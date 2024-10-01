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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Железодефицитная анемия

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Что такое железодефицитная анемия?

Дефицит железа означает слишком низкий уровень железа в организме. Железо находится в эритроцитах.

Под анемией подразумевают низкий уровень клеток крови. А именно, это недостаточный уровень эритроцитов.

Для выработки гемоглобина (вещества в эритроцитах, которое переносит кислород по всему организму) необходимо железо.

Если в организме недостаточно железа для выработки гемоглобина, организм вырабатывает слишком мало эритроцитов. Вырабатываемые клетки необычно малы.

  • Наиболее частым типом анемии является железодефицитная анемия.

  • Может возникать бледность, ощущение слабости и одышка.

  • Наиболее распространенной причиной низкого уровня железа является кровотечение.

  • Уровень железа определяется с помощью анализов крови.

  • Для лечения железодефицитной анемии назначаются препараты железа в таблетках или, в редких случаях, препараты железа для внутривенного (в/в) введения.

Что вызывает железодефицитную анемию?

Наиболее распространенные причины развития железодефицитной анемии:

  • Кровотечение

  • повышенная потребность в железе у растущего организма.

Ежедневный рацион должен содержать лишь небольшое количество железа. Это связано с тем, что для выработки новых эритроцитов организм повторно использует железо из старых эритроцитов. Однако кровотечение приводит к потере железа. Кровотечение является наиболее распространенной причиной снижения уровня железа и развития железодефицитной анемии. Наиболее распространенные причины кровотечения зависят от пола и возраста:

  • У молодых женщин это обильные месячные (менструальное кровотечение).

  • У мужчин и женщин постарше — кровотечение из пищеварительного тракта (желудок или кишечник).

  • У женщин более старшего возраста — кровотечение из матки.

Во время периодов роста, например, во время беременности и в раннем детстве, организму требуется дополнительное железо. Во избежание дефицита железа в это время необходимо употреблять продукты, богатые железом, такие как говядина, курица и рыба.

Каковы симптомы железодефицитной анемии?

Симптомы обычно постепенно усугубляются и включают:

  • ощущение слабости и усталости;

  • бледность кожных покровов.

  • При очень низких уровнях железа симптомы пикацизма (желание употреблять в пищу вещества, не являющиеся пищей, например, лед, грязь, краску или мел)

Как диагностируют железодефицитную анемию?

Выполняют анализы крови для подтверждения низких уровней эритроцитов (анемии) и измерения уровня железа.

Как лечат железодефицитную анемию?

Врачи:

  • лечат заболевание, которое вызывает кровотечение;

  • проверяют, чтобы рацион содержал достаточное количество богатых железом продуктов;

  • назначают препараты железа в таблетках (или в виде сиропа детям).

В редких случаях назначается внутривенное введение препаратов железа, но обычно это не требуется.

Лечение анемии препаратами железа обычно занимает от 3 до 6 недель. Тем не менее, обычно прием препаратов железа продолжается в течение 6 месяцев, чтобы возместить все потерянное железо.

Препараты железа в таблетках или в виде жидкости наиболее эффективны, если принимать их:

  • утром перед едой;

  • с апельсиновым соком или таблеткой витамина С.

Врач назначит анализы крови, чтобы убедиться в достаточном поступлении железа.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.