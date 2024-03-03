Угревая сыпь — это распространенное заболевание кожи, которое проявляется в появлении прыщей и других изменений на лице и на верхней части тела.
Угревая сыпь возникает в результате скопления омертвевших клеток кожи, бактерий и затвердевшего кожного сала, которые приводят к закупорке волосяных фолликулов.
На коже (обычно на лице, груди, плечах или спине) образуются бугорки, такие как комедоны, белые угри, прыщи, кисты, а иногда и абсцессы.
Для диагностики угревой сыпи врачи обследуют кожу.
Обычные методы лечения включают наружное нанесение антибиотиков и других препаратов на кожу при легкой степени угревой сыпи, прием антибиотиков внутрь при средней степени этого заболевания и прием изотретиноина внутрь при тяжелых формах.
Наиболее распространенной болезнью кожи в Соединенных Штатах Америки является угревая сыпь, которая в определенный момент жизни поражает 70 % населения.
Причины угревой сыпи
Угревая сыпь возникает в результате взаимодействия гормонов, кожного сала и бактерий, что приводит к воспалению волосяных фолликулов (кожных пор, из которых растут волоски). Угревая сыпь характеризуется множеством видов аномалий кожи (очагов). Они отличаются по размеру и степени тяжести; некоторые из них прорастают в кожу глубже, чем другие:
черные угри (открытые комедоны);
белые угри (закрытые комедоны);
прыщи (воспаленные закрытые комедоны);
твердые бугорки, возвышающиеся над уровнем кожи (папулы);
поверхностные бугорки, содержащие гной (пустулы);
Содержащие гной плотные бугорки в глубине кожного покрова (узелки)
содержащие гной большие карманы (кисты);
иногда даже еще большие по размеру глубокие карманы, содержащие гной (абсцессы).
Кисты и абсцессы представляют собой полости, заполненные гноем, но абсцессы несколько крупнее и глубже.
Сальные железы, выделяющие маслянистое вещество (кожное сало), находятся в дерме (средний слой кожи). Эти железы связаны с волосяными фолликулами. Кожное сало вместе с омертвевшими клетками кожи выводится из протоков сальных желез и волосяных фолликулов на поверхность кожи через поры.
Угревая сыпь появляется, когда скопление затвердевшего кожного сала, омертвевших клеток кожи и бактерий приводит к закупорке волосяных фолликулов, препятствуя выходу кожного сала через поры.
При неполной закупорке образуются черные угри (открытые комедоны).
При полной закупорке образуются белые угри (закрытые комедоны).
Прыщ — это воспаленный белый угорь. Закупоренные волосяные фолликулы, заполненные кожным салом, способствуют избыточному росту бактерий Cutibacterium acnes (ранее Propionibacterium acnes), которые в нормальных условиях живут в волосяных фолликулах. Эти бактерии разрушают кожное сало, в результате чего появляются вещества, вызывающие раздражение кожи. Возникающее при этом воспаление приводит к появлению бугорков на коже, которые известны как прыщи (угревая сыпь). Более глубокое воспаление вызывает кисты, а иногда и абсцессы.
Наиболее распространенным провоцирующим фактором угревой сыпи является
Угревая сыпь появляется в основном в период полового созревания, когда работу сальных желез стимулирует повышенный уровень гормонов, особенно андрогенов (например, тестостерон), в результате чего происходит избыточное выделение кожного сала. У людей в возрасте 20–25 лет уровень гормонов, как правило, снижается настолько, что угревая сыпь уменьшается или исчезает. Тем не менее у некоторых женщин угревая сыпь отмечается в возрасте 40–50 лет.
Кроме того, на появление угревой сыпи могут влиять и другие состояния, связанные с гормональными изменениями:
Беременность или менструальный цикл
Синдром поликистозных яичников
Некоторые лекарственные препараты
Определенные средства, которые наносят на кожу
Слишком обтягивающая одежда
Высокая влажность и потоотделение
У более молодых женщин угревая сыпь может возникать в период очередного менструального цикла и может пройти или существенно усугубиться во время беременности. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — это гормональное заболевание, которое может прерывать менструальный цикл, а также вызывать появление или усугублять угревую сыпь. Применение некоторых лекарственных препаратов, особенно кортикостероидов и анаболических стероидов, может усугубить угревую сыпь или вызвать ее обострение. Отдельные косметические и моющие средства, а также лосьоны способны привести к обострению угревой сыпи, забивая поры. Угревая сыпь может быть вызвана слишком обтягивающей одеждой, а также повышенной влажностью и потливостью.
