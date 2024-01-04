Плоскоклеточная карцинома — это злокачественное новообразование, которое возникает из плоских клеток кожи.

Утолщенные, покрытые чешуйками новообразования появляются на коже и не заживают.

Для диагностики опухоли врач выполняет биопсию.

Хирургическое лечение, нанесение на кожу химиотерапевтических препаратов и иногда лучевая терапия обычно могут излечить опухоль, если она еще не распространилась.

Если рак распространился, пациентам могут назначить лекарственные препараты под названием ингибиторы PD-1.

В случае распространения опухоли в другие части тела он может привести к смерти.

Плоские клетки (кератиноциты) являются основными структурными клетками эпидермиса (наружного слоя кожи). Плоскоклеточная карцинома — это злокачественное новообразование из таких клеток. Ежегодно в Соединенных Штатах Америки плоскоклеточную карциному диагностируют у 1,8 миллиона человек.

Плоскоклеточная карцинома, второй по распространенности тип рака кожи после базальноклеточной карциномы, как правило, развивается на участках, подверженных воздействию солнечных лучей. Тем не менее, она может возникать на любом участке кожи или в полости рта, где воздействие солнечных лучей минимально.

Люди, кожа которых подвергалась большему воздействию солнечных лучей, имеют более высокий риск развития плоскоклеточного рака кожи. Люди со светлой кожей гораздо более восприимчивы к плоскоклеточной карциноме, чем люди с темной кожей.

Плоскоклеточная карцинома может возникать на нормальной коже, однако вероятность ее развития выше на поврежденной коже. К таким повреждениям относятся:

предраковые кожные новообразования, вызванные предшествующим воздействием солнечного света (актиниевые кератозы);

хронические язвы на коже или на слизистых оболочках (например, в области глаз, носа и легких) или половых органах;

рубцовые изменения кожи, особенно после ожогов.

В ротовой полости предраковые новообразования кожи выглядят как пятна белого или красного цвета (лейкоплакия или эритроплакия).

Плоскоклеточная карцинома in situ и, возможно, кератоакантомы, — это формы плоскоклеточной карциномы.

Симптомы плоскоклеточной карциномы Внешний вид плоскоклеточной карциномы характеризуется утолщениями, чешуйками, неровными краями, но она может выглядеть по-разному, поэтому врач может с подозрением относиться к любым незаживающим ранам на подвергающихся воздействию солнечных лучей поверхностях. Плоскоклеточная карцинома обычно появляется в виде участка кожи красного цвета с поверхностью, покрытой корочками и чешуйками. По мере роста опухоль может стать несколько выпуклой и плотной, иногда ее поверхность напоминает бородавку. В конечном счете опухоль становится открытой язвой и прорастает в нижележащую ткань. Примеры плоскоклеточной карциномы Плоскоклеточная карцинома Плоскоклеточная карцинома может иметь различный внешний вид. На этом фото показана карцинома, имеющая выпуклую форму, покрытая корочками и чешуйками. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом. Плоскоклеточная карцинома (рука) После биопсии этого красного неровного участка на руке была диагностирована плоскоклеточная карцинома. © Springer Science+Business Media Плоскоклеточная карцинома (мочка уха) Плоскоклеточная карцинома может иметь различный внешний вид. На этой фотографии изображен участок, который покрыт чешуйками, корочкой, и выглядит темнее окружающей кожи. После биопсии была диагностирована плоскоклеточная карцинома. ... Прочитайте дополнительные сведения НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ Плоскоклеточная карцинома (губа) Плоскоклеточная карцинома на губе демонстрирует избыточное накопление кератина (белка, образующегося на поверхности кожи и выглядит как коричневая корочка), которое сходит с образованием открытой язвы. (Врач отметил границу карциномы ручкой). ... Прочитайте дополнительные сведения Фото предоставлено д-ром Грегори Л. Уэллсом (Gregory L. Wells, MD). Плоскоклеточная карцинома Плоскоклеточная карцинома может иметь различный внешний вид. На этом фото показана карцинома, имеющая выпуклую форму, покрытая корочками и чешуйками. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом. Плоскоклеточная карцинома (рука) После биопсии этого красного неровного участка на руке была диагностирована плоскоклеточная карцинома. © Springer Science+Business Media Плоскоклеточная карцинома (мочка уха) Плоскоклеточная карцинома может иметь различный внешний вид. На этой фотографии изображен участок, который покрыт чешуйками, корочкой, и выглядит темнее окружающей кожи. После биопсии была диагностирована плоскоклеточная карцинома. ... Прочитайте дополнительные сведения НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ Плоскоклеточная карцинома (губа) Плоскоклеточная карцинома на губе демонстрирует избыточное накопление кератина (белка, образующегося на поверхности кожи и выглядит как коричневая корочка), которое сходит с образованием открытой язвы. (Врач отметил границу карциномы ручкой). ... Прочитайте дополнительные сведения Фото предоставлено д-ром Грегори Л. Уэллсом (Gregory L. Wells, MD).

