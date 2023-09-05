Что подразумевают под низким уровнем тромбоцитов?
Тромбоциты — это маленькие клетки, которые циркулируют в крови и способствуют свертыванию крови. Как и остальные клетки крови, они вырабатываются в костном мозге. Тромбоциты также называются кровяными пластинками.
В единице объема крови обычно содержится определенное количество тромбоцитов. Это и называется количеством тромбоцитов.
При низком количестве тромбоцитов повышается кровоточивость.
Могут возникать крошечные фиолетовые пятна на коже, а также носовые кровотечения и кровоточивость десен.
Очень низкий уровень тромбоцитов может быть причиной кровотечения в головном мозге или обильного кровотечения из кишечника.
К снижению количества тромбоцитов может приводить целый ряд факторов.
Для установления причины врач может назначить соответствующие обследования.
Врач будет лечить причину низкого количества тромбоцитов и может назначить переливание тромбоцитарной массы.
Каковы причины снижения количества тромбоцитов?
К снижению количества тромбоцитов может привести целый ряд факторов:
Беременность: Уровень тромбоцитов снижается у некоторых беременных женщин с преэклампсией.
Онкологические заболевания: Лейкоз и другие виды онкологических заболеваний, которые поражают костный мозг.
Инфекции: ВИЧ-инфекция, гепатит С, мононуклеоз, бактериальные инфекции всего организма (сепсис).
Лекарственные препараты: Гепарин, некоторые антибиотики, противоопухолевые препараты.
Увеличенная селезенка: Тромбоциты могут захватываться или разрушаться в увеличенной селезенке.
Каковы симптомы низкого уровня тромбоцитов?
Основным симптомом низкого уровня тромбоцитов является повышенная кровоточивость. Могут наблюдаться следующие симптомы:
крошечные красные пятна на коже или во рту;
кровоподтеки после минимальных травм;
Кровоточивость десен
обильные менструации.
Чем ниже количество тромбоцитов, тем выше склонность к кровотечениям. У пациентов с очень низким уровнем тромбоцитов может возникнуть сильное кровотечение из кишечника или представляющее угрозу для жизни кровотечение в головном мозге.
Какие обследования необходимы при снижении количества тромбоцитов?
Иногда причина низкого количества тромбоцитов очевидна, например, беременность, тяжелая инфекция или прием определенного лекарственного препарата.
Если врач сомневается в причине снижения уровня тромбоцитов, он может назначить:
Анализы крови
биопсию костного мозга (взятие образца костного мозга для исследования под микроскопом).
Какое лечение назначают при низких уровнях тромбоцитов?
Главным является лечение причины низкого количества тромбоцитов. Например, если низкий уровень тромбоцитов вызван приемом лекарственного препарата, врач, по возможности, отменит этот лекарственный препарат. Если он вызван инфекцией, врач будет лечить инфекцию.
В редких случаях врач может назначить:
переливание тромбоцитарной массы;
лекарственные препараты, повышающие свертываемость крови.