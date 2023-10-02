Причиной появления солнечного ожога является короткое чрезмерное воздействие ультрафиолетового (УФ) света на кожу.
Солнечный ожог возникает в результате избыточного воздействия ультрафиолетового света.
Солнечный ожог вызывает болезненное покраснение кожи, а иногда — возникновение волдырей, повышение температуры тела и озноб.
Солнечные ожоги можно предотвратить, избегая чрезмерного пребывания на солнце и применяя солнцезащитные средства.
Примочки с холодной водой, увлажняющие средства и нестероидные противовоспалительные препараты помогают облегчить боль до заживления солнечных ожогов.
(См. также Общие сведения о солнечном свете и поражении кожи).
Продолжительность воздействия солнечного света для получения солнечного ожога зависит от содержания меланина в коже (о количестве меланина, как правило, можно судить по степени пигментации кожи), от способности организма увеличивать выработку меланина, а также от количества УФ излучения в солнечном свете в день чрезмерного пребывания на солнце.
Солнечный ожог приводит к болезненному покраснению кожи. При тяжелых солнечных ожогах может возникнуть отечность кожи и волдыри. Симптомы могут проявиться уже через 1 час после чрезмерного воздействия УФ света, а максимального обострения они могут достигать в течение 3-х дней (обычно в пределах 12–24 часов). У людей с тяжелыми солнечными ожогами развивается повышение температуры тела, озноб и слабость, а в отдельных случаях даже может начаться шок (сопровождающийся очень низким артериальным давлением, обморочным состоянием и выраженной слабостью).
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Через несколько дней после получения солнечного ожога люди с естественным светлым цветом кожи могут столкнуться с шелушением в обожженных местах, которое нередко сопровождается зудом. После отшелушивания обожженной кожи ее новые слои на протяжении нескольких недель особенно чувствительны к солнечным ожогам. Участки кожи, получившие солнечный ожог, особенно после отшелушивания, легко подвержены инфицированию. Могут появляться стойкие коричневые пятна, которые называются лентигинозом. Люди, которые в молодом возрасте получили тяжелые солнечные ожоги, имеют повышенный риск развития рака кожи, в частности меланомы, в последующие годы жизни, даже если после таких ожогов они больше не подвергались интенсивному воздействию солнца.
Знаете ли Вы, что...
Лечение солнечного ожога
Холодные компрессы и нанесение других средств, охлаждающих и успокаивающих кожу
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
Иногда кремы от ожогов с антибиотиком
Рекомендуется применять примочки с холодной водой, способные оказать успокаивающее действие на покрасневшую, разгоряченную кожу, точно так же, как и средства на основе алоэ вера и безрецептурные увлажняющие средства, продукты без анестетиков или ароматизирующих веществ (которые могут вызвать раздражение кожи или повысить ее чувствительность, вызывая аллергические реакции). НПВП, принимаемые внутрь, помогут снять боль и воспаление. При тяжелых солнечных ожогах следует избегать использования продуктов на основе нефтепродуктов, таких как вазелин. Кортикостероиды, наносимые на кожу, не более эффективны, чем холодные компрессы.
Мази или лосьоны, содержащие анестетики (например, бензокаин и дифенгидрамин), временно облегчают боль, но их использование не рекомендуется, поскольку они способны вызвать аллергическую реакцию.
Противоожоговые кремы с антибиотиками необходимо применять лишь в случае образования больших волдырей. Большинство волдырей от солнечных ожогов сходят самостоятельно и не требуют дренирования. Кожа, получившая солнечный ожог, редко инфицируется, но если инфекция все же развивается, лечение может затянуться. Врач определяет степень тяжести инфекции и при необходимости может назначить антибиотики.
Получив солнечный ожог, кожа начинает заживать самостоятельно в течение нескольких дней, но полное восстановление может занять несколько недель. После отшелушивания обожженной кожи ее новые слои тонки и первоначально очень чувствительны к солнечному свету, поэтому нуждаются в защите на протяжении нескольких недель.
Профилактика солнечных ожогов
Следует избегать чрезмерного пребывания на солнце
Носить защитную одежду
Применять солнцезащитные средства
Избегание
Лучший (и наиболее очевидный) способ предотвратить повреждение от солнца — избегать сильного, прямого солнечного света. Необходимо избегать воздействия яркого полуденного солнца, даже людям с темной кожей. УФ лучи отличаются меньшей интенсивностью до 10:00 и после 16:00 часов. Если пребывание на солнце неизбежно, рекомендуется как можно скорее найти тень, надеть одежду, защищающую от ультрафиолетового излучения, шляпу с широкими полями, а также использовать солнцезащитные средства и очки, не пропускающие УФ лучи.
Многие (хотя и далеко не все) материалы способны отфильтровывать или блокировать УФ излучение. Одежда, обычное оконное стекло, дым и смог задерживают большинство опасных лучей. Вместе с тем вода — плохой фильтр. УФА и УФB свет способен проходить сквозь слой прозрачной воды толщиной около одного фута (приблизительно 30 см). Облака и туман тоже плохие фильтры для УФ лучей: человек может получить солнечный ожог в облачный или туманный день.
Снег, вода и песок отражают солнечный свет, увеличивая интенсивность УФ света, который воздействует на кожу. Получить ожог гораздо легче на больших высотах, где разреженный воздух слабо поглощает УФ лучи, воздействующие на кожу, а также в низких широтах (например, на экваторе).