Выявление факторов, которые могут привести к внезапному появлению угревой сыпи — непростая задача, поскольку степень тяжести этого заболевания у большинства людей варьируется, временами то обостряясь, то уменьшаясь. Угревая сыпь нередко усугубляется зимой и уменьшается летом, возможно, из-за солнечных лучей, обладающих противовоспалительным действием. Тем не менее не существует никакой связи между угревой сыпью и недостаточно качественным умыванием, мастурбацией, употреблением шоколада и половой активностью. Остается неясным, способствуют ли появлению угревой сыпи молочные продукты и диета, богатая простыми или обработанными углеводами и сахарами (диета с высоким гликемическим индексом).
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Симптомы угревой сыпи
В большинстве случаев угревая сыпь появляется на лице, а также часто присутствует на шее, плечах, спине и в верхней части грудной клетки. Использование анаболических стероидов, как правило, вызывает угревую сыпь на плечах и в верхней части спины.
Существуют 3 степени тяжести угревой сыпи:
Угревая сыпь легкой степени
Угревая сыпь средней степени
Угревая сыпь тяжелой степени
Тем не менее даже легкая степень угревой сыпи может причинять душевные страдания, особенно подросткам, которые могут воспринимать каждый прыщ как серьезную косметическую проблему.
Сравнение степеней тяжести угревой сыпи
У людей с легкой степенью угревой сыпи образуется лишь небольшое количество невоспаленных угрей или белых угрей, либо умеренное количество небольших прыщей с незначительным раздражением. Кроме того, могут возникать пустулы, которые напоминают прыщи с желтоватыми головками. Угри появляются в виде небольших бугорков телесного цвета с черной головкой. Белые угри имеют похожий внешний вид, но без черной головки. Прыщи вызывают легкий дискомфорт и имеют белую головку с незначительным покраснением вокруг нее.
У пациентов с угревой сыпью средней степени присутствует большее количество черных угрей, белых угрей, прыщей и пустул.
У пациентов с угревой сыпью тяжелой степени либо появляется очень большое количество черных угрей, белых угрей, прыщей и пустул, либо развивается кистозная (глубокая) форма угревой сыпи. При кистозной форме угревой сыпи образуются кисты, представляющие собой большие, болезненные, заполненные гноем узелки красного цвета, способные сливаться под кожей, образуя большие абсцессы, сопровождающиеся выделениями.
Легкая степень угревой сыпи обычно не оставляет рубцов. Однако попытки выдавить прыщи или вскрыть их иными способами увеличивают воспаление и глубину повреждения кожи, повышая вероятность появления рубцов. При тяжелой форме угревой сыпи нередко происходит разрыв кист и абсцессов, причем после их заживления, как правило, остаются рубцы. Рубцы могут быть небольшими по размерам, глубокими впадинками (сколотые рубцы), а также встречаются более широкие ямки различной глубины или большие выемки неправильной формы. Рубцы от угревой сыпи остаются на всю жизнь, причем для некоторых людей они являются серьезной косметической проблемой и источником эмоционального стресса. Рубцы могут быть темными.
На этой фотографии показаны темные шрамы от угревой сыпи.
© Springer Science+Business Media
Как правило, угревая сыпь сопровождается образованием белых угрей (стрелка), черных угрей и прыщей.
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
На этой фотографии показаны большие угри (открытые комедоны) и белые угри (закрытые комедоны).
© Springer Science+Business Media
На этой фотографии показаны черные угри (открытые комедоны) в ухе.
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
На этой фотографии показаны темные шрамы от угревой сыпи.
© Springer Science+Business Media
Как правило, угревая сыпь сопровождается образованием белых угрей (стрелка), черных угрей и прыщей.
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
На этой фотографии показаны большие угри (открытые комедоны) и белые угри (закрытые комедоны).
