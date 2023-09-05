Псориаз является хроническим, рецидивирующим заболеванием, которое вызывает появление одной или нескольких красных бляшек с серебристыми чешуйками кожи и четкой границей между бляшкой и здоровой кожей.

Нарушение иммунной системы может быть одной из причин заболевания; к тому же некоторые люди генетически предрасположены к псориазу.

Характерные чешуйки или очаги красного цвета могут появляться на любом участке тела в виде больших или маленьких бляшек, особенно на локтях, коленях и волосистой части кожи головы.

Это заболевание лечится с помощью комбинации лекарственных препаратов, наносимых на кожу, воздействия ультрафиолетового света (фототерапии) и лекарственных препаратов, которые принимаются внутрь или вводятся в виде инъекций.

Псориаз широко распространен и его распространенность широко варьируется среди разных групп населения во всем мире. Вполне вероятно, что данные о псориазе среди людей с темной кожей занижены по сравнению с людьми со светлой кожей.

Псориаз наиболее часто возникает у людей в возрасте от 16 до 22 лет и от 57 до 60 лет. Однако восприимчивы все люди всех возрастов.

Бляшки при псориазе возникают в результате аномально высокой скорости роста клеток кожи. Причина быстрого роста клеток неизвестна, но, как полагают, он связан с нарушением иммунной системы. Псориаз часто наблюдается в семьях; определенные гены имеют отношение к этому заболеванию.

Некоторые хорошо известные провоцирующие факторы псориаза включают:

Незначительные повреждения кожи

Солнечный ожог

ВИЧ-инфекция

Стрептококковая инфекция, например, стрептококковый фарингит (приводящий к развитию каплевидного псориаза)

Лекарственные препараты (особенно бета-блокаторы, хлорохин, литий, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, индометацин, тербинафин, интерферон-альфа, ингибиторы иммунных контрольных точек и ингибиторы фактора некроза опухолей)

Эмоциональный стресс

Потребление алкоголя

Курение табака

ожирение;

