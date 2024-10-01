Носительство серповидноклеточной анемии — это наличие только одной копии гена серповидноклеточной анемии. Если другая копия гена нормальная, то серповидноклеточная анемия отсутствует.

Если у двух носителей серповидноклеточной анемией родятся дети, половина их детей будет носителями, одна четверть будет болеть серповидноклеточной анемией, и у одной четверти заболевание будет отсутствовать. Люди с серповидноклеточной анемией (не просто носители) часто не способны иметь детей.