Меланома — это рак кожи, который развивается из клеток кожи, образующих пигмент (меланоцитов).

Меланомы могут развиваться на нормальной коже или в имеющихся родинках.

Они могут представлять собой плоские или возвышающиеся коричневые участки кожи неправильной формы с пятнами различного цвета или плотными черными или серыми образованиями.

Для диагностики меланомы врачи выполняют биопсию.

Меланомы удаляют.

В случае их распространения используют химиотерапию и лучевую терапию, но излечить их трудно.

Меланоциты — клетки кожи, вырабатывающие пигмент, который определяет характерный цвет кожи. Солнечный свет стимулирует увеличение выработки меланина (пигмента, который придает коже темный цвет) меланоцитами и повышает риск возникновения меланомы.

Меланоцит Изображение

По оценкам, в 2023 г. в Соединенных Штатах Америки было зарегистрировано примерно 97 610 новых случаев меланомы, ставших причиной приблизительно 7990 смертей. Хотя меланома составляет менее 2 % всех случаев рака кожи, диагностированных в Соединенных Штатах Америки, она является причиной большинства случаев смерти от злокачественных новообразований кожи.

Меланома обычно возникает как новое, небольшое пигментное новообразование на нормальной коже, чаще всего на участках, подвергающихся воздействию солнечных лучей. Приблизительно в 1 из 3 случаев меланома развивается в имевшихся ранее родинках. Меланома может также возникать в области глаза и внутри глаза, во рту, на половых органах, в области прямой кишки и ногтевого ложа и в головном мозге.

Меланома легко распространяется (метастазирует) в отдаленные части тела, где она продолжает расти и разрушать ткани.

Двумя наиболее частыми типами меланомы являются

Поверхностная распространяющаяся меланома: На долю этого типа приходится 70 % меланом, и он чаще всего возникает на ногах у женщин и на торсе у мужчин. Опухолевые клетки часто имеют мутации в гене BRAF .

Узловая меланома: На долю этого типа приходится от 15 до 30 % всех меланом, она возникает в любом месте на теле и быстро растет.

Факторы риска возникновения меланомы Факторы риска возникновения меланомы включают в себя следующие: воздействие солнечных лучей (в основном неоднократные солнечные ожоги с образованием волдырей на коже);

многократный загар с использованием ультрафиолета А (УФА) или лечение псораленом в сочетании с ультрафиолетом А (ПУФА);

личный анамнез рака кожи (другая меланома или другой тип злокачественных новообразований кожи);

наличие меланомы у членов семьи;

светлая кожа, веснушки;

большое количество пигментированных родинок или наличие атипичных родинок (особенно более 5);

Ослабленная иммунная система

крупный врожденный меланоцитарный невус (гигантский врожденный невус);

мутации в определенных генах, таких как BRCA2 или BRAF ;

пожилой возраст. Люди, у которых была меланома, имеют повышенный риск возникновения новой меланомы. Атипичная родинка Скрыть подробности Характерными чертами этой атипичной родинки являются неровные границы и неодинаковый цвет. НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ Меланома реже возникает у людей с темной кожей. Если меланома возникает у людей с темной кожей, она обычно локализуется в области ногтевого ложа и на ладонях и подошвах. Меланомы очень редко возникают в детском возрасте. Тем не менее, врожденный меланоцитарный невус — это темно-серое пятно на коже, похожее на родинку или родимое пятно, присутствующее при рождении. При большом размере, например, превышающем примерно 8 дюймов (около 20 сантиметров), врожденный меланоцитарный невус является фактором риска развития злокачественной меланомы. Врожденный меланоцитарный невус Скрыть подробности Врожденный меланоцитарный невус (гигантский врожденный невус) больших размеров является фактором риска развития злокачественной меланомы. Невус на этом снимке имеет размеры приблизительно 20 сантиметров, неровную границу и неравномерную окраску. Изображение любезно предоставлено д-ром Карлом Вашингтоном (Carl Washington, MD) и д-ром, магистром общественного здравоохранения Моной Сарайя (Mona Saraiya, MD, MPH), через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний. Хотя меланомы возникают во время беременности, сама беременность не увеличивает вероятность развития меланомы из родинки. Родинки часто увеличиваются в размерах и темнеют во время беременности. Все люди должны знать метод АКОРД для диагностики меланомы, чтобы они могли проверять свои родинки на предмет злокачественных (раковых) изменений. Поверхностная распространяющаяся меланома Скрыть подробности На этой фотографии продемонстрирован неровный край поверхностной распространяющейся меланомы. Изображение предоставлено д-ром Грегори Л. Уэллсом (Gregory L. Wells, MD).

Симптомы меланомы Меланомы могут иметь различный внешний вид. Некоторые из них — это неправильной формы плоские коричневые участки, с включениями небольших черных пятен. Другие — это выпуклые участки с красными, белыми, черными или синими пятнами. Иногда меланома имеет вид плотного красного, черного или серого образования. Менее 10 % меланом не вырабатывают пигмент. Эти так называемые амеланотические меланомы могут быть розового, красного или светло-коричневого цвета, и могут быть похожими на доброкачественные новообразования или на форму немеланомного рака кожи. Меланома Изображение Фото предоставлено д-ром Грегори Л. Уэллсом (Gregory L. Wells, MD).

