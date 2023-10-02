Фоточувствительность, известная также как аллергия на солнце, является реакцией иммунной системы на солнечный свет.
Солнечный свет может вызывать реакции иммунной системы.
В результате на открытых солнцу участках кожи появляются высыпания с зудом или покраснения и воспаления.
Диагноз ставят на основании результатов обследования врачом.
Как правило, такие реакции не требуют лечения.
(См. также Общие сведения о солнечном свете и поражении кожи).
Реакции фоточувствительности включают в себя солнечную крапивницу, химическую фотосенсибилизацию, а также полиморфный фотодерматоз. Подобные реакции, как правило, сопровождаются высыпаниями с зудом на открытых солнцу участках кожи. Люди могут унаследовать склонность к развитию таких реакций. Ряд заболеваний, таких как системная красная волчанка и некоторые порфирии, также способны привести к появлению серьезных кожных реакций на воздействие солнечного света.
Солнечная крапивница
Аллергическая сыпь (характеризующаяся образованием больших, красных, зудящих бугорков или волдырей), которая возникает спустя лишь несколько минут после пребывания на солнце, называется солнечной крапивницей. Как правило, такая аллергическая сыпь длится от нескольких минут до нескольких часов. У некоторых людей солнечная крапивница может затянуться на длительный период, иногда на неопределенное время. В отдельных случаях пациенты с обширными очагами поражения жалуются на головные боли, свистящие хрипы, головокружение, слабость и тошноту.
Химическая фотосенсибилизация
Известно более 100 веществ, которые при приеме внутрь или нанесении на кожу способны вызывать кожные реакции, связанные с вредным воздействием солнечного света. Большинство реакций вызывается ограниченным числом веществ (см. таблицу Некоторые лекарственные препараты и вещества, повышающие чувствительность кожи к солнечному свету). Различают 2 типа химической фотосенсибилизации: фототоксичность и фотоаллергия.
При фототоксичности в участках кожи, которые в течение короткого периода времени подвергались воздействию прямых солнечных лучей, может возникать боль, покраснение, воспаление, а в некоторых случаях кожа может приобрести коричневатый или серо-голубой цвет. Данные симптомы напоминают солнечный ожог, но в отличие от последнего реакция возникает только после приема внутрь определенных лекарственных препаратов (например, тетрациклинов или диуретиков) или химических соединений, а также вследствие попадания их на кожу (например, духи и каменноугольная смола). Некоторые растения (в том числе лайм, сельдерей и петрушка) содержат соединения, называемые фурокумаринами, которые способны повысить чувствительность кожи некоторых людей к воздействию УФ света. Такая реакция называется фитофотодерматитом. Все фототоксические реакции проявляются только на участках кожи, которые находились под воздействием солнца. Как правило, они развиваются в течение нескольких часов после пребывания на солнце.
При фотоаллергии аллергическая реакция вызывает покраснение, шелушение, зуд, а также иногда волдыри и сыпь, которая напоминает аллергическую сыпь. Реакция этого типа может возникать в результате применения лосьонов после бритья, солнцезащитных средств и сульфаниламидных препаратов. Вещества, провоцирующие фотоаллергию, способны вызывать фотоаллергические реакции только после того, как кожа человека подвергнется воздействию солнечного света (поскольку именно солнечный свет создает условия, при которых химическое вещество может вызывать фотоаллергию). Фотоаллергические реакции могут также поражать участки кожи, которые не подвергались воздействию солнца. Как правило, они развиваются в течение 24–72 часов после пребывания на солнце.
Некоторые лекарственные препараты и вещества, повышающие чувствительность кожи к солнечному свету
Полиморфный фотодерматоз
Эта сыпь представляет собой реакцию кожи на солнечный свет (преимущественно на УФА-свет), которая до конца еще не изучена. Это одно из наиболее распространенных заболеваний кожи, связанных с влиянием солнечного света. Чаще всего оно встречается среди женщин и жителей северных широт, кожа которых не часто подвергается солнечному излучению.