Симптомы псориаза Красные бляшки при псориазе Изображение Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом. Бляшечный псориаз Изображение Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy). Бляшечный псориаз, наиболее распространенный вид псориаза, обычно начинается появлением одной или нескольких небольших красных, серебристых, блестящих пятен (бляшек) на коже волосистой части головы, на локтях, коленях, спине или ягодицах. Брови, подмышки, пупок, кожа вокруг ануса и седалищная борозда также могут быть поражены. У многих людей, страдающих псориазом, ногти могут быть деформированы, утолщены и изъедены. Псориаз ногтей с ямками и обесцвечиванием Скрыть подробности На этой фотографии показаны ямки и области побурения (так называемые масляные пятна) у больного псориазом. © Springer Science+Business Media Первые бляшки могут исчезнуть через несколько месяцев или сохраниться; иногда близко расположенные бляшки сливаются в большие пораженные области. У некоторых людей не бывает больше одной или двух небольших бляшек, тогда как у других людей бляшки образуют крупные пораженные области на теле. Утолщенные бляшки или бляшки на ладонях, подошвах ступней, или кожных складках половых органов, могут вызывать зуд или боль, но во многих случаях люди не испытывают симптомов. Хотя бляшки не вызывают сильного физического дискомфорта, они очень заметны и часто вызывают неловкость у человека. Психологический стресс, вызванный псориазом, может быть очень серьезным. Псориаз сохраняется в течение всей жизни, но может появляться и исчезать. Симптомы псориаза часто уменьшаются летом, когда кожа подвергается воздействию яркого солнечного света. У некоторых людей могут пройти годы между эпизодами активного заболевания. Псориатический артрит пальцев Скрыть подробности На этой фотографии показаны красные чешуйчатые бляшки, характерные для псориатического артрита. Ногти пожелтели, и текстура изменилась. Д-Р ХАРУТ ТАНЬЕЛИАН (DR. HAROUT TANIELIAN)/SCIENCE PHOTO LIBRARY Примерно у 5–30 % пациентов с псориазом развивается артрит (псориатический артрит). Псориатический артрит вызывает боль в суставах и отеки. Обострения Псориаз может обостряться без видимой причины или в результате различных обстоятельств. Обострения часто являются результатом раздражающих кожу факторов, таких как незначительные травмы и тяжелые солнечные ожоги. Иногда обострения возникают после инфекций, таких как простуда и стрептококковый фарингит. Обострения возникают чаще в зимнее время, после употребления алкоголя и в результате стрессовых ситуаций. Многие лекарственные препараты, такие как противомалярийные препараты, препараты лития, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), тербинафин, альфа-интерферон, бета-блокаторы и ингибиторы фактора некроза опухолей могут также вызвать обострение псориаза. Обострения возникают чаще у людей с ожирением, у людей с инфекцией, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), или курящих табак. Редкие виды псориаза Некоторые менее распространенные виды псориаза могут иметь более серьезные последствия. Псориатическая эритродермия вызывает покраснение и шелушение всей кожи на теле. Эта форма псориаза является серьезной, потому что, подобно ожогу, она не позволяет коже выполнять функцию защитного барьера от травм и инфекций. Псориатическая эритродермия Скрыть подробности На этой фотографии показана обширная красная сыпь на туловище больного с псориатической эритродермией. SCIENCE PHOTO LIBRARY Пустулезный псориаз является еще одной редкой формой псориаза. При этой форме образуются крупные и мелкие заполненные гноем волдыри (пустулы) по всему телу. Пустулезный псориаз (стоп) Скрыть подробности На этом изображении видны обширные участки заполненных гноем волдырей (пустул) на подошвах ног человека с пустулезным псориазом. Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy). Ладонно-подошвенный псориаз представляет собой разновидность пустулезного псориаза, при которой пустулы возникают в основном на кистях и стопах. Его иногда называют ладонно-подошвенный псориаз ладоней и подошв. Ладонно-подошвенный псориаз ладони Скрыть подробности На этой фотографии показаны скопления грубой, чешуйчатой кожи на ладони больного ладонно-подошвенным псориазом. Эти скопления остались на коже после того, как заполненные гноем волдыри (пустулы) лопнули сами по себе. SCIENCE PHOTO LIBRARY Ладонно-подошвенный псориаз подошвы Скрыть подробности На этой фотографии показана грубая, чешуйчатая кожа на подошве больного псориазом. Чешуйки остались на коже после того, как заполненные гноем волдыри (пустулы) лопнули сами по себе. SCIENCE PHOTO LIBRARY Каплевидный псориаз — это редкая форма псориаза, при которой внезапно появляются множественные небольшие пятна (бляшки), обычно на туловище у детей и молодых взрослых после перенесенного стрептококкового фарингита. Антибиотики для лечения стрептококковой инфекции приводят к исчезновению пятен у некоторых людей, но другим все же требуется дополнительное лечение. Каплевидный псориаз Скрыть подробности На этой фотографии показаны множественные пятна (бляшки) на туловище 22-летнего мужчины с каплевидным псориазом. НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Диагностика псориаза Обследование врачом;

Иногда биопсия кожи Врачи ставят диагноз псориаза на основании внешнего вида чешуек и бляшек, а также их локализации на теле. Иногда врачи берут образцы ткани кожи и изучают их под микроскопом, чтобы исключить другие заболевания (например, рак кожи).

Лечение псориаза Препараты местного действия

Фототерапия

Препараты системного действия Существует множество лекарственных препаратов для лечения псориаза. В зависимости от тяжести и распространенности симптомов у человека чаще всего используется сочетание лекарственных препаратов.

Препараты местного действия Препараты местного действия наносятся на кожу. Они являются наиболее распространенными методами лечения псориаза. Практически всем людям, больным псориазом, полезны увлажняющие средства для кожи (смягчающие средства). Другие препараты местного действия включают кортикостероиды, часто применяемые вместе с кальципотриеном (также называемым кальципотриолом), который является одной из форм витамина D, или совместно с дегтем. Такролимус и пимекролимус используются для лечения псориаза, возникшего на чувствительных участках кожи (например, на лице, в паху или в складках кожи). Также могут использоваться тазаротен, рофлумиласт или тапинароф. Сильно утолщенные бляшки можно сделать тоньше при помощи мазей, содержащих салициловую кислоту, которые увеличивают эффективность других препаратов. Другими вариантами лечения являются деготь и антралин, но они используются реже. Многие из этих препаратов раздражают кожу, и врачи должны выяснить, какие из них лучше подходят определенному пациенту.

