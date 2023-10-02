Общие сведения о солнечном свете и поражении кожи

Солнечный свет стимулирует выработку витамина D, помогает контролировать некоторые хронические кожные заболевания (например, псориаз) и дает ощущение благополучия. Однако солнечный свет может вызывать повреждение кожи.
Повреждения при этом не ограничиваются лишь болезненными солнечными ожогами, но включают также появление морщин и других изменений, связанных со старением кожи (фотостарение), актинические кератозы, раки кожи и даже аллергические реакции и усугубление некоторых кожных заболеваний (см. Реакции фоточувствительности).
Ультрафиолетовый свет
Ультрафиолетовый (УФ) свет является компонентом солнечного света, и хотя он невидим для человеческого глаза, но его влияние на кожу остается наиболее значительным. В зависимости от длины волны выделяют 3 типа УФ излучения:
Ультрафиолет А (УФА)
Ультрафиолет B (УФB)
Ультрафиолет C (УФC)
УФ свет (все типы) повреждает дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК — генетический материал организма), что в конечном итоге может привести к развитию злокачественной опухоли. Кроме того, УФ свет вызывает такие вредные последствия, как преждевременное старение кожи и появление морщин. Солнечный ожог также может стать результатом воздействия УФ света, в первую очередь УФB. Безопасного рекомендованного уровня УФ излучения не существует.
Количество УФ света, достигающего поверхности Земли, растет, особенно в северных широтах. Это увеличение вызвано истощением озонового слоя в верхних слоях атмосферы. Озон — это вещество, встречающееся в природе, которое в значительной степени защищает поверхность Земли от УФ света. Химические реакции между озоном и хлорфторуглеродами (химическими веществами, применяемыми в качестве хладагентов и пропеллентов для аэрозольных упаковок), приводят к уменьшению концентрации озона в защитном озоновом слое.
Количество УФ света, достигающего поверхности Земли, зависит также и от других факторов. УФ свет отличается наибольшей интенсивностью с 10:00 и до 16:00 часов в летнее время, а также на больших высотах и в низких широтах (например, на экваторе). Стекло, густые облака, дым и смог служат естественными фильтрами, которые задерживают значительную часть УФ света, но УФ лучи способны проходить сквозь легкие облака, туман и слой прозрачной воды толщиной около 30 сантиметров, вызывая серьезные ожоги.
Естественная защита
Под воздействием УФ света кожа претерпевает определенные изменения для обеспечения защиты от повреждений. Эпидермис (верхний слой кожи) утолщается, блокируя УФ свет. Меланоциты (специализированные клетки кожи, вырабатывающие пигмент меланин) производят повышенное количество меланина (пигмент коричневатого цвета, который делает кожу темнее) и на ней появляется загар. Загар обеспечивает некоторую естественную защиту от дальнейшего воздействия УФ-света, поскольку меланин поглощает энергию УФ-излучения и не позволяет свету повреждать клетки кожи и глубже проникать в ткани. В остальном загар не приносит пользы здоровью. Загорание ради получения загара опасно для здоровья (см. боковую панель Полезен ли загар?).
Чувствительность к солнечному свету зависит от содержания меланина в коже. У людей с темной кожей содержание меланина больше, чем у людей со светлой кожей, поэтому они от природы лучше защищены от вредного воздействия солнечного света. Вместе с тем люди с темной кожей все равно уязвимы для солнечных лучей и долгосрочных последствий УФ излучения.
Содержание меланина в коже человека зависит от наследственности, а также от длительности пребывания на солнце. У одних людей организм способен вырабатывать большое количество меланина под воздействием УФ света, а у других — незначительное. Блондины и рыжие особенно восприимчивы к краткосрочным и долгосрочным последствиям воздействия УФ излучения, поскольку их кожа не способна синтезировать достаточное количество меланина. Кроме того, меланин, содержащийся в их коже, может быть распределен неравномерно, что приводит к появлению веснушек. В случае витилиго у людей на коже наблюдаются участки без пигментации. У больных альбинизмом в организме полностью или частично отсутствует меланин.
Знаете ли Вы, что...
