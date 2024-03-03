Гнойный гидраденит — это воспаление волосяных фолликулов на коже подмышек, в паху, вокруг сосков и ануса, что приводит к образованию рубцов, воспаления и болезненных скоплений гноя под кожей.
Причина гнойного гидраденита неизвестна.
На коже появляются бугорки, похожие на угревую сыпь, с последующим возникновением болезненных абсцессов и свищевых ходов.
Для постановки диагноза гнойного гидраденита врачи проводят обследование кожи.
Лечение зависит от степени тяжести, но может включать нанесение кремов на кожу, прием внутрь антибиотиков и других лекарственных препаратов, а также хирургические процедуры.
Гнойный гидраденит возникает у некоторых людей после полового созревания, когда отмечается хроническая закупорка и воспаление волосяных фолликулов (кожных пор, из которых растут волоски) в области подмышек, паха, а также вокруг сосков и заднего прохода. Волосяные фолликулы могут отекать с формированием бугорков, которые выглядят, как угревая сыпь. Врачи не знают, почему возникает закупорка, но это не связано с несоблюдением личной гигиены, использованием дезодорантов или порошков, а также бритьем подмышечной области. Ожирение может обострить или усугубить течение гнойного гидраденита.
Закупорка вызывает отек и разрыв волосяных фолликулов, что иногда приводит к инфицированию различными бактериями. Возникающие абсцессы (заполненные гноем карманы) чувствительные и болезненные на ощупь, имеют неприятный запах, могут распространяться вглубь кожи и имеют склонность к рецидивам. После того, как абсцессы заживают и повторно возникают вновь, кожа в этой области становится тонкой и покрытой рубцами. Часто между абсцессом и поверхностью кожи формируются постоянные каналы (свищевые ходы), по которым выделяется гной.
У человека на этой фотографии имеются множественные шнурообразные линейные структуры (так называемые свищевые ходы), что позволяет предположить, что гнойный гидраденит имеет среднюю степень тяжести.
Фотография любезно предоставлена врачом Карен Маккой.
На этой фотографии показан человек, у которого есть как рубцы, так и абсцессы, вызванные умеренным гнойным гидраденитом.
© Springer Science+Business Media
На этой фотографии показаны хронические абсцессы (например, синей стрелкой) и свищевые ходы (черными стрелками), вызванные тяжелым гнойным гидраденитом.
© Springer Science+Business Media
У человека на этой фотографии имеются множественные шнурообразные линейные структуры (так называемые свищевые ходы), что позволяет предположить, что гнойный гидраденит имеет среднюю степень тяжести.
Фотография любезно предоставлена врачом Карен Маккой.
На этой фотографии показан человек, у которого есть как рубцы, так и абсцессы, вызванные умеренным гнойным гидраденитом.
© Springer Science+Business Media
На этой фотографии показаны хронические абсцессы (например, синей стрелкой) и свищевые ходы (черными стрелками), вызванные тяжелым гнойным гидраденитом.
© Springer Science+Business Media
Гнойный гидраденит может быть легкой тяжести и привести к образованию только нескольких абсцессов или большого количества абсцессов и свищевых ходов, и быть тяжелым. Гнойный гидраденит может нарушать качество жизни пациента, поскольку он вызывает боль, а также потому, что гнилостный запах может ставить пациента в неловкое положение.
Диагностика гнойного гидраденита
Обследование кожи
Бактериологическое исследование содержимого абсцесса
Абсцессы при гнойном гидрадените напоминают другие абсцессы кожи. Врачи ставят диагноз на основании обследования кожи, отмечая локализацию бугорков и абсцессов и определяя, возникают ли они вновь после заживления.
Врачи иногда берут образцы гноя из глубоких абсцессов и идентифицируют бактерии в лаборатории (посев).
Лечение гнойного гидраденита
Зависит от степени тяжести
Пациентам с легкой формой гнойного гидраденита врач проводит инъекции кортикостероидов в пораженную область и назначает антибиотики, такие как тетрациклин, миноциклин, эритромицин или клиндамицин, которые следует принимать внутрь (перорально) в течение примерно 7–10 дней. Также назначают нанесение на кожу (местно) кремов, содержащих клиндамицин и резорцинол. Кроме того, пациентам следует мыть пораженную область перекисью бензоила. Все эти лекарственные препараты могут использоваться по отдельности или в комбинации.
Пациентам с умеренной формой гнойного гидраденита врач назначает те же пероральные антибиотики, что и при легкой форме, и в некоторых случаях рифампин (другой пероральный антибиотик), но на более продолжительный период времени (от 2 до 3 месяцев). Врачи могут назначать женщинам лекарственные препараты, которые блокируют действие мужских половых гормонов, такие как пероральные контрацептивы, спиронолактон или финастерид. Врач может проводить хирургическое вскрытие абсцесса для удаления гноя. Свищевые ходы вскрывают и дренируют.
Пациентам с тяжелой формой гнойного гидраденита врач назначает инфликсимаб (внутривенно), адалимумаб или секукинумаб (подкожные инъекции) для уменьшения воспаления. Уменьшить воспаление могут изотретиноин или ацитретин (внутрь), принимаемый в течение нескольких месяцев. При устойчивом к лечению заболевании врач удаляет пораженный участок хирургическим путем и затем выполняет пластику или пересадку кожи. Для удаления поврежденной кожи или волос также может проводиться лечение лазером.
Несмотря на то, что надлежащая гигиена не излечивает заболевание, всем пациентам с гнойным гидраденитом необходимо соблюдать гигиену кожи путем бережного ухода за нею. Могут помочь психологическая поддержка и отказ от продуктов с высоким гликемическим индексом, в которых много простых или обработанных углеводов и сахаров, а также снижение веса.