Розовый лишай — это заболевание, которое приводит к образованию множества мелких чешуйчатых пятен розоватого или желто-коричневого цвета на коже.

Розовый лишай может быть вызван вирусной инфекцией.

Наиболее распространенными симптомами являются зуд и первая круглая большая бляшка розового или желто-коричневого цвета, после которой появляется множество других бляшек на туловище.

Диагноз ставится на основе симптомов.

Это заболевание обычно проходит без лечения, а незначительный зуд может быть частично устранен при помощи искусственного облучения или естественного солнечного света.

Причина возникновения розового лишая не установлена, но инфицирование вирусом герпеса человека 6, 7 или 8 может иметь к этому отношение. Тем не менее, это заболевание не считается заразным.

Некоторые лекарственные препараты (например, ингибиторы АПФ, гидрохлоротиазид, каптоприл, барбитураты, метронидазол и аллопуринол) могут вызывать реакцию, похожую на розовый лишай.

Розовый лишай наиболее часто встречается у людей в возрасте от 10 до 35 лет. Розовый лишай у женщин встречается чаще, чем у мужчин.

Женщины, у которых розовый лишай развился во время беременности (особенно в течение первых 15 недель гестации), могут родить недоношенных или мертворожденных детей.

Симптомы розового лишая Розовый лишай сначала вызывает появление одной круглой бляшки розового или желто-коричневого цвета на коже размером около от 1 до 4 дюймов (от 2 до 10 сантиметров) в диаметре. Врачи называют эту первую бляшку первичной или материнской бляшкой. Эта бляшка обычно развивается на туловище. Примеры розового лишая Розовый лишай (первичная бляшка) Первоначально у большинства людей с розовым лишаем возникает одно крупное чешуйчатое пятно, называемое первичной бляшкой (показано стрелкой), и в течение 1–2 недель на туловище, руках и ногах могут появляться небольшие пятна желтовато-коричневого или розового цвета. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention). Розовый лишай На этой фотографии показаны синевато-фиолетовые чешуйчатые пятна на спине и руках человека с розовым лишаем. Пятна, которые выглядят более розовыми у людей со светлой кожей, у людей с темной кожей выглядят синевато-фиолетовыми и/или очень темными. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy). Розовый лишай Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif). Розовый лишай На этом снимке показаны красные и синевато-фиолетовые, овальные, шелушащиеся пятна на голове и туловище человека с розовым лишаем. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy). Розовый лишай (первичная бляшка) Первоначально у большинства людей с розовым лишаем возникает одно крупное чешуйчатое пятно, называемое первичной бляшкой (показано стрелкой), и в течение 1–2 недель на туловище, руках и ногах могут появляться небольшие пятна желтовато-коричневого или розового цвета. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention). Розовый лишай На этой фотографии показаны синевато-фиолетовые чешуйчатые пятна на спине и руках человека с розовым лишаем. Пятна, которые выглядят более розовыми у людей со светлой кожей, у людей с темной кожей выглядят синевато-фиолетовыми и/или очень темными. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy). Розовый лишай Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif). Розовый лишай На этом снимке показаны красные и синевато-фиолетовые, овальные, шелушащиеся пятна на голове и туловище человека с розовым лишаем. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy). В течении 7–14 дней на других частях тела появляется много подобных чешуйчатых бляшек, но меньшего размера. Эти вторичные бляшки наиболее распространены на туловище, особенно вдоль спинного хребта и радиально от него. Пятна могут выглядеть более розовыми или желтовато-коричневыми у людей со светлой кожей, а у людей с темной кожей они могут приобретать более фиолетовый цвет. У детей бляшки обычно начинают появляться в паху или подмышках и распространяются наружу. У детей и беременных женщин может наблюдаться или совсем не наблюдаться небольшое шелушение. Большинство людей с розовым лишаем испытывают зуд, у некоторых зуд может быть очень сильным. Иногда бляшки появляются без каких-либо предыдущих симптомов, но у некоторых людей возникают смутное ощущение болезни, потеря аппетита, лихорадка, головная боль и иногда боли в суставах за несколько дней до появления бляшек.

Диагностика розового лишая Обследование врачом; Врач обычно ставит диагноз розового лишая на основании внешнего вида сыпи, особенно первичной бляшки.

Лечение розового лишая Для облегчения зуда применяют искусственный и естественный солнечный свет или кортикостероиды для местного применения Как искусственное облучение, так и натуральный солнечный свет могут ускорить излечение кожи и облегчить зуд. При необходимости могут использоваться другие стандартные методы лечения зуда (см. лечение зуда). Для уменьшения зуда также можно в течение коротких периодов времени наносить кортикостероиды непосредственно на кожу (местно). Лечение кортикостероидами, принимаемыми внутрь, необходимо только при очень сильном зуде. Некоторым людям, у которых заболевание находится на ранней стадии и у которых много бляшек, или людям с гриппоподобными симптомами, может помочь противовирусный препарат ацикловир. Беременным женщинам с розовым лишаем следует предложить ацикловир, но лечение этим препаратом не снижает риск преждевременных родов или мертворождения.