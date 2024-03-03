Розацеа — хроническое кожное заболевание, которое проявляется в виде покраснения, образования мелких прыщиков и появления видимых расширенных кровеносных сосудов, как правило, на поверхности кожи центральной части лица.
Причина неизвестна.
К типичным симптомам относят покраснение, появление на коже видимых расширенных кровеносных сосудов, а иногда и мелких прыщиков, которые возникают на щеках и носу.
Диагноз основывается на типичном внешнем виде сыпи, причем учитывается также возраст, в котором у человека впервые появились соответствующие симптомы.
Обострение розацеа можно предотвратить, воздерживаясь от определенных продуктов, алкоголя, горячих напитков, а также избегая воздействия солнечных лучей, резких температурных колебаний, ветра и использования косметических средств.
Лечение включает в себя наружное применение антибиотиков, а для некоторых больных — прием антибиотиков внутрь.
Как правило, розацеа поражает людей в возрасте от 30 до 50 лет. Это заболевание наиболее распространено среди людей ирландского и североевропейского происхождения, которые отличаются светлым цветом лица, при этом оно не встречается у людей с более темной кожей и, возможно, у них иногда остается нераспознанным. Хотя врачам обычно несложно распознать данное заболевание, розацеа внешне иногда напоминает угревую сыпь и некоторые другие кожные заболевания. Розацеа известна как угревая сыпь у взрослых.
Причина розацеа неизвестна, но у некоторых пациентов может быть склонность к развитию этого заболевания.
Обострения может спровоцировать употребление острой пищи, алкоголя или горячих напитков. Другие провоцирующие факторы могут включать солнечный свет, применение солнцезащитных кремов, эмоциональный стресс, холодную или жаркую погоду, физическую нагрузку, ветер, косметические средства, а также горячие ванны.
Применение некоторых лекарственных препаратов, например, амиодарона, кортикостероидов для нанесения на кожу или для ингаляций через нос, а также витаминов В6 и В12 в высоких дозах может усугублять розацеа.
Симптомы розацеа
Это заболевание поражает только кожу лица и головы. Она состоит из 4 фаз:
Стадия прерозацеа (стадия 1): Кожа в области щек и носа покрывается красными пятнами на более длительные периоды времени, чем обычно; может возникать чувство жжения.
Сосудистая стадия (стадия 2): Кожа становится красной и припухшей, на ее поверхности проявляются видимые мелкие кровеносные сосуды (телеангиэктазии).
Стадия воспаления (стадия 3): Нередко появляются маленькие прыщики, иногда с гноем (так называемые пустулы).
Поздняя стадия (стадия 4): У некоторых пациентов кожа вокруг носа иногда становится утолщенной, в результате чего он выглядит красным, похожим на луковицу (так называемая ринофима).
При розацеа на лице могут наблюдаться покраснения и образовываться прыщи и гнойнички.
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
На этой фотографии показано покраснение и сосудистые звездочки на щеках женщины с куперозом.
© Springer Science+Business Media
На этой фотографии показано покраснение и небольшие твердые высыпания (папулы) у женщины с розовыми угрями. Также присутствуют поверхностные бугорки, содержащие гной (гнойнички), но они еле заметны.
© Springer Science+Business Media
На этой фотографии показана ринофима, характеризующаяся утолщением кожи и увеличением размеров носа у человека с розацеа.
© Springer Science+Business Media
При розацеа на лице могут наблюдаться покраснения и образовываться прыщи и гнойнички.
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
На этой фотографии показано покраснение и сосудистые звездочки на щеках женщины с куперозом.
© Springer Science+Business Media
На этой фотографии показано покраснение и небольшие твердые высыпания (папулы) у женщины с розовыми угрями. Также присутствуют поверхностные бугорки, содержащие гной (гнойнички), но они еле заметны.
© Springer Science+Business Media
На этой фотографии показана ринофима, характеризующаяся утолщением кожи и увеличением размеров носа у человека с розацеа.
© Springer Science+Business Media
Довольно часто розацеа лица сопровождается поражением глаз (розацеа глаз). Симптомы розацеа глаз могут включать воспаление век, конъюнктивы, радужной оболочки, склеры, роговицы или сочетание воспалительных изменений, вызывающих зуд и ощущение того, что «в глаз что-то попало» (ощущение инородного тела в глазу), а также покраснение и отек глаз.
Диагностика розацеа
Обследование врачом
Врачи ставят диагноз розацеа, основываясь на характерном внешнем виде сыпи. Никакие специальные анализы не требуются. Возраст человека при первом проявлении симптомов, а также отсутствие угрей и белых угрей помогают отличить розацеа от угревой сыпи.
Лечение розацеа
Избегание провоцирующих факторов
В случае розовых угрей — антибиотики внутрь или местно на кожу, либо нанесение на кожу средств, содержащих азелаиновую кислоту, или ивермектин
При гиперемии — бримонидиновый гель или крем с оксиметазолином, а иногда и пероральные бета-блокаторы
Для лечения телеангиэктазий — лазерная терапия и электрокаутеризация
Для лечения ринофимы — дермабразия, лазерная терапия и/или удаление избыточной ткани
Основное лечение розацеа — избегание провоцирующих факторов. Целью лечения является контроль симптомов, поскольку розацеа — неизлечимое заболевание.
При розовых угрях положительный эффект могут дать антибиотики для наружного применения, такие как метронидазол, бензоилпероксид, клиндамицин, миноциклин и эритромицин, а также крем, содержащий азелаиновую кислоту. Также эффективен крем, содержащий ивермектин. Нанесение на кожу кортикостероидов способствует обострению розацеа.
Антибиотики внутрь назначают людям с большим количеством пустул или при розацеа глаз. В этом случае обычно используется доксициклин, тетрациклин, миноциклин, азитромицин или эритромицин. Изотретиноин может быть эффективен при приеме внутрь, но из-за возможного появления серьезных побочных эффектов он используется только в том случае, если другие методы лечения не дают желаемых результатов.
Гиперемию или покраснение можно лечить с помощью бримонидина в виде геля или крема, содержащего оксиметазолин, либо иногда пероральными бета-блокаторами.
Лечение телеангиэктазий включает лазерную терапию и электрокаутеризацию (удаление телеангиэктазий путем воздействия на кожу электрическим током).
Тяжелые формы ринофимы едва ли можно вылечить с применением лекарственных препаратов. Следовательно, пациентам с такой патологией может потребоваться дермабразия (процедура, в ходе которой поверхность кожи шлифуется специальным абразивным металлическим инструментом для удаления верхнего слоя кожи), лазерная терапия и/или хирургическое вмешательство для удаления избыточной ткани.