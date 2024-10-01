Если причиной анемии является проблема со здоровьем, назначают лечение этой проблемы. Лечение зависит от типа анемии. Для лечения анемии могут быть назначены:

препараты железа, принимаемые в виде таблеток или в/в (непосредственно в вену);

другие добавки, такие как витамин B12 или фолиевая кислота;

при тяжелой анемии переливание эритроцитарной массы;

лекарственные препараты для стимуляции выработки эритроцитов.