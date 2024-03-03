Гнойный гидраденит — это воспаление волосяных фолликулов на коже подмышек, в паху, вокруг сосков и ануса, что приводит к образованию рубцов, воспаления и болезненных скоплений гноя под кожей.

Причина гнойного гидраденита неизвестна.

На коже появляются бугорки, похожие на угревую сыпь, с последующим возникновением болезненных абсцессов и свищевых ходов.

Для постановки диагноза гнойного гидраденита врачи проводят обследование кожи.

Лечение зависит от степени тяжести, но может включать нанесение кремов на кожу, прием внутрь антибиотиков и других лекарственных препаратов, а также хирургические процедуры.

Гнойный гидраденит возникает у некоторых людей после полового созревания, когда отмечается хроническая закупорка и воспаление волосяных фолликулов (кожных пор, из которых растут волоски) в области подмышек, паха, а также вокруг сосков и заднего прохода. Волосяные фолликулы могут отекать с формированием бугорков, которые выглядят, как угревая сыпь. Врачи не знают, почему возникает закупорка, но это не связано с несоблюдением личной гигиены, использованием дезодорантов или порошков, а также бритьем подмышечной области. Ожирение может обострить или усугубить течение гнойного гидраденита.

Закупорка вызывает отек и разрыв волосяных фолликулов, что иногда приводит к инфицированию различными бактериями. Возникающие абсцессы (заполненные гноем карманы) чувствительные и болезненные на ощупь, имеют неприятный запах, могут распространяться вглубь кожи и имеют склонность к рецидивам. После того, как абсцессы заживают и повторно возникают вновь, кожа в этой области становится тонкой и покрытой рубцами. Часто между абсцессом и поверхностью кожи формируются постоянные каналы (свищевые ходы), по которым выделяется гной.

Проявления гнойного гидраденита Гнойный гидраденит У человека на этой фотографии имеются множественные шнурообразные линейные структуры (так называемые свищевые ходы), что позволяет предположить, что гнойный гидраденит имеет среднюю степень тяжести. ... Прочитайте дополнительные сведения Фотография любезно предоставлена врачом Карен Маккой. Умеренный гнойный гидраденит На этой фотографии показан человек, у которого есть как рубцы, так и абсцессы, вызванные умеренным гнойным гидраденитом. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Тяжелый гнойный гидраденит На этой фотографии показаны хронические абсцессы (например, синей стрелкой) и свищевые ходы (черными стрелками), вызванные тяжелым гнойным гидраденитом. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Гнойный гидраденит У человека на этой фотографии имеются множественные шнурообразные линейные структуры (так называемые свищевые ходы), что позволяет предположить, что гнойный гидраденит имеет среднюю степень тяжести. ... Прочитайте дополнительные сведения Фотография любезно предоставлена врачом Карен Маккой. Умеренный гнойный гидраденит На этой фотографии показан человек, у которого есть как рубцы, так и абсцессы, вызванные умеренным гнойным гидраденитом. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Тяжелый гнойный гидраденит На этой фотографии показаны хронические абсцессы (например, синей стрелкой) и свищевые ходы (черными стрелками), вызванные тяжелым гнойным гидраденитом. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media

Гнойный гидраденит может быть легкой тяжести и привести к образованию только нескольких абсцессов или большого количества абсцессов и свищевых ходов, и быть тяжелым. Гнойный гидраденит может нарушать качество жизни пациента, поскольку он вызывает боль, а также потому, что гнилостный запах может ставить пациента в неловкое положение.

Диагностика гнойного гидраденита Обследование кожи

Бактериологическое исследование содержимого абсцесса Абсцессы при гнойном гидрадените напоминают другие абсцессы кожи. Врачи ставят диагноз на основании обследования кожи, отмечая локализацию бугорков и абсцессов и определяя, возникают ли они вновь после заживления. Врачи иногда берут образцы гноя из глубоких абсцессов и идентифицируют бактерии в лаборатории (посев).