Плоскоклеточная карцинома in situ — ранняя форма плоскоклеточной карциномы, которая ограничивается наружным слоем кожи (эпидермисом) и еще не проросла в более глубокие слои.

Плоскоклеточная карцинома in situ (ранее — болезнь Боуэна) чаще всего возникает на участках кожи, подвергавшихся воздействию солнечных лучей, но может возникать в любом месте.

Может быть большое количество карцином или только несколько. Пораженная кожа плоская, красно-коричневого цвета и покрыта чешуйками или корками, иногда внешне напоминает псориатическую бляшку, дерматит или грибковую инфекцию (трихофития или стригущий лишай).

Плоскоклеточная карцинома in situ (голень) Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Диагностика плоскоклеточной карциномы in situ Биопсия Биопсия является стандартной процедурой для подтверждения диагноза плоскоклеточной карциномы in situ. Во время данной процедуры врачи берут кусочек опухоли, который исследуют под микроскопом.

Лечение плоскоклеточной карциномы in situ Удаление опухоли Врачи могут удалить злокачественное новообразование амбулаторно путем выскабливания и прижигания с помощью электрической иглы (эта процедура называется кюретажем и фульгурацией) или путем хирургического удаления. Врач может уничтожить опухоль, используя крайне низкую температуру (криохирургия), электрический ток (электрокаутеризация) или нанося на кожу химиотерапевтический препарат.

Профилактика плоскоклеточной карциномы in situ Поскольку плоскоклеточные карциномы, по-видимому, связаны с воздействием УФ излучения, врачи рекомендуют ряд мер по ограничению воздействия УФ излучения, начиная с раннего детства: Ограничение воздействия солнечных лучей: Например, находиться в тени, минимизируя активный отдых с 10.00 до 16.00 часов (период максимальной активности солнечных лучей), и избегать приема солнечных ванн и посещения солярия.

Ношение защитной одежды: Например, рубашки с длинными рукавами, брюки и широкополые шляпы

Использование солнцезащитных средств: Солнцезащитный фактор (СЗФ) не менее 30 с защитой от УФА и УФB, применяемый в соответствии с инструкцией и наносимый повторно каждые 2 часа и после купания или потения, но не применяемый для продления пребывания на солнце.