподозрить проблемы со свертываемостью крови при возникновении тромбов в отсутствие каких-либо других проблем, вызывающих образование сгустков крови, таких как злокачественная опухоль или обширное хирургическое вмешательство.
Врач спросит, были ли у вас тромбы ранее, и имеются ли проблемы со свертыванием крови у ваших родственников.
Будут назначены анализы крови для измерения содержания свертывающих веществ и тромбоцитов в крови.
Как лечат избыточное свертывание крови?
Лечение зависит от локализации тромбов, но обычно врач:
назначает антикоагулянты;
настоятельно рекомендует меры для снижения риска образования тромбов, включая отказ от курения и снижение массы тела;
проводит лечение проблем со здоровьем, повышающих риск избыточного свертывания крови.