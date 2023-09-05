Что подразумевают под низким уровнем тромбоцитов?

Что подразумевают под низким уровнем тромбоцитов?

Тромбоциты — это маленькие клетки, которые циркулируют в крови и способствуют свертыванию крови. Как и остальные клетки крови, они вырабатываются в костном мозге. Тромбоциты также называются кровяными пластинками.

В единице объема крови обычно содержится определенное количество тромбоцитов. Это и называется количеством тромбоцитов.