© Springer Science+Business Media
На этой фотографии показаны черные угри (открытые комедоны) в ухе.
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
Шаровидные (конглобатные) угри являются наиболее тяжелой формой угревой сыпи, которая приводит к грубым рубцам и другим осложнениям, вызванным абсцессами. Угревая сыпь тяжелой степени может возникать на руках, на животе, ягодицах и даже на волосистой части кожи головы.
Молниеносные угри и пиодермия кожи лица (молниеносная розацеа) являются двумя возможно связанными и редкими видами тяжелой угревой сыпи, которые, как правило, возникают внезапно.
Диагностика угревой сыпи
Обследование кожи
Врачи ставят диагноз угревой сыпи на основании результатов обследования кожи. Они ищут определенные симптомы, такие как черные или белые угри, чтобы установить, что человек страдает угревой сыпью, а не другим кожным заболеванием, например, розацеа.
После подтверждения диагноза врачи определяют степень тяжести угревой сыпи (то есть, имеет ли место легкая, средняя или тяжелая форма заболевания) в зависимости от количества и характера поражений.
Лечение угревой сыпи
Для лечения белых и черных угрей применяют третиноиновый крем и/или бензоилпероксид
Для лечения угревой сыпи легкой степени на кожу наносят третиноиновый крем, в некоторых случаях с перекисью бензоила или с антибиотиком, либо и с тем, и с другим
Для лечения угревой сыпи средней степени в сочетании с лечением, применяемым при угревой сыпи легкой степени, назначают антибиотики внутрь
Для лечения угревой сыпи тяжелой степени назначают изотретиноин внутрь
Для лечения кистозной формы угревой сыпи — кортикостероиды в виде инъекций
Общая медицинская помощь при угревой сыпи очень проста. Пораженные участки следует осторожно промывать водой с мягким мылом один или два раза в день. Антибактериальные или абразивные сорта мыла, спиртовые салфетки, а также частое использование скрабов для глубокой очистки кожи не приносят особой пользы и могут еще больше усилить раздражение кожи.
Необходимо использовать косметические средства на водной основе, поскольку слишком жирные продукты могут привести к усугублению угревой сыпи.
Следует придерживаться здоровой и сбалансированной диеты (см. в разделе Пищевые потребности). Если лечение угревой сыпи у подростков не дает желаемых результатов, можно рекомендовать диету с низким содержанием простых и обработанных углеводов и сахаров (диета с низким гликемическим индексом), а также ограничение употребления молока, но эффективность этих мер в отношении лечения угревой сыпи является спорной.
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Отдельным людям могут быть полезны и другие методы лечения угревой сыпи. Например, женщинам с угревой сыпью могут назначаться оральные контрацептивы, содержащие как эстроген, так и прогестин. Такое лечение необходимо проводить более 6 месяцев для получения положительных результатов. Некоторым женщинам также может помогать применение спиронолактона (лекарственного препарата, блокирующего действие гормона альдостерона). Класкотерон — это еще один лекарственный препарат, блокирующий действие определенных гормонов, и он может использоваться для лечения угревой сыпи у людей в возрасте 12 лет и старше. Различные методы лечения с применением источника света были эффективными у людей, у которых отмечалось воспаление (с прыщами или пустулами).
Лечение угревой сыпи зависит от степени тяжести данного заболевания. При легкой степени угревой сыпи достаточно применять самые простые методы лечения, которые отличаются наименьшим числом побочных эффектов. Более тяжелые формы угревой сыпи требуют дополнительного лечения, в частности, если предварительное лечение не дало результатов. План лечения должен обязательно включать в себя разъяснительную работу, поддержку и наиболее эффективный метод лечения для конкретного человека. Возможно, больным потребуется обратиться к специалисту.
Угревая сыпь легкой степени
Лекарственные препараты, используемые для лечения угревой сыпи легкой степени, наносятся на кожу (препараты для местного применения). Они либо уничтожают бактерии (антибиотики), либо подсушивают кожу, либо способствуют удалению содержимого из пор (комедолитики). Более ранние безрецептурные кремы, содержащие салициловую кислоту, резорцин или серу, могут помочь, высушивая прыщи и вызывая небольшое шелушение кожи.
