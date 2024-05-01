Тромб — это сгусток материала, который вырабатывается в крови для остановки кровотечения при порезах. Сгустки крови состоят из особых свертывающих веществ и тромбоцитов (очень маленьких клеток крови).

После заживления порезов другие вещества в крови растворяют тромб. В крови содержится множество различных веществ, при взаимодействии которых происходит образование и растворение сгустков крови.

Что такое избыточное свертывание крови? Избыточное свертывание крови — это слишком легкое и чрезмерное появление кровяных сгустков. Сгустки крови помогают при остановке кровотечения после травмы. Но сгустки крови, которые возникают в отсутствие кровотечения, могут представлять опасность. Сгустки крови могут образовываться в глубоких кровеносных сосудах, где этого не должно происходить в норме.

Сгустки крови могут привести к отеку руки или ноги либо вызвать инсульт или инфаркт миокарда.

Иногда сгустки отрываются, переносятся с током крови и блокируют кровеносные сосуды в другой части тела.

Врач назначает анализы крови для измерения содержания свертывающих веществ и тромбоцитов в крови.

Для предотвращения свертывания крови может потребоваться прием препаратов, разжижающих кровь.

Каковы причины избыточного свертывания крови? Как правило, имеется проблема с одним из компонентов свертывания крови: Иногда выявляется гиперактивность одного из компонентов системы свертывания крови.

Иногда наблюдается снижение активности какого-либо из веществ, которые растворяют сгустки крови.

Часто проблема передается по наследству.

Иногда заболевание, например, злокачественная опухоль или проблемы с иммунной системой, приводит к чрезмерной активности компонентов системы свертывания. Другие факторы, повышающие риск избыточного свертывания крови: недостаточная двигательная активность, например при постельном режиме либо во время длительной поездки на автомобиле или самолете;

обширное хирургическое вмешательство, особенно если оно затрагивает нижнюю часть тела;

избыточный вес;

беременность или прием противозачаточных таблеток.

Каковы симптомы избыточного свертывания крови? Обычно проблемы возникают во взрослом возрасте. При избыточном свертывании крови в венах может возникать: Боль в ногах и отек из-за тромба в ноге (тромбоз глубоких вен)

Одышка или боль в груди из-за тромба, который переместился в легкие (тромбоэмболия легочной артерии) При избыточном свертывании крови в артериях может возникать: инфаркт миокарда;

Инсульт

Как врачи могут определить избыточное свертывание крови? Врач может заподозрить проблемы со свертываемостью крови при возникновении тромбов в отсутствие каких-либо других проблем, вызывающих образование сгустков крови, таких как злокачественная опухоль или обширное хирургическое вмешательство. Врач спросит, были ли у вас тромбы ранее, и имеются ли проблемы со свертыванием крови у ваших родственников.

Будут назначены анализы крови для измерения содержания свертывающих веществ и тромбоцитов в крови.