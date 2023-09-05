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Склеротический атрофический лишай

Авторы:Shinjita Das, MD MPH, Massachusetts General Hospital
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Склеротический атрофический лишай — это заболевание, которое, как правило, вызывает зуд и может привести к образованию рубцов в области ануса и половых органов.

Причина возникновения склеротического атрофического лишая неизвестна; заболевание может быть связано с тем, что иммунная система начинает атаковать некоторые собственные ткани организма (так называемое аутоиммунное заболевание).

Склеротический атрофический лишай обычно поражает область вокруг ануса и половых органов, но изредка его можно найти на других участках тела.

Симптомы склеротического атрофического лишая

Сначала кожа вокруг ануса и половых органов, как правило, отекает и могут образоваться волдыри. Часто наблюдается зуд (иногда сильный). Через некоторое время, кожа может истончиться и изменить цвет, а также могут образоваться трещины и рубцы. У некоторых людей, заболевание развивается по-другому, вызывая уплотнение кожи.

Тяжелые и длительные случаи склеротического атрофического лишая вызывают рубцевание, которое деформирует нормальные структуры области вокруг заднего прохода и половых органов.

Иногда проявление склеротического атрофического лишая у ребенка может быть похожим на последствия сексуального насилия.

В редких случаях на участках, которые длительное время были поражены склеротическим атрофическим лишаем, развивается плоскоклеточная карцинома (рак кожи).

Склеротический атрофический лишай
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На верхней фотографии показано истончение кожи и участки с усилением или снижением пигментации кожи на женских половых органах. На нижней фотографии показаны участки истончения кожи и депигментации на головке полового члена.
Фотографии любезно предоставили Джо Миллер (верхняя) и Брайан Хилл (нижняя) через библиотеку изображений Центров по контролю и профилактике заболеваний общественного здравоохранения.

Диагностика склеротического атрофического лишая

  • Обследование врачом;

  • Иногда биопсия кожи

Врачи обычно ставят диагноз склеротического атрофического лишая на основании внешнего вида сыпи, а также ее локализации на теле.

В некоторых случаях врачи проводят биопсию (исследование образца ткани под микроскопом) любого утолщенного участка кожи, чтобы исключить плоскоклеточную карциному (рак кожи).

Лечение склеротического атрофического лишая

  • Кремы или мази с кортикостероидами

На кожу наносят сильнодействующие кортикостероидные кремы или мази.

Так как это заболевание, как правило, неизлечимо и вызывает рубцевание, люди проходят продолжительное лечение и периодически проверяются на наличие плоскоклеточной карциномы.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.