Классификация типов кожи по Фитцпатрику
Тип кожи
Характерные особенности
Способность к загару
I
Бледная белая кожа; рыжие или светлые волосы; голубые/зеленые глаза; веснушки
Всегда обгорает, никогда не загорает
II
Светлая кожа; рыжие или светлые волосы; голубые, карие или зеленые глаза
Легко обгорает, загорает с трудом
III
Более смуглая белая кожа; любой цвет глаз или волос
Иногда незначительные ожоги, загорает постепенно
Внутривенное вливание
Светло-коричневая кожа
Обгорает только слегка, легко загорает
V
Коричневая кожа
Редко обгорает, легко сильно загорает
VI
Темно-коричневая или черная кожа
Никогда не обгорает, всегда легко сильно загорает
Фотостарение
Воздействие солнечного света на кожу вызывает ее преждевременное старение. Поражение кожи, вызванное длительным воздействием солнечного света, называется фотостарением. Воздействие УФ света вызывает мелкие и крупные морщины, беспорядочную пигментацию, пятна, имеющие вид веснушек больших размеров под названием лентиго, желтоватую окраску кожи лица и кожистую грубую текстуру кожи. Хотя наибольшей уязвимостью отличаются люди со светлой кожей, при длительном воздействии УФ света кожа подвержена изменениям у всех без исключения.
Актиниевые кератозы
Актинические кератозы представляют собой предраковые новообразования, вызванные длительным воздействием солнца. Эти новообразования обычно розового, красного или реже серого или коричневого цвета. На ощупь они грубые и чешуйчатые.
Себорейные кератозы похожи на актинические кератозы. Они могут появляться на участках кожи, которые не подвергаются воздействию солнечного света, но не являются предраковыми.
Рак кожи
Чем дольше продолжается пребывание на солнце, тем выше риск развития предраковых новообразований кожи и рака кожи, включая плоскоклеточную карциному, базальноклеточную карциному и злокачественную меланому. Рак кожи особенно распространен среди лиц, подвергающихся интенсивному воздействию солнечного света, например, у детей и подростков, а также среди лиц, постоянно подвергающихся воздействию солнца по роду своей профессии или в связи с участием в развлекательных мероприятиях (например, спортсмены, фермеры, скотоводы, моряки и любители солнечных ванн). Кроме того, ультрафиолетовое облучение в соляриях повышает риск развития рака кожи и ее поражения.
Лечение солнечными лучами и повреждение кожи
Профилактика солнечных ожогов
При фотостарении — лекарственные средства, наносимые на кожу
Чтобы свести к минимуму вредное воздействие солнечных лучей на кожу, особенно важно ограничить дальнейшее воздействие солнечного света и пребывание в солярии, носить защитную одежду и применять солнцезащитные средства (см. профилактика солнечных ожогов). Поскольку солнечные лучи могут проникать через стекло, а воздействие солнечного излучения часто возникает раньше, чем человек задумывается о его профилактике, регулярное применение солнцезащитных средств, даже в помещении, может помочь предотвратить фотостарение. Вред, нанесенный коже, очень трудно исправить.
Увлажняющие кремы временно разглаживают морщины, а макияж помогает скрыть недостатки цвета кожи (например, веснушки, солнечные пятна и лентиго) и некоторые мелкие морщинки. Глубокие морщины и значительные повреждения требуют активных методов лечения.
Фотостарение
Различные методы лечения, такие как химический пилинг, применение альфагидроксикислот, третиноиновых кремов, а также лазерная шлифовка кожи способны улучшить внешний вид кожи, подвергающейся хроническому повреждению солнцем.
Несмотря на то, что эти методы лечения могут улучшить внешний вид поверхностных изменений кожи (например, мелкие морщины, неровную пигментацию, изменение цвета на желтоватый или коричневатый, а также шероховатость), они значительно менее эффективны при более глубоких морщинах и значительных повреждениях кожи.
Актиниевые кератозы
Лечение актинических кератозов описано в разделе Актинические кератозы.
Рак кожи
Лечение рака кожи описано в разделе Рак кожи.