Фототерапия Фототерапия (воздействие ультрафиолетового света) также может помочь устранить псориаз на нескольких месяцев за один раз (см. боковую панель Фототерапия: использование ультрафиолетового света для лечения кожных заболеваний). Фототерапия часто используется в сочетании с различными лекарственными препаратами местного действия, особенно при поражении больших участков кожи, но она используется не так часто, поскольку доступны другие эффективные лекарственные препараты. Традиционно фототерапия проводилась в сочетании с использованием псораленов (лекарственные препараты, делающие кожу более чувствительной к воздействию ультрафиолетового излучения). Эта терапия называется ПУФА (псорален плюс ультрафиолетовое излучение А). На сегодняшний день многие врачи используют лечение узкополосным ультрафиолетовым излучением В (УПУФВ), которое в равной степени эффективно, как ПУФА. Тем не менее, лечение УПУФВ проводится без применения псораленов и потому не имеет аналогичных побочных эффектов, например, не вызывает чрезвычайной чувствительности к солнечным лучам. Врачи могут также воздействовать на отдельные бляшки на коже напрямую, путем использования лазера, фокусирующего ультрафиолетовый свет (лечение эксимерным лазером). Фототерапия: Использование ультрафиолетового света при лечении кожных заболеваний

Препараты системного действия Препараты системного действия — это лекарственные препараты, которые влияют на весь организм или определенные системы организма. Их можно принимать внутрь или вводить в виде инъекций. Системные иммунодепрессанты — это лекарственные препараты, которые используются намеренно для ослабления (подавления) иммунной системы, чтобы предотвратить усугубление псориаза. Иммунодепрессанты могут снизить способность организма бороться с инфекциями. К примерам относятся: Циклоспорин может применяться для лечения тяжелого псориаза. Этот лекарственный препарат может вызывать повышение артериального давления и поражение почек.

Микофенолата мофетил обычно вызывает проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта и угнетает работу костного мозга (снижает выработку эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов). Он также может увеличить риск развития лимфомы и других онкологических заболеваний.

Метотрексат уменьшает воспаление в организме и влияет на рост и размножение клеток кожи. Врачи используют метотрексат для лечения людей с тяжелым псориазом или псориазом, не реагирующим на менее вредные формы терапии. Возможными побочными эффектами могут стать повреждение печени и нарушение иммунитета.

Биологические препараты производятся из живых организмов и ингибируют определенные химические вещества, участвующие в работе иммунной системы. К ним относятся этанерцепт, адалимумаб, инфликсимаб, цертолизумаб пегол, устекинумаб, секукинумаб, бродалумаб, иксекизумаб, тилдракизумаб, рисанкизумаб, гуселькумаб и тофацитиниб. Все эти лекарственные препараты вводятся в форме инъекций, за исключением тофацитиниба, который принимается внутрь. Эти лекарственные препараты, как правило, являются наиболее эффективными для лечения тяжелого псориаза, но они могут иметь более неприятные побочные эффекты. Биоаналоги — это лекарственные препараты, которые очень похожи на биологические препараты и иногда заменяют их. Для лечения среднетяжелых и тяжелых форм псориаза и псориатического артрита могут применяться другие лекарственные препараты: системные ретиноиды, такие как ацитретин и изотретиноин, могут быть эффективными при тяжелых и сложно поддающих лечению случаях бляшечного псориаза, пустулезного псориаза (при которых часто предпочтительным является изотретиноин) и ладонно-подошвенного псориаза. Эти лекарственные препараты назначают внутрь. Они могут вызывать тяжелые врожденные пороки и не должны приниматься женщинами, которые могут забеременеть. Прежде чем пытаться забеременеть, женщины должны подождать не менее 3 лет после приема последней дозы ацитретина и не менее 1 месяца после приема последней дозы изотретиноина. Эти лекарственные препараты могут повышать уровень триглицеридов и вызывать обратимые проблемы с печенью, количеством форменных элементов крови, костями и волосами.

Апремиласт — еще один препарат, принимаемый внутрь. Наиболее распространенными побочными явлениями являются тошнота и диарея.