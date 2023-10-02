Физическое удаление или нанесение на кожу препаратов

Люди должны принимать меры предосторожности, чтобы свести к минимуму вредное воздействие солнца (см. профилактика солнечных ожогов). Вред, нанесенный коже, очень трудно исправить.

Актинические кератозы лечатся в зависимости от количества новообразований, их расположения, а также от того, какую терапию могут переносить люди.

Если у человека есть только несколько наростов или он не способен переносить другие методы лечения, врачи обычно удаляют их, замораживая жидким азотом (криотерапия) или соскабливая (кюретаж). Эти варианты лечения являются самыми быстрыми, но имеют более высокий риск образования рубца по сравнению с другими вариантами лечения.

Если у человека много новообразований, врачи наносят на кожу (местно) кремы, гели или мази. Часто применяют жидкость или крем на основе фторурацила (химиотерапевтический препарат, который наносится на кожу). Часто во время такого лечения кожа начинает выглядеть хуже, поскольку фторурацил вызывает покраснение, шелушение и жжение в области кератоза и поврежденной солнцем окружающей кожи.

При лечении актинических кератозов хорошие результаты дает имиквимод, который помогает иммунной системе распознавать и уничтожать предраковые новообразования кожи и рак кожи на ранних стадиях. Крем с имиквимодом наносится на кожу. Подобно фторурацилу, имиквимод вызывает покраснение, шелушение и жжение кожи.

Гель с диклофенаком — это нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП), который наносят на кожу в течение 2–3 месяцев. Он может вызывать легкие или умеренно тяжелые кожные проблемы, такие как сыпь, покраснение, зуд, сухость и раздражение кожи. Он менее эффективен, чем фторурацил и имиквимод.

Тирбанибулин — это более новый лекарственный препарат, который действует, уничтожая быстрорастущие аномальные клетки. В настоящее время мазь рекомендуется наносить на лицо или кожу волосистой части головы в течение 5 дней. Возможно, ее придется применять в течение более длительного периода времени, поскольку после применения этого метода кератозы часто рецидивируют. Тирбанибулин может вызывать зуд и боль в месте применения.

Еще одним методом лечения является фотодинамическая терапия, которая предусматривает нанесение на кожу специального химического препарата с последующим воздействием искусственного света на новообразования. Во время такой терапии кожа может выглядеть как после солнечного ожога. Основным преимуществом фотодинамической терапии обычно является сокращение продолжительности покраснения, шелушения и раздражения кожи на несколько дней. Пациентам может потребоваться более одного сеанса лечения.

Если пациенту не помогает ни один из этих методов лечения, врачи могут провести биопсию, чтобы исключить плоскоклеточную карциному.