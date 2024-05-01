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Избыточное свертывание крови

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Тромб — это сгусток материала, который вырабатывается в крови для остановки кровотечения при порезах. Сгустки крови состоят из особых свертывающих веществ и тромбоцитов (очень маленьких клеток крови).

После заживления порезов другие вещества в крови растворяют тромб. В крови содержится множество различных веществ, при взаимодействии которых происходит образование и растворение сгустков крови.

Что такое избыточное свертывание крови?

Избыточное свертывание крови — это слишком легкое и чрезмерное появление кровяных сгустков. Сгустки крови помогают при остановке кровотечения после травмы. Но сгустки крови, которые возникают в отсутствие кровотечения, могут представлять опасность.

  • Сгустки крови могут образовываться в глубоких кровеносных сосудах, где этого не должно происходить в норме.

  • Сгустки крови могут привести к отеку руки или ноги либо вызвать инсульт или инфаркт миокарда.

  • Иногда сгустки отрываются, переносятся с током крови и блокируют кровеносные сосуды в другой части тела.

  • Врач назначает анализы крови для измерения содержания свертывающих веществ и тромбоцитов в крови.

  • Для предотвращения свертывания крови может потребоваться прием препаратов, разжижающих кровь.

Каковы причины избыточного свертывания крови?

Как правило, имеется проблема с одним из компонентов свертывания крови:

  • Иногда выявляется гиперактивность одного из компонентов системы свертывания крови.

  • Иногда наблюдается снижение активности какого-либо из веществ, которые растворяют сгустки крови.

  • Часто проблема передается по наследству.

  • Иногда заболевание, например, злокачественная опухоль или проблемы с иммунной системой, приводит к чрезмерной активности компонентов системы свертывания.

Другие факторы, повышающие риск избыточного свертывания крови:

  • недостаточная двигательная активность, например при постельном режиме либо во время длительной поездки на автомобиле или самолете;

  • обширное хирургическое вмешательство, особенно если оно затрагивает нижнюю часть тела;

  • избыточный вес;

  • беременность или прием противозачаточных таблеток.

Каковы симптомы избыточного свертывания крови?

Обычно проблемы возникают во взрослом возрасте.

При избыточном свертывании крови в венах может возникать:

При избыточном свертывании крови в артериях может возникать:

Как врачи могут определить избыточное свертывание крови?

Врач может заподозрить проблемы со свертываемостью крови при возникновении тромбов в отсутствие каких-либо других проблем, вызывающих образование сгустков крови, таких как злокачественная опухоль или обширное хирургическое вмешательство.

  • Врач спросит, были ли у вас тромбы ранее, и имеются ли проблемы со свертыванием крови у ваших родственников.

  • Будут назначены анализы крови для измерения содержания свертывающих веществ и тромбоцитов в крови.

Как лечат избыточное свертывание крови?

Лечение зависит от локализации тромбов, но обычно врач:

  • назначает антикоагулянты;

  • настоятельно рекомендует меры для снижения риска образования тромбов, включая отказ от курения и снижение массы тела;

  • проводит лечение проблем со здоровьем, повышающих риск избыточного свертывания крови.

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