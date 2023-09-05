Склеротический атрофический лишай — это заболевание, которое, как правило, вызывает зуд и может привести к образованию рубцов в области ануса и половых органов.
Причина возникновения склеротического атрофического лишая неизвестна; заболевание может быть связано с тем, что иммунная система начинает атаковать некоторые собственные ткани организма (так называемое аутоиммунное заболевание).
Склеротический атрофический лишай обычно поражает область вокруг ануса и половых органов, но изредка его можно найти на других участках тела.
Симптомы склеротического атрофического лишая
Сначала кожа вокруг ануса и половых органов, как правило, отекает и могут образоваться волдыри. Часто наблюдается зуд (иногда сильный). Через некоторое время, кожа может истончиться и изменить цвет, а также могут образоваться трещины и рубцы. У некоторых людей, заболевание развивается по-другому, вызывая уплотнение кожи.
Тяжелые и длительные случаи склеротического атрофического лишая вызывают рубцевание, которое деформирует нормальные структуры области вокруг заднего прохода и половых органов.
Иногда проявление склеротического атрофического лишая у ребенка может быть похожим на последствия сексуального насилия.
В редких случаях на участках, которые длительное время были поражены склеротическим атрофическим лишаем, развивается плоскоклеточная карцинома (рак кожи).
Диагностика склеротического атрофического лишая
Обследование врачом;
Иногда биопсия кожи
Врачи обычно ставят диагноз склеротического атрофического лишая на основании внешнего вида сыпи, а также ее локализации на теле.
В некоторых случаях врачи проводят биопсию (исследование образца ткани под микроскопом) любого утолщенного участка кожи, чтобы исключить плоскоклеточную карциному (рак кожи).
Лечение склеротического атрофического лишая
Кремы или мази с кортикостероидами
На кожу наносят сильнодействующие кортикостероидные кремы или мази.
Так как это заболевание, как правило, неизлечимо и вызывает рубцевание, люди проходят продолжительное лечение и периодически проверяются на наличие плоскоклеточной карциномы.