Болезнь Педжета молочной железы является типом рака молочной железы, который возникает в молочных протоках под соском, но сначала появляется на коже.

Болезнь Педжета молочной железы возникает в основном на соске и является следствием рака протоков молочной железы, который распространился на кожу соска. Болеют как мужчины, так и женщины. Нижележащая злокачественная опухоль может и не пальпироваться пациентом или врачом.

Иногда болезнь Педжета развивается в других областях, помимо молочной железы (так называемый экстрамамиллярный рак Педжета). Он может развиваться в паховой области или в области половых органов, или вокруг ануса как следствие опухоли, возникающей в нижележащих потовых железах или даже в соседних структурах, таких как мочевой пузырь, анус или прямая кишка.

Термин «болезнь Педжета» также относится к не связанному заболеванию метаболизма костной ткани — костной болезни Педжета. Эти отдельные заболевания не следует путать друг с другом.

Симптомы болезни Педжета молочной железы При болезни Педжета молочной железы кожа становится красного цвета, мокнет с образованием корок, как при дерматите, но с острым краем. Часто наблюдаются зуд и боль. Болезнь Педжета соска молочной железы Скрыть подробности При болезни Педжета соска молочной железы протоковая карцинома in situ распространяется на область над соском и ареолой и вызывает шелушение, зуд и жгучую боль в пораженном соске. Д-Р М.А. АНСАРИ (M.A. ANSARY)/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Диагностика болезни Педжета молочной железы Биопсия Из-за большого сходства болезни Педжета с обычным дерматитом для постановки диагноза необходимо выполнить биопсию. При данной процедуре берется небольшой кусочек кожи, который исследуют под микроскопом. Как и при других злокачественных новообразованиях, после подтверждения диагноза болезни Педжета молочной железы врач проводит осмотр и обследования, чтобы установить, распространилось ли данное злокачественное новообразование.