Актинические кератозы (солнечные кератозы) представляют собой предраковые новообразования, вызванные длительным воздействием солнца.
Многолетнее воздействие солнечных лучей может привести к развитию актинических кератозов на коже.
Актинические кератозы грубые и чешуйчатые и проявляются различными цветами.
Диагноз ставят на основании результатов обследования врачом.
Новообразования можно удалить с помощью физических средств или лекарственных препаратов, наносимых на кожу.
(См. также Общие сведения о солнечном свете и поражении кожи).
Актинические кератозы встречаются очень часто. По мере старения у людей повышается вероятность их развития. Актинические кератозы могут трансформироваться в плоскоклеточную карциному, разновидность рака кожи. Новообразования, которые не трансформируются в плоскоклеточную карциному, могут исчезнуть или остаться актиническими кератозами. Исчезнувшие новообразования могут появиться снова.
Помимо многих лет пребывания на солнце, к другим факторам риска актинических кератозов относятся пожилой возраст, нарушение иммунной системы, светлые или рыжие волосы, синий цвет глаз и кожа I или II типа (см. таблицу Классификация типов кожи по Фитцпатрику).
Классификация типов кожи по Фитцпатрику
Тип кожи
Характерные особенности
Способность к загару
I
Бледная белая кожа; рыжие или светлые волосы; голубые/зеленые глаза; веснушки
Всегда обгорает, никогда не загорает
II
Светлая кожа; рыжие или светлые волосы; голубые, карие или зеленые глаза
Легко обгорает, загорает с трудом
III
Более смуглая белая кожа; любой цвет глаз или волос
Иногда незначительные ожоги, загорает постепенно
Внутривенное вливание
Светло-коричневая кожа
Обгорает только слегка, легко загорает
V
Коричневая кожа
Редко обгорает, легко сильно загорает
VI
Темно-коричневая или черная кожа
Никогда не обгорает, всегда легко сильно загорает
Симптомы актинических кератозов
Актинические кератозы обычно розового, красного или реже серого или коричневого цвета. На ощупь они грубые и чешуйчатые.
Новообразования часто развиваются на участках, подвергающихся воздействию солнечных лучей (например, на губах, области облысения волосистой части головы, лице, шее или тыльной поверхности рук и предплечий).
Диагностика актинических кератозов
Обследование врачом
Врачи диагностируют актинические кератозы, осматривая их и прикасаясь к ним. Из-за своей грубой текстуры актинические кератозы часто легче нащупать, чем увидеть. Врачи также дифференцируют их от себорейных кератозов, которые могут выглядеть подобно актиническим кератозам.
Лечение актинических кератозов
Физическое удаление или нанесение на кожу препаратов
Люди должны принимать меры предосторожности, чтобы свести к минимуму вредное воздействие солнца (см. профилактика солнечных ожогов). Вред, нанесенный коже, очень трудно исправить.
Актинические кератозы лечатся в зависимости от количества новообразований, их расположения, а также от того, какую терапию могут переносить люди.
Если у человека есть только несколько наростов или он не способен переносить другие методы лечения, врачи обычно удаляют их, замораживая жидким азотом (криотерапия) или соскабливая (кюретаж). Эти варианты лечения являются самыми быстрыми, но имеют более высокий риск образования рубца по сравнению с другими вариантами лечения.
Если у человека много новообразований, врачи наносят на кожу (местно) кремы, гели или мази. Часто применяют жидкость или крем на основе фторурацила (химиотерапевтический препарат, который наносится на кожу). Часто во время такого лечения кожа начинает выглядеть хуже, поскольку фторурацил вызывает покраснение, шелушение и жжение в области кератоза и поврежденной солнцем окружающей кожи.
При лечении актинических кератозов хорошие результаты дает имиквимод, который помогает иммунной системе распознавать и уничтожать предраковые новообразования кожи и рак кожи на ранних стадиях. Крем с имиквимодом наносится на кожу. Подобно фторурацилу, имиквимод вызывает покраснение, шелушение и жжение кожи.
Гель с диклофенаком — это нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП), который наносят на кожу в течение 2–3 месяцев. Он может вызывать легкие или умеренно тяжелые кожные проблемы, такие как сыпь, покраснение, зуд, сухость и раздражение кожи. Он менее эффективен, чем фторурацил и имиквимод.
Тирбанибулин — это более новый лекарственный препарат, который действует, уничтожая быстрорастущие аномальные клетки. В настоящее время мазь рекомендуется наносить на лицо или кожу волосистой части головы в течение 5 дней. Возможно, ее придется применять в течение более длительного периода времени, поскольку после применения этого метода кератозы часто рецидивируют. Тирбанибулин может вызывать зуд и боль в месте применения.
Еще одним методом лечения является фотодинамическая терапия, которая предусматривает нанесение на кожу специального химического препарата с последующим воздействием искусственного света на новообразования. Во время такой терапии кожа может выглядеть как после солнечного ожога. Основным преимуществом фотодинамической терапии обычно является сокращение продолжительности покраснения, шелушения и раздражения кожи на несколько дней. Пациентам может потребоваться более одного сеанса лечения.
Если пациенту не помогает ни один из этих методов лечения, врачи могут провести биопсию, чтобы исключить плоскоклеточную карциному.