Наиболее распространенным рецептурным препаратом для наружного применения для лечения черных и белых угрей является третиноин. Третиноин очень эффективен, но вызывает раздражение кожи и повышает ее чувствительность к солнечному свету. По этой причине врачи назначают данный лекарственный препарат с большой осторожностью, не рекомендуя на первых порах применять его часто и в больших концентрациях, лишь постепенно увеличивая дозировку. Людям, которые не переносят третиноин, назначают адапален, азелаиновую кислоту, а также гликолевую или салициловую кислоты для местного применения.
Если у больных наблюдается воспаление кожи (с прыщами или пустулами), им дают третиноин либо в сочетании с бензоилпероксидом или антибиотиком для местного применения, либо одновременно с этими двумя препаратами. К двум наиболее часто назначаемым антибиотикам местного применения относятся клиндамицин и эритромицин. Миноциклиновая пена и дапсон являются другими антибиотиками для местного применения. Антибиотики местного действия следует применять только при условии одновременного назначения ретиноидов, например, третиноина или бензоилпероксида. Бензоилпероксид отпускается как по рецепту, так и без него. Вместо третиноина или в дополнение к нему можно использовать гликолевую кислоту, но в настоящее время ее назначают нечасто.
Черные и белые угри может удалять врач (экстракция угрей) при помощи специальных инструментов, которые называются экстракторами комедонов, а также с помощью стерильных игл.
Пероральный прием антибиотиков (например, доксициклин, миноциклин, тетрациклин и эритромицин) может быть назначен людям с обширными очагами угревой сыпи, на которые невозможно воздействовать только лекарственными препаратами для местного применения.
Угревая сыпь средней степени
Угревую сыпь средней тяжести обычно лечат с помощью антибиотиков, принимаемых внутрь (через рот). К типичным антибиотикам относятся доксициклин, миноциклин, тетрациклин и сарециклин. Другими вариантами являются азитромицин, эритромицин, а также сульфаметоксазол, триметоприм. Пациенты часто применяют местное лечение (аналогичное лечению угревой сыпи легкой степени тяжести) в сочетании с пероральным приемом антибиотиков. Не исключено, что больным потребуется принимать антибиотики в течение примерно 12 недель для достижения максимальных результатов.
Прием антибиотиков внутрь прекращается, как только это становится возможным, после чего применяются средства местного лечения для сохранения достигнутого эффекта. Поскольку существует вероятность возвращения угревой сыпи после краткосрочного лечения, терапия может продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет.
У женщин, принимающих антибиотики в течение длительного времени, возможны дрожжевые инфекции влагалища, которые могут потребовать лечения.
При отсутствии эффективности пероральных антибиотиков женщинам могут назначать пероральные контрацептивы, содержащие эстроген и прогестин, спиронолактон или оба препарата вместе.
Угревая сыпь тяжелой степени
Если при лечении наиболее тяжелых форм угревой сыпи антибиотики не помогают, самым эффективным средством является прием изотретиноина внутрь. Изотретиноин, который близок к третиноину, лекарственному препарату для местного применения, является единственным лекарственным средством, способным вылечить угревую сыпь. Вместе с тем изотретиноин может иметь очень серьезные побочные эффекты. Изотретиноин может нанести вред развивающемуся плоду, поэтому женщины, принимающие его, для предотвращения беременности должны использовать минимум две формы контрацепции до, во время и после лечения. Кроме того, возможны и другие, менее серьезные побочные эффекты.
Продолжительность лечения обычно составляет от 16 до 20 недель.
Пациентам с шаровидной угревой сыпью врачи назначают антибиотики внутрь. При неэффективности антибиотиков врачи назначают изотретиноин или кортикостероиды внутрь.
Пациентам, страдающим молниеносными угрями, врачи назначают кортикостероиды и антибиотики внутрь.
Врачи назначают пациентам с пиодермией лица пероральные кортикостероиды и изотретиноин.
