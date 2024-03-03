Угревая сыпь возникает в результате взаимодействия гормонов, кожного сала и бактерий, что приводит к воспалению волосяных фолликулов (кожных пор, из которых растут волоски). Угревая сыпь характеризуется множеством видов аномалий кожи (очагов). Они отличаются по размеру и степени тяжести; некоторые из них прорастают в кожу глубже, чем другие:

черные угри (открытые комедоны);

белые угри (закрытые комедоны);

прыщи (воспаленные закрытые комедоны);

твердые бугорки, возвышающиеся над уровнем кожи (папулы);

поверхностные бугорки, содержащие гной (пустулы);

Содержащие гной плотные бугорки в глубине кожного покрова (узелки)

содержащие гной большие карманы (кисты);

иногда даже еще большие по размеру глубокие карманы, содержащие гной (абсцессы).

Кисты и абсцессы представляют собой полости, заполненные гноем, но абсцессы несколько крупнее и глубже.

Абсцессы, вызванные акне Скрыть подробности На этой фотографии показаны красные абсцессы (заполненные гноем полости) на лице. © Springer Science+Business Media

Сальные железы, выделяющие маслянистое вещество (кожное сало), находятся в дерме (средний слой кожи). Эти железы связаны с волосяными фолликулами. Кожное сало вместе с омертвевшими клетками кожи выводится из протоков сальных желез и волосяных фолликулов на поверхность кожи через поры.

Анатомия волосяного фолликула Изображение

Угревая сыпь появляется, когда скопление затвердевшего кожного сала, омертвевших клеток кожи и бактерий приводит к закупорке волосяных фолликулов, препятствуя выходу кожного сала через поры.

При неполной закупорке образуются черные угри (открытые комедоны).

При полной закупорке образуются белые угри (закрытые комедоны).

Прыщ — это воспаленный белый угорь. Закупоренные волосяные фолликулы, заполненные кожным салом, способствуют избыточному росту бактерий Cutibacterium acnes (ранее Propionibacterium acnes), которые в нормальных условиях живут в волосяных фолликулах. Эти бактерии разрушают кожное сало, в результате чего появляются вещества, вызывающие раздражение кожи. Возникающее при этом воспаление приводит к появлению бугорков на коже, которые известны как прыщи (угревая сыпь). Более глубокое воспаление вызывает кисты, а иногда и абсцессы.

Угревая сыпь Скрыть подробности Кожа содержит много крошечных волосяных фолликулов или пор. Каждая пора содержит волос и состоящую из нескольких долек железу, называемую сальной железой. Сальные железы вырабатывают жирное вещество, называемое кожным салом, которое обычно перемещается вверх по поре и смазывает волос и кожу. Акне развивается, если поры забиваются избытком кожного сала и мертвых клеток кожи. Если поры забиваются частично, но путь к поверхности кожи остается открытым, темная поверхность высохшего кожного сала называется угрем. Однако если путь к поверхности кожи блокируется, пора инфицируется и воспаляется, в результате чего образуется возвышающийся над кожей заполненный гноем бугорок красного цвета, называемый прыщом. Более глубокие и более серьезные инфекции могут привести к образованию плотных узелков под поверхностью кожи, называемых кистами. У людей любого возраста могут появляться угри, и у большинства хотя бы иногда на протяжении жизни возникает угревая сыпь. Часто угревая сыпь развивается в период полового созревания и у женщин в определённые фазы менструального цикла из-за повышения выработки гормонов. Угревую сыпь в большинстве случаев удается вылечить обычным мытьём с мылом и использованием безрецептурных средств для местного применения. Однако если угревая сыпь стабильно распространяется на большую площадь и вызывает болезненность или шрамы, может потребоваться лечение у врача.

Наиболее распространенным провоцирующим фактором угревой сыпи является

Угревая сыпь появляется в основном в период полового созревания, когда работу сальных желез стимулирует повышенный уровень гормонов, особенно андрогенов (например, тестостерон), в результате чего происходит избыточное выделение кожного сала. У людей в возрасте 20–25 лет уровень гормонов, как правило, снижается настолько, что угревая сыпь уменьшается или исчезает. Тем не менее у некоторых женщин угревая сыпь отмечается в возрасте 40–50 лет.

Кроме того, на появление угревой сыпи могут влиять и другие состояния, связанные с гормональными изменениями:

Беременность или менструальный цикл

Синдром поликистозных яичников

Некоторые лекарственные препараты

Определенные средства, которые наносят на кожу

Слишком обтягивающая одежда

Высокая влажность и потоотделение

У более молодых женщин угревая сыпь может возникать в период очередного менструального цикла и может пройти или существенно усугубиться во время беременности. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — это гормональное заболевание, которое может прерывать менструальный цикл, а также вызывать появление или усугублять угревую сыпь. Применение некоторых лекарственных препаратов, особенно кортикостероидов и анаболических стероидов, может усугубить угревую сыпь или вызвать ее обострение. Отдельные косметические и моющие средства, а также лосьоны способны привести к обострению угревой сыпи, забивая поры. Угревая сыпь может быть вызвана слишком обтягивающей одеждой, а также повышенной влажностью и потливостью.

Выявление факторов, которые могут привести к внезапному появлению угревой сыпи — непростая задача, поскольку степень тяжести этого заболевания у большинства людей варьируется, временами то обостряясь, то уменьшаясь. Угревая сыпь нередко усугубляется зимой и уменьшается летом, возможно, из-за солнечных лучей, обладающих противовоспалительным действием. Тем не менее не существует никакой связи между угревой сыпью и недостаточно качественным умыванием, мастурбацией, употреблением шоколада и половой активностью. Остается неясным, способствуют ли появлению угревой сыпи молочные продукты и диета, богатая простыми или обработанными углеводами и сахарами (диета с высоким гликемическим индексом).