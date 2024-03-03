Периоральный дерматит — красная бугристая сыпь вокруг рта и на подбородке, напоминающая угревую сыпь, розацеа или оба эти заболевания.

Хотя точная причина периорального дерматита неизвестна, в числе возможных причин называют воздействие на кожу местных кортикостероидов, а также использование воды или зубной пасты, содержащей фторид, либо все эти факторы вместе.

Периоральный дерматит Изображение Фотография предоставлена доктором медицины Шахбазом Янюа (Shahbaz Janjua, MD).

Периоральным дерматитом заболевают в основном дети и женщины детородного возраста. Обычно сыпь появляется сначала в уголках носа (носогубные складки) и затем распространяется на область вокруг рта (периоральная область). Сыпь может также появиться вокруг глаз и на лбу.

Диагностика периорального дерматита Обследование кожи, проводимое врачом Периоральный дерматит отличается от угревой сыпи отсутствием черных и белых угрей (комедонов). Периоральный дерматит бывает непросто отличить от розацеа. Однако розацеа не сопровождается сыпью вокруг рта и глаз. Чтобы мог быть поставлен диагноз «розацеа», а не «периоральный дерматит», должны присутствовать другие симптомы этого заболевания. Врачи также исключают другие виды дерматита, такие как себорейный дерматит и контактный дерматит.