Лекарственные препараты, используемые для лечения угревой сыпи
Лекарственные препараты
Некоторые побочные эффекты
Комментарии
Уничтожает бактерии (наносится на кожу)
Клиндамицин
Диарея (редко)
Следует избегать людям с воспалительными заболеваниями кишечника
Дапсон
Временное пожелтение кожи при применении с другим препаратом, содержащим бензоилпероксид
Очень редко вызывает метгемоглобинемию (расстройство, нарушающее способность крови переносить кислород)
Эритромицин
Редко раздражение кожи
Хорошо переносится
Нередко развивается бактериальная устойчивость
Миноциклин
Раздражение, сухость кожи, покраснение
Пенообразный пропеллент огнеопасен. Непосредственно после нанесения следует избегать открытого огня, языков пламени и курения.
Перекись бензоила
Сухость кожи
Возможно отбеливание одежды и волос
Аллергические реакции (редко)
Препарат особенно эффективен в сочетании с эритромицином или клиндамицином
Бензоилпероксид в сочетании с эритромицином: Иногда требуется охлаждение
Очищает поры (наносится на кожу)
Третиноин
Раздражение кожи (сухость, покраснение и шелушение)
Повышение чувствительности кожи к солнечному свету
Очевидное обострение угревой сыпи на начальной стадии применения третиноина; иногда первые улучшения можно увидеть лишь через 3–4 недели
Необходимо использовать защитную одежду и солнцезащитный крем во время пребывания на солнце
Следует избегать во время беременности
Тазаротен
Раздражение кожи
Повышение чувствительности кожи к солнечному свету
Очевидное обострение угревой сыпи на начальной стадии применения тазаротена; иногда первые улучшения можно увидеть лишь через 3–4 недели
Необходимо использовать защитную одежду и солнцезащитный крем во время пребывания на солнце
Следует избегать во время беременности
Адапален
Незначительное покраснение, жжение
Повышенная чувствительность к солнечному свету
По эффективности не уступает третиноину, но вызывает меньшее раздражение кожи
Необходимо использовать защитную одежду и солнцезащитный крем во время пребывания на солнце
Азелаиновая кислота
Может вызывать осветление кожи
Минимум раздражения
Может использоваться отдельно или в сочетании с третиноином
Следует использовать с осторожностью для лечения людей с более смуглой кожей из-за осветляющего эффекта, но может помочь осветлить участки этой потемневшей кожи после заживления
Гликолевая кислота
Жжение
Легкое раздражение
Отпускается без рецепта и доступна в виде крема, лосьона или раствора, которые применяются в дополнение к рецептурным препаратам, но в настоящее время назначается нечасто
Салициловая кислота
Жжение
Легкое раздражение
Отпускается без рецепта и доступна в виде моющего или отшелушивающего средства, маски или лосьона, которые используются в дополнение к рецептурным препаратам
Трифаротен
Сухость, покраснение и шелушение кожи
Повышенная чувствительность к солнечному свету
Необходимо использовать защитную одежду и солнцезащитный крем во время пребывания на солнце
Уничтожает бактерии (принимается внутрь)
Тетрациклин
Повышение чувствительности кожи к солнечному свету
Недорогой и безопасный препарат, который необходимо принимать натощак
Необходимо использовать защитную одежду и солнцезащитный крем во время пребывания на солнце
Доксициклин
Повышение чувствительности кожи к солнечному свету
Необходимо использовать защитную одежду и солнцезащитный крем во время пребывания на солнце
Миноциклин
Головная боль
Головокружение
Изменение цвета кожи
По мнению некоторых экспертов, наиболее эффективный антибиотик, но дорогостоящий
Эритромицин
Расстройство желудка
Нередко развивается бактериальная устойчивость к эритромицину
Азитромицин
Расстройство желудка
Меньше побочных эффектов, чем у эритромицина
Нередко развивается бактериальная устойчивость к азитромицину
Сарециклин
Повышение чувствительности кожи к солнечному свету
Расстройство желудка
Предобморочное состояние, головокружение или вертиго
Необходимо использовать защитную одежду и солнцезащитный крем во время пребывания на солнце
Сульфаметоксазол, триметоприм
Расстройство желудка
сыпь;
Развитие бактериальной устойчивости к сульфаметоксазолу, триметоприму
Очищает поры (принимается внутрь)
Изотретиноин
Способен нанести вред развивающемуся плоду
Может оказать влияние на клетки крови, печень и уровень жиров (триглицеридов) и холестерина
Сухость глаз, потрескавшиеся губы и сухость слизистых оболочек
Боль или скованность в крупных суставах и нижнем отделе спины при высокой дозировке
Может приводить к депрессии, суицидальным мыслям, попыткам суицида и (редко) к самоубийству, но является ли изотретиноин фактической причиной этого — неизвестно.