Хотя воздействие солнца помогает образованию витамина D, многие эксперты рекомендуют в случае необходимости поддерживать надлежащий уровень витамина D за счет употребления добавок, а не преднамеренного чрезмерного пребывания под воздействием солнечных лучей (пребывания рук под солнечными лучами от 5 до 15 минут в день несколько дней в неделю скорее всего будет достаточно для поддержания уровня витамина D).
Одежда
Вредное воздействие солнечных лучей можно дополнительно минимизировать ношением головных уборов, рубашек, брюк и солнцезащитных очков. Плотные ткани блокируют УФ излучение гораздо лучше, чем ткани неплотного переплетения. Сегодня в продаже есть специальная одежда, обеспечивающая хорошую защиту от солнечных лучей. На такой одежде, как правило, есть специальные этикетки с указанием фактора защиты от ультрафиолетовых лучей, который обозначен соответствующей цифрой (по аналогии с маркировкой солнцезащитных кремов). Широкополые головные уборы помогают защитить лицо, уши и шею, но на эти части тела все равно необходимо наносить солнцезащитные средства. Кроме того, следует носить облегающие солнцезащитные очки, которые не пропускают УФ лучи и позволяют защитить глаза и веки.
Солнцезащитные средства
Перед тем, как оказаться под воздействием прямого солнечного света, необходимо нанести на тело солнцезащитное средство (например, в форме крема или лосьона), содержащее химические вещества, которые фильтруют УФ лучи, защищая тем самым кожу. Ранее солнцезащитные средства фильтровали преимущественно УФB лучи, тогда как многие современные солнцезащитные средства способны также эффективно защитить от УФА лучей.
Солнцезащитные средства доступны в самых различных формах: включая кремы, лосьоны, гели, пенки, аэрозоли, пудры и карандаши. Средства для искусственного загара не обеспечивают существенной защиты от ультрафиолетового излучения.
Химические солнцезащитные средства содержат ряд веществ, которые поглощают УФ-излучение. К компонентам, которые поглощают УФB излучение, относятся циннаматы, салицилаты и производные парааминобензойной кислоты. Бензофеноны блокируют УФA и УФB лучи. Авобензон и экамсул фильтруют свет в УФA диапазоне и могут добавляться для обеспечения дополнительной защиты от УФА.
Барьерные или минеральные солнцезащитные средства включают вещества, содержащие окись цинка или двуокись титана, которые отражают лучи УФB и УФА (таким образом, блокируя их попадание на кожу). Состав этих густых мазей белого цвета был изменен с целью создания более прозрачного слоя, который бы все-таки блокировал попадание на кожу почти всего спектра солнечного света. Эти новейшие солнцезащитные средства обладают более приятной консистенцией и цветом, что позволяет сочетать их с другими традиционными химическими солнцезащитными средствами, обеспечивая тем самым еще большую защиту от солнечных лучей. Некоторые косметические средства также содержат окись цинка или двуокись титана.
Предполагается, что все ингредиенты химического солнцезащитного средства в некоторой степени поглощаются организмом. Хотя большинство ингредиентов вызывают минимальные побочные эффекты, некоторые из них обладают потенциальными рисками, а другие в настоящее время исследуются. Традиционные барьерные солнцезащитные средства имеют относительно крупные минеральные частицы, которые не поглощаются организмом и в настоящее время считаются безопасными. Более новые лекарственные формы минеральных солнцезащитных средств изготавливаются с использованием чрезвычайно мелких частиц (наночастиц), которые могут поглощаться организмом. Хотя эти наночастицы считаются безопасными, они все еще изучаются. Люди, обеспокоенные влиянием поглощенных наночастиц, предпочитают использовать так называемые минеральные солнцезащитные средства без наночастиц.
Управление США по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов классифицирует солнцезащитные средства по номерам их солнцезащитного фактора (СЗФ) — чем больше цифра СЗФ, тем выше степень защиты. Если фактор находится в диапазоне от 2 до 14, такое солнцезащитное средство обеспечивает лишь незначительную защиту. Фактор в пределах от 15 до 29 гарантирует хорошую защиту, а от 30 и выше — максимальную защиту. Продукты, которые защищают от солнечного ожога и фотостарения, а также уменьшают риск рака кожи, маркируются как средства широкого спектра действия, при этом их СЗФ будет 15 (или больше). Вместе с тем СЗФ определяет лишь степень защиты от УФB света. Шкалы степени защиты от УФА лучей не существует.
Для наилучшей защиты следует использовать водостойкие солнцезащитные средства широкого спектра действия с СЗФ 30 или выше. Для нанесения на всю поверхность тела человека средней комплекции необходимо использовать одну унцию (примерно 30 миллилитров) средства.
Солнцезащитные средства могут не оказать положительного действия, если они нанесены слишком поздно (для получения оптимального результата их следует применять не менее чем за 30 минут до выхода на солнце) или не наносятся повторно после купания или потения (даже в случае с водостойкими солнцезащитными средствами), а также каждые 2 часа пребывания на солнце. Большинство людей наносят менее половины рекомендованного количества солнцезащитного средства.
В некоторых случаях солнцезащитные средства вызывают аллергические реакции. Такие реакции могут возникать как сразу после нанесения средства на кожу, так и после выхода на солнце (это называется фотоаллергической реакцией). Некоторые дерматологи могут назначать обследования для диагностики таких фотоаллергических реакций, если их причина остается неясной.
Знаете ли Вы, что...
Добавки
Polypodium leucotomos (натуральный экстракт тропического папоротника) и никотинамид (форма витамина B3) — это биологически активные добавки, которые принимаются внутрь и обеспечивают некоторую защиту от вредного воздействия солнечного света. Однако они не являются заменой других методов защиты от солнца.