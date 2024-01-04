Кератоакантомы — это круглые, плотные, новообразования обычно телесного цвета, имеющие центральное углубление, покрытое чешуйками или коркой. Некоторые кератоакантомы могут представлять собой одну из форм плоскоклеточной карциномы.

Кератоакантомы чаще всего появляются на участках, подвергавшихся воздействию солнечных лучей, таких как лицо, предплечья и тыльная поверхность кистей рук, и быстро растут. Через 1 или 2 месяца они обычно вырастают в уплотнения около 1 дюйма (2,5 см) в поперечнике, но иногда они вырастают в два и более раза больше. Через несколько месяцев они могут самопроизвольно исчезнуть с образованием рубца.

Причина развития кератоакантом неизвестна. Большинство врачей считают кератоакантомы разновидностью плоскоклеточной карциномы, одного из типов рака кожи.

Кератоакантома Скрыть подробности Такой круглый возвышающийся плотный бугорок, имеющий центральное углубление, характерен для кератоакантомы, которая считается разновидностью плоскоклеточной карциномы. Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.

Диагностика кератоакантом Биопсия Для подтверждения диагноза кератоакантомы врачи часто проводят биопсию, при которой берут кусочек кожи и исследуют его под микроскопом. Иногда во время биопсии опухоль удаляют полностью.

Лечение кератоакантом Хирургическое вмешательство, либо инъекции метотрексата или 5-фторурацила Нельзя гарантировать, что кератоакантома спонтанно исчезнет, и даже если это произойдет, часто остается рубец. Поэтому кератоакантомы обычно удаляют хирургическим путем, выскабливают (кюретаж) или вводят в них метотрексат или 5-фторурацил.

Профилактика кератоакантом Поскольку причиной кератоакантом часто может быть воздействие солнечных лучей, люди могут предотвратить развитие данного злокачественного новообразования, выполняя следующие действия, начиная с раннего детского возраста: Ограничение воздействия солнечных лучей: Например, находиться в тени, минимизируя активный отдых с 10.00 до 16.00 часов (период максимальной активности солнечных лучей), и избегать приема солнечных ванн и посещения солярия.

Ношение защитной одежды: Например, рубашки с длинными рукавами, брюки и широкополые шляпы

Использование солнцезащитных средств: Солнцезащитный фактор (СЗФ) не менее 30 с защитой от УФА и УФB, применяемый в соответствии с инструкцией и наносимый повторно каждые 2 часа и после купания или потения, но не применяемый для продления пребывания на солнце.