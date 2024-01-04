Атипичная фиброксантома является раком кожи, который характеризуется медленным ростом.

Атипичная фиброксантома — это разновидность рака, называемого саркомой (рак, который возникает в костях или мягких тканях, таких как мышцы или кровеносные сосуды).

Атипичные фиброксантомы встречаются редко. Они обычно возникают на голове и шее у пожилых людей. Их внешний вид может быть похож на рак кожи, часто в виде розово-красных возвышений или бугорков, которые не заживают или могут быть болезненными.

Атипичная фиброксантома Изображение Фото предоставлено д-ром Грегори Л. Уэллсом (Gregory L. Wells, MD).

Диагностика атипичной фиброксантомы Биопсия Врачи ставят диагноз атипичной фиброксантомы на основании результатов биопсии. При данной процедуре удаляется небольшой кусочек опухоли, который исследуют под микроскопом.

Лечение атипичной фиброксантомы Удаление опухоли Опухоли удаляют хирургическим путем, или проводится микрографическое хирургическое вмешательство по методу Моса. Атипичные фиброксантомы обычно не распространяются (не метастазируют) в другие органы.