Сыпь проявляется в виде множества бугорков красноватого цвета и неравномерные, красные, приподнятые участки кожи (называемые бляшки). Иногда на участках кожи, подвергавшихся воздействию солнца, возможно появление волдырей. Бляшки, в районе которых ощущается зуд, как правило, возникают через определенное время (от 30 минут до нескольких часов) после пребывания на солнце. Тем не менее новые очаги могут развиваться по прошествии несколько часов или даже нескольких дней.
Сыпь обычно проходит в течение нескольких дней, иногда недель. Как правило, если больные продолжают выходить на солнце, постепенно их кожа становится менее чувствительной к воздействию солнечного света (то есть происходит постепенное привыкание).
Диагностика реакций фоточувствительности
Обследование врачом;
Иногда исследование фоточувствительности (аппликационные кожные пробы и тесты для воспроизведения реакции)
Никакие специальные анализы для определения реакций фоточувствительности не требуются. Появление сыпи только на тех участках кожи, которые подвергались воздействию солнечных лучей, дает врачам основание подозревать наличие реакции фоточувствительности. Тщательное изучение истории болезни пациента и кожных симптомов, а также анализ других заболеваний и сведений о применении пациентом различных препаратов как для приема внутрь, так и для нанесения на кожу (например, лекарственных или косметических средств) позволяют врачам выяснить тип и причину появления реакций фоточувствительности. Врачи могут проводить различные анализы и тесты, чтобы исключить ряд заболеваний (таких как системная красная волчанка), которые, как известно, повышают подверженность отдельных людей таким реакциям.
Если сыпь появляется на участках кожи, подвергавшихся воздействию солнца, и диагноз остается неясным, врачи могут провести пластырные кожные пробы и тесты для воспроизведения симптомов аллергической реакции, которые предусматривают воздействие УФ света на кожу (фотопробы), если пациент не использует каких-либо веществ, вызывающих реакции фоточувствительности. Эти тесты помогают выяснить, какой тип реакции фоточувствительности может выступать причиной.
Лечение реакций фоточувствительности
При фоточувствительности — прекращение приема лекарственных препаратов или химических веществ, а в некоторых случаях — прием кортикостероидов
При солнечной крапивнице — антигистаминные препараты, кортикостероиды или солнцезащитные средства, а иногда и терапия ультрафиолетовым (УФ) излучением
При полиморфном фотодерматозе — кортикостероиды или гидроксихлорохин, а иногда облучение УФ излучением
Если есть возможность, целесообразно прекратить прием всех лекарственных препаратов или химических веществ, способных повысить фоточувствительность, предварительно проконсультировавшись с врачом. Для лечения реакций, связанных с химической фотосенсибилизацией, на кожу наносят кортикостероиды и одновременно с этим прекращают прием вещества, которое вызывает соответствующую реакцию.
Солнечная крапивница может с трудом поддаваться лечению. В этом случае врачи могут попробовать назначать блокаторы гистаминовых (H1) рецепторов (антигистаминные препараты), кортикостероиды, которые наносятся на кожу, или солнцезащитные средства. Если эти методы лечения не помогают, можно попробовать терапию ультрафиолетовым (УФ) светом. Некоторым людям может помочь омализумаб — лекарственный препарат, который может помочь ослабить аллергические реакции в организме.
Пациентам с полиморфным фотодерматозом или фоточувствительностью, вызванной системной красной волчанкой (волчанка), может помочь нанесение на кожу кортикостероидов либо прием гидроксихлорохина или кортикостероидов внутрь. В отдельных случаях у людей с полиморфным фотодерматозом можно добиться десенсибилизации к солнечному свету, постепенно увеличивая воздействие УФ излучения на кожу (см. Фототерапия).
Для профилактики симптомов у людей, склонных к фоточувствительности, вызванной воздействием солнечных лучей, может быть полезным прием Polypodium leucotomos (биологически активная добавка, изготовленная из определенных тропических папоротников) или никотинамида (форма витамина B3).
Профилактика реакций фоточувствительности
Всем людям следует воздерживаться от чрезмерного пребывания на солнце, но те, кто по какой-либо причине отличаются повышенной чувствительностью к солнечному свету, должны проявлять особую осторожность и носить защитную одежду, по возможности избегая воздействия солнечных лучей и регулярно используя солнцезащитные средства (см. Профилактика солнечных ожогов).