Диагностика плоскоклеточной карциномы Биопсия Когда у врачей возникает подозрение на плоскоклеточную карциному, они выполняют биопсию, чтобы отличить это злокачественное новообразование от других похожих внешне заболеваний. Во время биопсии врачи берут кусочек опухоли, который исследуют под микроскопом.

Лечение плоскоклеточной карциномы Удаление опухоли (много различных методов) Врачи лечат плоскоклеточную карциному путем выскабливания и прижигания опухоли с помощью электрической иглы (кюретаж и фульгурация), вырезания опухоли (хирургическое удаление), разрушения злокачественной опухоли с помощью воздействия крайне низких температур (криохирургия) или путем местного нанесения химиотерапевтических препаратов на кожу. Для лечения плоскоклеточной карциномы врачи могут также проводить фотодинамическую терапию (см. Использование лазеров для лечения кожных заболеваний), при которой на кожу наносят химические вещества и используют лазер, или в ряде случаев — лучевую терапию. Пациентов, у которых возник рецидив плоскоклеточной карциномы, или опухоль имеет большие размеры, следует лечить с использованием методики микрографического хирургического вмешательства по методу Моса. После хирургического вмешательства может проводиться лучевая терапия. Плоскоклеточную карциному, распространившуюся (метастазировавшую) только в одну или несколько других частей тела, лечат с помощью лучевой терапии. Если злокачественное новообразование распространилось на многие участки тела, лучевую терапию можно не проводить, а химиотерапия обычно неэффективна. Пациентам, которым противопоказано хирургическое вмешательство и у которых большие плоскоклеточные карциномы, распространившиеся на подлежащие ткани или на другие части тела, могут быть назначены ингибиторы PD-1 (такие как цемиплимаб и пембролизумаб). Ингибиторы PD-1 помогают иммунной системе организма разрушать рак. Эти лекарственные препараты называются ингибиторами PD-1, так как они блокируют действие белка на поверхности опухолевой клетки, который называется белком запрограммированной смерти клетки 1. Этот белок защищает опухолевую клетку от действия иммунной системы. Когда ингибиторы PD-1 блокируют этот белок, иммунная система может атаковать опухолевую клетку и убить ее. Поскольку при плоскоклеточной карциноме существует более высокий риск распространения, чем при базальноклеточной карциноме, врачи проводят тщательный мониторинг во время лечения и последующего наблюдения.

Прогноз при плоскоклеточной карциноме Как правило, прогноз в отношении мелких опухолей, которые удалены в раннем периоде и надлежащим образом, является отличным. Лечение, как правило, бывает эффективным, и большинство пациентов выживает. Большинство плоскоклеточных карцином поражают только окружающие их ткани, проникая в соседние ткани. И все же некоторые распространяются (метастазируют) в отдаленные части тела, соседние участки кожи и лимфатические узлы, и в конечном итоге в соседние органы, и могут приводить к смерти. Существует более высокая вероятность распространения опухолей размером более 2 сантиметров (¾ дюйма) в диаметре или опухолей, которые проросли более чем на 2 миллиметра (1/8 дюйма) вглубь, или возникли возле ушей и губ, в шрамах или вокруг нервов. Примерно треть случаев злокачественных новообразований языка или других отделов полости рта распространяются до того, как поставлен диагноз (см. Рак ротовой полости и горла). Если лечение опухоли начато до ее распространения, пациент, как правило излечивается. Однако, если опухоль уже распространилась, вероятность выживания в последующие 5 лет, даже при получении лечения, составляет лишь 34 %.

Профилактика плоскоклеточной карциномы Поскольку плоскоклеточная карцинома вызывается воздействием солнечных лучей, предотвратить возникновение данного злокачественного новообразования можно с помощью следующих мер, начиная с раннего детского возраста: Ограничение воздействия солнечных лучей: Например, находиться в тени, минимизируя активный отдых с 10.00 до 16.00 часов (период максимальной активности солнечных лучей), и избегать приема солнечных ванн и посещения солярия.

Ношение защитной одежды: Например, рубашки с длинными рукавами, брюки и широкополые шляпы

Использование солнцезащитных средств: Солнцезащитный фактор (СЗФ) не менее 30 с защитой от УФА и УФB, применяемый в соответствии с инструкцией и наносимый повторно каждые 2 часа и после купания или потения, но не применяемый для продления пребывания на солнце.