Склеротический атрофический лишай

Сначала кожа вокруг ануса и половых органов, как правило, отекает и могут образоваться волдыри. Часто наблюдается зуд (иногда сильный). Через некоторое время, кожа может истончиться и изменить цвет, а также могут образоваться трещины и рубцы. У некоторых людей, заболевание развивается по-другому, вызывая уплотнение кожи.

Тяжелые и длительные случаи склеротического атрофического лишая вызывают рубцевание, которое деформирует нормальные структуры области вокруг заднего прохода и половых органов.

Иногда проявление склеротического атрофического лишая у ребенка может быть похожим на последствия сексуального насилия.

В редких случаях на участках, которые длительное время были поражены склеротическим атрофическим лишаем, развивается плоскоклеточная карцинома (рак кожи).