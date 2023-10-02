Причиной появления солнечного ожога является короткое чрезмерное воздействие ультрафиолетового (УФ) света на кожу.

Солнечный ожог возникает в результате избыточного воздействия ультрафиолетового света.

Солнечный ожог вызывает болезненное покраснение кожи, а иногда — возникновение волдырей, повышение температуры тела и озноб.

Солнечные ожоги можно предотвратить, избегая чрезмерного пребывания на солнце и применяя солнцезащитные средства.

Примочки с холодной водой, увлажняющие средства и нестероидные противовоспалительные препараты помогают облегчить боль до заживления солнечных ожогов.

(См. также Общие сведения о солнечном свете и поражении кожи).

Продолжительность воздействия солнечного света для получения солнечного ожога зависит от содержания меланина в коже (о количестве меланина, как правило, можно судить по степени пигментации кожи), от способности организма увеличивать выработку меланина, а также от количества УФ излучения в солнечном свете в день чрезмерного пребывания на солнце.

Солнечный ожог приводит к болезненному покраснению кожи. При тяжелых солнечных ожогах может возникнуть отечность кожи и волдыри. Симптомы могут проявиться уже через 1 час после чрезмерного воздействия УФ света, а максимального обострения они могут достигать в течение 3-х дней (обычно в пределах 12–24 часов). У людей с тяжелыми солнечными ожогами развивается повышение температуры тела, озноб и слабость, а в отдельных случаях даже может начаться шок (сопровождающийся очень низким артериальным давлением, обморочным состоянием и выраженной слабостью).

Легкий солнечный ожог Скрыть подробности На этой фотографии показана покрасневшая кожа на спине и руках человека с легким солнечным ожогом. СИНКЛЕР СТАММЕРС (SINCLAIR STAMMERS)/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Тяжелый солнечный ожог Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Через несколько дней после получения солнечного ожога люди с естественным светлым цветом кожи могут столкнуться с шелушением в обожженных местах, которое нередко сопровождается зудом. После отшелушивания обожженной кожи ее новые слои на протяжении нескольких недель особенно чувствительны к солнечным ожогам. Участки кожи, получившие солнечный ожог, особенно после отшелушивания, легко подвержены инфицированию. Могут появляться стойкие коричневые пятна, которые называются лентигинозом. Люди, которые в молодом возрасте получили тяжелые солнечные ожоги, имеют повышенный риск развития рака кожи, в частности меланомы, в последующие годы жизни, даже если после таких ожогов они больше не подвергались интенсивному воздействию солнца.

Знаете ли Вы, что...

Лечение солнечного ожога Холодные компрессы и нанесение других средств, охлаждающих и успокаивающих кожу

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

Иногда кремы от ожогов с антибиотиком Рекомендуется применять примочки с холодной водой, способные оказать успокаивающее действие на покрасневшую, разгоряченную кожу, точно так же, как и средства на основе алоэ вера и безрецептурные увлажняющие средства, продукты без анестетиков или ароматизирующих веществ (которые могут вызвать раздражение кожи или повысить ее чувствительность, вызывая аллергические реакции). НПВП, принимаемые внутрь, помогут снять боль и воспаление. При тяжелых солнечных ожогах следует избегать использования продуктов на основе нефтепродуктов, таких как вазелин. Кортикостероиды, наносимые на кожу, не более эффективны, чем холодные компрессы. Мази или лосьоны, содержащие анестетики (например, бензокаин и дифенгидрамин), временно облегчают боль, но их использование не рекомендуется, поскольку они способны вызвать аллергическую реакцию. Противоожоговые кремы с антибиотиками необходимо применять лишь в случае образования больших волдырей. Большинство волдырей от солнечных ожогов сходят самостоятельно и не требуют дренирования. Кожа, получившая солнечный ожог, редко инфицируется, но если инфекция все же развивается, лечение может затянуться. Врач определяет степень тяжести инфекции и при необходимости может назначить антибиотики. Получив солнечный ожог, кожа начинает заживать самостоятельно в течение нескольких дней, но полное восстановление может занять несколько недель. После отшелушивания обожженной кожи ее новые слои тонки и первоначально очень чувствительны к солнечному свету, поэтому нуждаются в защите на протяжении нескольких недель.