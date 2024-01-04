Атипичная фиброксантома является раком кожи, который характеризуется медленным ростом.
Атипичная фиброксантома — это разновидность рака, называемого саркомой (рак, который возникает в костях или мягких тканях, таких как мышцы или кровеносные сосуды).
Атипичные фиброксантомы встречаются редко. Они обычно возникают на голове и шее у пожилых людей. Их внешний вид может быть похож на рак кожи, часто в виде розово-красных возвышений или бугорков, которые не заживают или могут быть болезненными.
Фото предоставлено д-ром Грегори Л. Уэллсом (Gregory L. Wells, MD).
Диагностика атипичной фиброксантомы
Биопсия
Врачи ставят диагноз атипичной фиброксантомы на основании результатов биопсии. При данной процедуре удаляется небольшой кусочек опухоли, который исследуют под микроскопом.
Лечение атипичной фиброксантомы
Удаление опухоли
Опухоли удаляют хирургическим путем, или проводится микрографическое хирургическое вмешательство по методу Моса.
Атипичные фиброксантомы обычно не распространяются (не метастазируют) в другие органы.
Профилактика атипичной фиброксантомы
Поскольку возникновение атипичной фиброксантомы связано с воздействием ультрафиолетового (УФ) излучения, врачи рекомендуют проводить комплекс мероприятий для ограничения воздействия УФ, начиная с раннего детства:
Ограничение воздействия солнечных лучей: Например, находиться в тени, минимизируя активный отдых с 10.00 до 16.00 часов (период максимальной активности солнечных лучей), и избегать приема солнечных ванн и посещения солярия.
Ношение защитной одежды: Например, рубашки с длинными рукавами, брюки и широкополые шляпы
Использование солнцезащитных средств: Солнцезащитный фактор (СЗФ) не менее 30 с защитой от УФА и УФB, применяемый в соответствии с инструкцией и наносимый повторно каждые 2 часа и после купания или потения, но не применяемый для продления пребывания на солнце.