Диагностика меланомы Биопсия Новая родинка или такие изменения родинки, как увеличение (особенно с неровной границей), потемнение, воспаление, точечное изменение цвета, кровотечение, зуд, болезненность и боль, предупреждают о возможной меланоме и поэтому включены в метод АКОРД для диагностики меланомы. В случае, когда эти или другие изменения вызывают у врачей подозрение на меланому, то они выполняют биопсию. Метод АКОРД для диагностики меланомы Во время биопсии врачи удаляют новообразование целиком, если оно маленького размера, или только его часть, когда оно больших размеров. Затем они проводят изучение образца под микроскопом, чтобы определить, является ли новообразование меланомой, и при положительном ответе, была ли удалена злокачественная опухоль в полном объеме. Если биопсия показывает, что новообразование является меланомой, и она не была полностью удалена, то ее затем удаляют в полном объеме. Новообразование, которое является меланомой, часто проверяют на наличие генетических мутаций, поскольку результаты могут помочь врачам определиться с лечением. Большинство новообразований с темной пигментацией, отправленных на биопсию, являются не меланомой, а простыми родинками. Тем не менее, удаление даже многих безобидных родинок предпочтительнее, чем предоставление возможности роста одной злокачественной опухоли. Некоторые новообразования не являются ни родинками, ни меланомами, а представляют собой нечто среднее. Эти новообразования, называемые атипическими родинками (диспластическими невусами), иногда впоследствии превращаются в меланому. Существуют дополнительные средства, с помощью которых врачи могут отличить атипичную родинку от меланомы. К таким инструментам относятся поляризованный свет и дерматоскопия, которые помогают лучше осмотреть новообразование.

Лечение меланомы Удаление опухолей

Возможно, имиквимод, криотерапия и лучевая терапия

При распространившихся опухолях, иммунотерапия, таргетная терапия, химиотерапия или лучевая терапия Врачи лечат меланомы путем их удаления (иногда с помощью микрографического хирургического вмешательства по методу Моса), определяя границу почти ½ дюйма (1 сантиметр) кожи или больше вокруг опухоли. У пациентов с самыми поверхностными меланомами (что означает, что меланомы не проросли за пределы эпидермиса, называемыми меланомами in situ) и пациентов, которым противопоказано хирургическое вмешательство (например, из-за крайне тяжелого состояния здоровья) или трудно сделать выбор (например, из-за локализации меланом в косметически важных областях), врачи могут применять для лечения крем с имиквимодом или экстремально низкие температуры (криохирургию) с целью разрушения меланом. Знаете ли Вы, что... Распространившаяся меланома Если меланома распространилась на отдаленные области (метастазировала), хирургическое вмешательство обычно не является вариантом лечения, но иногда локализованные области опухоли (например, пораженные лимфатические узлы) могут быть удалены хирургическим путем. Чтобы помочь иммунной системе организма разрушить злокачественное новообразование, применяются новые иммунотерапевтические препараты пембролизумаб и ниволумаб. Эти лекарственные препараты называются ингибиторами PD-1, так как они блокируют действие белка на поверхности опухолевой клетки, который называется белком запрограммированной смерти клетки 1. Этот белок защищает опухолевую клетку от действия иммунной системы. Когда ингибиторы PD-1 блокируют этот белок, иммунная система может атаковать опухолевую клетку и убить ее. Доказано, что ингибиторы PD-1 очень эффективны при лечении метастазирующей меланомы. Ипилимумаб — это другой иммунотерапевтический препарат, который помогает активировать определенные лейкоциты, чтобы они атаковали опухолевые клетки, и таким образом улучшает выживаемость пациентов. Наилучшим лечением зачастую является комбинация ниволумаба и ипилимумаба. Ниволумаб также можно использовать в сочетании с другим иммунотерапевтическим препаратом под названием релатлимаб. Таргетная терапия предполагает использование лекарственных препаратов, которые атакуют внутренние биологические механизмы опухолевых клеток. При таргетной терапии лекарственные препараты атакуют специфические части клеток, которые присутствуют только в злокачественных клетках со специфическими генными мутациями. Применение этих препаратов улучшило выживаемость при раке у некоторых людей. Один класс лекарственных препаратов нацелен на клетки с мутацией гена BRAF. Эти препараты включают дабрафениб, энкорафениб и вемурафениб. У пациентов, которых нельзя лечить с помощью иммунотерапии, может быть использована комбинация таргетных препаратов. Не было доказано, что химиотерапевтические препараты, такие как дакарбазин и темозоломид, продлевают выживаемость, но их иногда назначают для лечения распространившейся меланомы людям, у которых отсутствуют другие варианты лечения. Лучевая терапия может применяться, когда полное удаление меланомы невозможно из-за ее расположения, когда она рецидивирует в месте, где она была изначально удалена, и когда она распространилась на головной мозг. В настоящее время изучаются другие методы лечения, например, лекарственные препараты и вакцины, которые стимулируют разрушение клеток меланомы организмом.

Прогноз при меланоме Меланома может быстро метастазировать и стать причиной смерти в течение месяцев с момента установления диагноза. Чем меньше меланома вросла в более глубокие слои кожи, тем больше вероятность того, что хирургическое вмешательство будет эффективным. Почти 100 % ранних, самых поверхностных меланом лечатся с помощью хирургического вмешательства. Тем не менее, меланомы, которые проросли глубже, чем приблизительно на1/ 32 дюйма (около 1 миллиметра) в кожу, имеют больший риск метастазирования в лимфатические узлы и кровеносные сосуды. При метастазировании меланомы в отдаленные части тела 5-летняя выживаемость составляет около 35 %. Некоторые пациенты живут менее 9 месяцев. Однако течение болезни различается в значительной степени и отчасти зависит от силы иммунной защиты организма. Некоторые пациенты выживают с наблюдаемым хорошим самочувствием в течение нескольких лет несмотря на распространение меланомы.