Карцинома из клеток Меркеля является редким, быстро распространяющимся раком кожи, который, как правило, поражает людей пожилого возраста европеоидной расы.

Клетки Меркеля являются нормальными клетками эпидермиса (внешний слой кожи). Эти клетки в основном функционируют как рецепторы прикосновения, и они вырабатывают определенные гормоны. Карцинома из клеток Меркеля возникает вследствие неконтролируемого роста клеток кожи, у которых имеются некоторые общие черты с нормальными клетками Меркеля.

Средний возраст, при котором диагностируют карциному из клеток Меркеля, составляет 75 лет. Она также поражает людей более молодого возраста с ослабленной иммунной системой. Воздействие солнечных лучей повышает риск, как и наличие другого рака (например, меланомы или хронического лимфоцитарного лейкоза). Развитию заболевания может способствовать инфицирование клеток Меркеля полиомавирусами.

Это злокачественное новообразование часто распространяется в лимфатические узлы.

Симптомы карциномы из клеток Меркеля Как правило, опухоль плотная, блестящая, телесного или синевато-красного цвета. Как правило, опухоли растут быстро, не вызывая боли или болезненности. Несмотря на способность карциномы из клеток Меркеля поражать любой участок кожи, она чаще всего возникает на участках кожи, постоянно подвергающихся воздействию солнечных лучей (например, на лице и руках). Карцинома из клеток Меркеля Скрыть подробности На этой фотографии показана красная карцинома из клеток Меркеля на щеке 90-летнего человека, подвергавшегося воздействию солнечных лучей. НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Диагностика карциномы из клеток Меркеля Биопсия Для подтверждения диагноза карциномы из клеток Меркеля проводится биопсия. При данной процедуре берется небольшой кусочек кожи, который исследуют под микроскопом. У большинства пациентов к моменту постановки диагноза злокачественное новообразование уже распространяется, поэтому прогноз при карциноме из клеток Меркеля неблагоприятный.

Лечение карциномы из клеток Меркеля Хирургическое удаление опухоли

Обычно лучевая терапия и удаление лимфатических узлов

Иногда химиотерапия Как правило, лечение карциномы клеток Меркеля заключается в хирургическом вмешательстве для удаления опухоли, часто с последующей лучевой терапией, удалением или биопсией лимфатических узлов, или и тем, и другим. При метастазировании или рецидиве злокачественной опухоли рекомендовано проведение химиотерапии.

Профилактика карциномы из клеток Меркеля Поскольку карцинома из клеток Меркеля может вызываться воздействием солнечных лучей, предотвратить возникновение данного злокачественного новообразования можно с помощью следующих мер, начиная с раннего детского возраста: Ограничение воздействия солнечных лучей: Например, находиться в тени, минимизируя активный отдых с 10.00 до 16.00 часов (период максимальной активности солнечных лучей), и избегать приема солнечных ванн и посещения солярия.

Ношение защитной одежды: Например, рубашки с длинными рукавами, брюки и широкополые шляпы

Использование солнцезащитных средств: Солнцезащитный фактор (СЗФ) не менее 30 с защитой от УФА и УФB, применяемый в соответствии с инструкцией и наносимый повторно каждые 2 часа и после купания или потения, но не применяемый для продления пребывания на солнце.