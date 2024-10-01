Что такое железодефицитная анемия?
Дефицит железа означает слишком низкий уровень железа в организме. Железо находится в эритроцитах.
Под анемией подразумевают низкий уровень клеток крови. А именно, это недостаточный уровень эритроцитов.
Для выработки гемоглобина (вещества в эритроцитах, которое переносит кислород по всему организму) необходимо железо.
Если в организме недостаточно железа для выработки гемоглобина, организм вырабатывает слишком мало эритроцитов. Вырабатываемые клетки необычно малы.
Наиболее частым типом анемии является железодефицитная анемия.
Может возникать бледность, ощущение слабости и одышка.
Наиболее распространенной причиной низкого уровня железа является кровотечение.
Уровень железа определяется с помощью анализов крови.
Для лечения железодефицитной анемии назначаются препараты железа в таблетках или, в редких случаях, препараты железа для внутривенного (в/в) введения.
Что вызывает железодефицитную анемию?
Наиболее распространенные причины развития железодефицитной анемии:
Кровотечение
повышенная потребность в железе у растущего организма.
Ежедневный рацион должен содержать лишь небольшое количество железа. Это связано с тем, что для выработки новых эритроцитов организм повторно использует железо из старых эритроцитов. Однако кровотечение приводит к потере железа. Кровотечение является наиболее распространенной причиной снижения уровня железа и развития железодефицитной анемии. Наиболее распространенные причины кровотечения зависят от пола и возраста:
У молодых женщин это обильные месячные (менструальное кровотечение).
У мужчин и женщин постарше — кровотечение из пищеварительного тракта (желудок или кишечник).
У женщин более старшего возраста — кровотечение из матки.
Во время периодов роста, например, во время беременности и в раннем детстве, организму требуется дополнительное железо. Во избежание дефицита железа в это время необходимо употреблять продукты, богатые железом, такие как говядина, курица и рыба.
Каковы симптомы железодефицитной анемии?
Симптомы обычно постепенно усугубляются и включают:
ощущение слабости и усталости;
бледность кожных покровов.
При очень низких уровнях железа симптомы пикацизма (желание употреблять в пищу вещества, не являющиеся пищей, например, лед, грязь, краску или мел)
Как диагностируют железодефицитную анемию?
Выполняют анализы крови для подтверждения низких уровней эритроцитов (анемии) и измерения уровня железа.
Как лечат железодефицитную анемию?
Врачи:
лечат заболевание, которое вызывает кровотечение;
проверяют, чтобы рацион содержал достаточное количество богатых железом продуктов;
назначают препараты железа в таблетках (или в виде сиропа детям).
В редких случаях назначается внутривенное введение препаратов железа, но обычно это не требуется.
Лечение анемии препаратами железа обычно занимает от 3 до 6 недель. Тем не менее, обычно прием препаратов железа продолжается в течение 6 месяцев, чтобы возместить все потерянное железо.
Препараты железа в таблетках или в виде жидкости наиболее эффективны, если принимать их:
утром перед едой;
с апельсиновым соком или таблеткой витамина С.
Врач назначит анализы крови, чтобы убедиться в достаточном поступлении железа.