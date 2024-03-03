Розацеа — хроническое кожное заболевание, которое проявляется в виде покраснения, образования мелких прыщиков и появления видимых расширенных кровеносных сосудов, как правило, на поверхности кожи центральной части лица.

Причина неизвестна.

К типичным симптомам относят покраснение, появление на коже видимых расширенных кровеносных сосудов, а иногда и мелких прыщиков, которые возникают на щеках и носу.

Диагноз основывается на типичном внешнем виде сыпи, причем учитывается также возраст, в котором у человека впервые появились соответствующие симптомы.

Обострение розацеа можно предотвратить, воздерживаясь от определенных продуктов, алкоголя, горячих напитков, а также избегая воздействия солнечных лучей, резких температурных колебаний, ветра и использования косметических средств.

Лечение включает в себя наружное применение антибиотиков, а для некоторых больных — прием антибиотиков внутрь.

Как правило, розацеа поражает людей в возрасте от 30 до 50 лет. Это заболевание наиболее распространено среди людей ирландского и североевропейского происхождения, которые отличаются светлым цветом лица, при этом оно не встречается у людей с более темной кожей и, возможно, у них иногда остается нераспознанным. Хотя врачам обычно несложно распознать данное заболевание, розацеа внешне иногда напоминает угревую сыпь и некоторые другие кожные заболевания. Розацеа известна как угревая сыпь у взрослых.

Причина розацеа неизвестна, но у некоторых пациентов может быть склонность к развитию этого заболевания.

Обострения может спровоцировать употребление острой пищи, алкоголя или горячих напитков. Другие провоцирующие факторы могут включать солнечный свет, применение солнцезащитных кремов, эмоциональный стресс, холодную или жаркую погоду, физическую нагрузку, ветер, косметические средства, а также горячие ванны.

Применение некоторых лекарственных препаратов, например, амиодарона, кортикостероидов для нанесения на кожу или для ингаляций через нос, а также витаминов В6 и В12 в высоких дозах может усугублять розацеа.

Симптомы розацеа Это заболевание поражает только кожу лица и головы. Она состоит из 4 фаз: Стадия прерозацеа (стадия 1): Кожа в области щек и носа покрывается красными пятнами на более длительные периоды времени, чем обычно; может возникать чувство жжения.

Сосудистая стадия (стадия 2): Кожа становится красной и припухшей, на ее поверхности проявляются видимые мелкие кровеносные сосуды (телеангиэктазии).

Стадия воспаления (стадия 3): Нередко появляются маленькие прыщики, иногда с гноем (так называемые пустулы).

Поздняя стадия (стадия 4): У некоторых пациентов кожа вокруг носа иногда становится утолщенной, в результате чего он выглядит красным, похожим на луковицу (так называемая ринофима). Примеры розацеа Розацеа При розацеа на лице могут наблюдаться покраснения и образовываться прыщи и гнойнички. Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif). Купероз На этой фотографии показано покраснение и сосудистые звездочки на щеках женщины с куперозом. © Springer Science+Business Media Розовые угри На этой фотографии показано покраснение и небольшие твердые высыпания (папулы) у женщины с розовыми угрями. Также присутствуют поверхностные бугорки, содержащие гной (гнойнички), но они еле заметны. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Ринофима при розацеа На этой фотографии показана ринофима, характеризующаяся утолщением кожи и увеличением размеров носа у человека с розацеа. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Розацеа При розацеа на лице могут наблюдаться покраснения и образовываться прыщи и гнойнички. Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif). Купероз На этой фотографии показано покраснение и сосудистые звездочки на щеках женщины с куперозом. © Springer Science+Business Media Розовые угри На этой фотографии показано покраснение и небольшие твердые высыпания (папулы) у женщины с розовыми угрями. Также присутствуют поверхностные бугорки, содержащие гной (гнойнички), но они еле заметны. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Ринофима при розацеа На этой фотографии показана ринофима, характеризующаяся утолщением кожи и увеличением размеров носа у человека с розацеа. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Довольно часто розацеа лица сопровождается поражением глаз (розацеа глаз). Симптомы розацеа глаз могут включать воспаление век, конъюнктивы, радужной оболочки, склеры, роговицы или сочетание воспалительных изменений, вызывающих зуд и ощущение того, что «в глаз что-то попало» (ощущение инородного тела в глазу), а также покраснение и отек глаз. Розацеа глаз Скрыть подробности На этой фотографии показано покраснение обоих глаз с покраснением век и отеком у человека с розацеа глаз. © Springer Science+Business Media

Диагностика розацеа Обследование врачом Врачи ставят диагноз розацеа, основываясь на характерном внешнем виде сыпи. Никакие специальные анализы не требуются. Возраст человека при первом проявлении симптомов, а также отсутствие угрей и белых угрей помогают отличить розацеа от угревой сыпи.