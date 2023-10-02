Общие сведения о солнечном свете и поражении кожи

Ультрафиолетовый (УФ) свет является компонентом солнечного света, и хотя он невидим для человеческого глаза, но его влияние на кожу остается наиболее значительным. В зависимости от длины волны выделяют 3 типа УФ излучения:

Ультрафиолет А (УФА)

Ультрафиолет B (УФB)

Ультрафиолет C (УФC)

УФ свет (все типы) повреждает дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК — генетический материал организма), что в конечном итоге может привести к развитию злокачественной опухоли. Кроме того, УФ свет вызывает такие вредные последствия, как преждевременное старение кожи и появление морщин. Солнечный ожог также может стать результатом воздействия УФ света, в первую очередь УФB. Безопасного рекомендованного уровня УФ излучения не существует.

Количество УФ света, достигающего поверхности Земли, растет, особенно в северных широтах. Это увеличение вызвано истощением озонового слоя в верхних слоях атмосферы. Озон — это вещество, встречающееся в природе, которое в значительной степени защищает поверхность Земли от УФ света. Химические реакции между озоном и хлорфторуглеродами (химическими веществами, применяемыми в качестве хладагентов и пропеллентов для аэрозольных упаковок), приводят к уменьшению концентрации озона в защитном озоновом слое.

Количество УФ света, достигающего поверхности Земли, зависит также и от других факторов. УФ свет отличается наибольшей интенсивностью с 10:00 и до 16:00 часов в летнее время, а также на больших высотах и в низких широтах (например, на экваторе). Стекло, густые облака, дым и смог служат естественными фильтрами, которые задерживают значительную часть УФ света, но УФ лучи способны проходить сквозь легкие облака, туман и слой прозрачной воды толщиной около 30 сантиметров, вызывая серьезные ожоги.