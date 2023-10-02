Реакции фоточувствительности

Известно более 100 веществ, которые при приеме внутрь или нанесении на кожу способны вызывать кожные реакции, связанные с вредным воздействием солнечного света. Большинство реакций вызывается ограниченным числом веществ (см. таблицу Некоторые лекарственные препараты и вещества, повышающие чувствительность кожи к солнечному свету). Различают 2 типа химической фотосенсибилизации: фототоксичность и фотоаллергия.

При фототоксичности в участках кожи, которые в течение короткого периода времени подвергались воздействию прямых солнечных лучей, может возникать боль, покраснение, воспаление, а в некоторых случаях кожа может приобрести коричневатый или серо-голубой цвет. Данные симптомы напоминают солнечный ожог, но в отличие от последнего реакция возникает только после приема внутрь определенных лекарственных препаратов (например, тетрациклинов или диуретиков) или химических соединений, а также вследствие попадания их на кожу (например, духи и каменноугольная смола). Некоторые растения (в том числе лайм, сельдерей и петрушка) содержат соединения, называемые фурокумаринами, которые способны повысить чувствительность кожи некоторых людей к воздействию УФ света. Такая реакция называется фитофотодерматитом. Все фототоксические реакции проявляются только на участках кожи, которые находились под воздействием солнца. Как правило, они развиваются в течение нескольких часов после пребывания на солнце.

При фотоаллергии аллергическая реакция вызывает покраснение, шелушение, зуд, а также иногда волдыри и сыпь, которая напоминает аллергическую сыпь. Реакция этого типа может возникать в результате применения лосьонов после бритья, солнцезащитных средств и сульфаниламидных препаратов. Вещества, провоцирующие фотоаллергию, способны вызывать фотоаллергические реакции только после того, как кожа человека подвергнется воздействию солнечного света (поскольку именно солнечный свет создает условия, при которых химическое вещество может вызывать фотоаллергию). Фотоаллергические реакции могут также поражать участки кожи, которые не подвергались воздействию солнца. Как правило, они развиваются в течение 24–72 часов после пребывания на солнце.