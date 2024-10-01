Что такое анемия?
Анемия — это недостаточный уровень эритроцитов или гемоглобина. Эритроциты доставляют кислород из легких во все остальные органы. Непосредственным переносчиком кислорода служит гемоглобин — вещество, которое содержится внутри эритроцитов.
При слишком низких уровнях эритроцитов или гемоглобина кровь не в состоянии доставить достаточное количество кислорода, необходимое организму.
Анемия вызывает утомляемость и слабость.
Существует множество причин анемии.
Важно проводить обследования на анемию в более старшем возрасте, поскольку она может снижать продолжительность жизни.
Каковы причины развития анемии?
Причины анемии:
Потеря большого объема крови из-за травмы, обильные менструации, нарушения со стороны ЖКТ или мочевыводящих путей (хроническое кровотечение)
Недостаточная выработка эритроцитов из-за дефицита железа, витамина B12 или фолиевой кислоты, либо из-за лейкоза или другого онкологического заболевания
Чрезмерное разрушение эритроцитов в организме
Каковы симптомы анемии?
Симптомы зависят от степени тяжести анемии.
Легкая анемия вызывает:
ощущение слабости и усталости;
Бледность
Тяжелая анемия вызывает:
слабость и головокружение;
чувство жажды;
Повышенное потоотделение
слабый частый пульс;
спазмы мышц голени во время физической нагрузки;
Одышка
Боль в груди
Как диагностируют анемию?
Выполняют анализ крови для измерения уровней гемоглобина и эритроцитов. Могут быть назначены другие обследования для выявления причины анемии.
Как лечат анемию?
Если причиной анемии является проблема со здоровьем, назначают лечение этой проблемы. Лечение зависит от типа анемии. Для лечения анемии могут быть назначены:
препараты железа, принимаемые в виде таблеток или в/в (непосредственно в вену);
другие добавки, такие как витамин B12 или фолиевая кислота;
при тяжелой анемии переливание эритроцитарной массы;
лекарственные препараты для стимуляции выработки эритроцитов.