Болезнь Педжета молочной железы является типом рака молочной железы, который возникает в молочных протоках под соском, но сначала появляется на коже.
Болезнь Педжета молочной железы возникает в основном на соске и является следствием рака протоков молочной железы, который распространился на кожу соска. Болеют как мужчины, так и женщины. Нижележащая злокачественная опухоль может и не пальпироваться пациентом или врачом.
Иногда болезнь Педжета развивается в других областях, помимо молочной железы (так называемый экстрамамиллярный рак Педжета). Он может развиваться в паховой области или в области половых органов, или вокруг ануса как следствие опухоли, возникающей в нижележащих потовых железах или даже в соседних структурах, таких как мочевой пузырь, анус или прямая кишка.
Термин «болезнь Педжета» также относится к не связанному заболеванию метаболизма костной ткани — костной болезни Педжета. Эти отдельные заболевания не следует путать друг с другом.
Симптомы болезни Педжета молочной железы
При болезни Педжета молочной железы кожа становится красного цвета, мокнет с образованием корок, как при дерматите, но с острым краем. Часто наблюдаются зуд и боль.
Диагностика болезни Педжета молочной железы
Биопсия
Из-за большого сходства болезни Педжета с обычным дерматитом для постановки диагноза необходимо выполнить биопсию. При данной процедуре берется небольшой кусочек кожи, который исследуют под микроскопом.
Как и при других злокачественных новообразованиях, после подтверждения диагноза болезни Педжета молочной железы врач проводит осмотр и обследования, чтобы установить, распространилось ли данное злокачественное новообразование.
Лечение болезни Педжета молочной железы
Лечение основного заболевания — рака молочной железы, включая удаление соска и ареолы
При экстрамамиллярной болезни Педжета, хирургическое вмешательство и лазерная терапия
Болезнь Педжета молочной железы обычно лечится так же, как и другие типы рака молочной железы, — хирургическим удалением соска и участка пигментированной кожи вокруг соска (ареолы).
Экстрамамиллярную болезнь Педжета лечат путем удаления новообразования с помощью хирургического вмешательства, нанесения на кожу лекарственных препаратов, лучевой терапии или лазеротерапии.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американское общество по борьбе с онкологическими заболеваниями (American Cancer Society): Болезнь Педжета молочной железы: информация о болезни Педжета молочной железы, в том числе о вариантах лечения и прогнозе
Национальный институт рака (National Cancer Institute): Болезнь Педжета молочной железы: Фактическая информация о болезни Педжета молочной железы, включая прогноз и ссылки на исследования и связанные ресурсы
Сьюзен Г. Комен (Susan G. Komen): Болезнь Педжета молочной железы: ресурсы обо всех типах рака молочной железы, включая ссылки на ресурсы о здоровье молочной железы и вспомогательные ресурсы