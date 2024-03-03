Периоральный дерматит — красная бугристая сыпь вокруг рта и на подбородке, напоминающая угревую сыпь, розацеа или оба эти заболевания.
Хотя точная причина периорального дерматита неизвестна, в числе возможных причин называют воздействие на кожу местных кортикостероидов, а также использование воды или зубной пасты, содержащей фторид, либо все эти факторы вместе.
Фотография предоставлена доктором медицины Шахбазом Янюа (Shahbaz Janjua, MD).
Периоральным дерматитом заболевают в основном дети и женщины детородного возраста. Обычно сыпь появляется сначала в уголках носа (носогубные складки) и затем распространяется на область вокруг рта (периоральная область). Сыпь может также появиться вокруг глаз и на лбу.
Диагностика периорального дерматита
Обследование кожи, проводимое врачом
Периоральный дерматит отличается от угревой сыпи отсутствием черных и белых угрей (комедонов). Периоральный дерматит бывает непросто отличить от розацеа. Однако розацеа не сопровождается сыпью вокруг рта и глаз. Чтобы мог быть поставлен диагноз «розацеа», а не «периоральный дерматит», должны присутствовать другие симптомы этого заболевания.
Врачи также исключают другие виды дерматита, такие как себорейный дерматит и контактный дерматит.
Лечение периорального дерматита
Избегать применения зубной пасты с фтором и местных кортикостероидов
Антибиотики
Больные периоральным дерматитом должны воздержаться от использования зубной пасты с фторидом и кортикостероидов для наружного применения. Некоторые косметические средства на основе масел, особенно увлажняющие средства, как правило, лишь усугубляют заболевание, и их применение также следует прекратить.
Врачи назначают кремы или гели, содержащие антибиотики, либо предписывают тетрациклин или другие антибиотики для приема внутрь. Прием антибиотиков можно прекратить, когда сыпь сойдет. Если антибиотики не устраняют сыпь, а само заболевание протекает в тяжелой форме, в этом случае может помочь изотретиноин, лекарственный препарат для лечения угревой сыпи.
Пациентам в возрасте старше 2 лет можно назначать крем, содержащий пимекролимус (лекарственный препарат, подавляющий иммунную систему).