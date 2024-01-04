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Атипичная фиброксантома

Авторы:Vinod E. Nambudiri, MD, MBA, EdM, Harvard Medical School
Проверено/пересмотрено янв. 2024
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Атипичная фиброксантома является раком кожи, который характеризуется медленным ростом.

Атипичная фиброксантома — это разновидность рака, называемого саркомой (рак, который возникает в костях или мягких тканях, таких как мышцы или кровеносные сосуды).

Атипичные фиброксантомы встречаются редко. Они обычно возникают на голове и шее у пожилых людей. Их внешний вид может быть похож на рак кожи, часто в виде розово-красных возвышений или бугорков, которые не заживают или могут быть болезненными.

Диагностика атипичной фиброксантомы

  • Биопсия

Врачи ставят диагноз атипичной фиброксантомы на основании результатов биопсии. При данной процедуре удаляется небольшой кусочек опухоли, который исследуют под микроскопом.

Лечение атипичной фиброксантомы

  • Удаление опухоли

Опухоли удаляют хирургическим путем, или проводится микрографическое хирургическое вмешательство по методу Моса.

Атипичные фиброксантомы обычно не распространяются (не метастазируют) в другие органы.

Профилактика атипичной фиброксантомы

Поскольку возникновение атипичной фиброксантомы связано с воздействием ультрафиолетового (УФ) излучения, врачи рекомендуют проводить комплекс мероприятий для ограничения воздействия УФ, начиная с раннего детства:

  • Ограничение воздействия солнечных лучей: Например, находиться в тени, минимизируя активный отдых с 10.00 до 16.00 часов (период максимальной активности солнечных лучей), и избегать приема солнечных ванн и посещения солярия.

  • Ношение защитной одежды: Например, рубашки с длинными рукавами, брюки и широкополые шляпы

  • Использование солнцезащитных средств: Солнцезащитный фактор (СЗФ) не менее 30 с защитой от УФА и УФB, применяемый в соответствии с инструкцией и наносимый повторно каждые 2 часа и после купания или потения, но не применяемый для продления пребывания на солнце.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.