Не установлена связь между применением препарата и развитием или обострением воспалительных заболеваний кишечника (болезнь Крона и язвенный колит)
Женщинам, ведущим активную половую жизнь, необходимо сделать тест на беременность перед началом приема изотретиноина, и затем ежемесячно делать повторный тест в течение всего курса лечения данным лекарственным препаратом. Кроме того, они должны начать использовать 2 вида контрацепции или воздерживаться от половой жизни за 1 месяц до начала приема лекарственного препарата и затем придерживаться этого требования на протяжении всего лечения, а также в течение 1 месяца после его окончания.
Необходимо сдавать анализ крови, чтобы проверить, оказывает ли лекарственный препарат влияние на клетки крови, печень и уровень жиров.
Блокирует действие гормонов
Крем с класкотероном (наносится на кожу)
Покраснение, шелушение или сухость, зуд
Для лечения угревой сыпи у людей в возрасте 12 лет и старше
Комбинированные контрацептивы (эстроген и прогестин) (принимаемые внутрь)
Повышенное артериальное давления (гипертензия), образование тромбов, прорывное вагинальное кровотечение (например, между менструациями)
Повышение массы тела
Расстройство желудка
Головные боли
Для лечения акне у женщин
Спиронолактон (принимается внутрь)
Предобморочное состояние
Увеличение количества мочеиспусканий
Болезненность в молочных железах
Расстройство желудка
Для лечения акне у женщин
Кистозная угревая сыпь
Для лечения пациентов с крупными воспаленными узелками или абсцессами иногда врачи назначают инъекции кортикостероидов в пораженные участки. В отдельных случаях врач вскрывает узелок или абсцесс, чтобы выполнить его дренирование.
Рубцы от угревой сыпи
Лечение рубцов после тяжелых форм угревой сыпи зависит от их формы, глубины и расположения.
Лечение множественных, небольших, поверхностных рубцов можно проводить с помощью химического пилинга, лазерной терапии, дермабразии и/или мезотерапии. Дермабразия — процедура, в ходе которой поверхность кожи шлифуется специальным абразивным инструментом, изготовленным из металла, для удаления верхнего слоя кожи. Мезотерапия представляет собой более новый вид лечения, при котором для прокола кожи используются небольшие иглы, вызывающие изменения со стороны коллагена кожи.
Отдельные поверхностные или глубокие рубцы могут удаляться хирургическим путем, после чего разрезы зашивают.
Широким и глубоким рубцам можно придать более привлекательный вид с помощью процедуры, получившей название субцизия, в ходе которой хирург перерезает соединительнотканные волокна, которые фиксируют дно рубца, погружая его в кожу. Благодаря этому дно рубца, освобождаясь, поднимается вверх и дефект выравнивается.
Иногда в рубцы вводят инъекции различных веществ, таких, как коллаген, жир или разнообразные синтетические материалы. Эти вещества могут выровнять рельеф кожи пораженного участка и таким образом разгладить рубцы. Действие филлеров, таких как инъекции коллагена, гиалуроновой кислоты и полиметилметакрилата, является временным, и их следует периодически повторять. Действие некоторых других инъекций является долгосрочным.
Прогноз при угревой сыпи
Степень тяжести угревой сыпи, как правило, естественным образом снижается к 20–25 годам жизни, но у некоторых людей, преимущественно женщин, угревая сыпь может наблюдаться даже в возрасте 40 лет. У некоторых взрослых время от времени появляются единичные поражения угревой сыпью легкой степени.
Угревая сыпь легкой степени, как правило, разрешается без рубцевания. Угревая сыпь средней или тяжелой степени часто после разрешения оставляет рубцы.
Угревая сыпь может вызвать у подростков глубокий эмоциональный стресс и привести их к социальной самоизоляции. В отдельных случаях может потребоваться психологическая консультация.