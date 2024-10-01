Наиболее распространенные причины развития железодефицитной анемии:

Кровотечение

повышенная потребность в железе у растущего организма.

Ежедневный рацион должен содержать лишь небольшое количество железа. Это связано с тем, что для выработки новых эритроцитов организм повторно использует железо из старых эритроцитов. Однако кровотечение приводит к потере железа. Кровотечение является наиболее распространенной причиной снижения уровня железа и развития железодефицитной анемии. Наиболее распространенные причины кровотечения зависят от пола и возраста:

У молодых женщин это обильные месячные (менструальное кровотечение).

У мужчин и женщин постарше — кровотечение из пищеварительного тракта (желудок или кишечник).

У женщин более старшего возраста — кровотечение из матки.

Во время периодов роста, например, во время беременности и в раннем детстве, организму требуется дополнительное железо. Во избежание дефицита железа в это время необходимо употреблять продукты, богатые железом, такие как говядина, курица и рыба.