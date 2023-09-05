Парапсориаз относится к группе заболеваний кожи, характеризующихся наличием небольших и красных или чешуйчатых пятен на коже.

Парапсориаз не является разновидностью псориаза. Его называют так, потому что он вызывает образование чешуйчатых пятен (бляшек) на коже, которые выглядят так же, как и те, которые вызваны псориазом. Разница между этими двумя заболеваниями заключается в том, что при парапсориазе бляшки более тонкие, чем при большинстве форм псориаза.

Существует две формы парапсориаза:

мелкобляшечный парапсориаз;

крупнобляшечный парапсориаз.

Мелкобляшечный парапсориаз, как правило, доброкачественный. Тем не менее, очень редко мелкобляшечный парапсориаз трансформируется в Т-клеточную лимфому кожи (ТКЛК), которая является разновидностью рака кожи, вызываемой особым видом лейкоцитов под названием лимфоциты.

Каждые 10 лет у 10 % пациентов с крупнобляшечным парапсориазом развивается ТКЛК.

Симптомы парапсориаза Бляшки обычно не вызывают симптомов. Обычно они выглядят как тонкие, чешуйчатые, бледно-розовые пятна, которые могут иметь слегка морщинистый или истонченный вид. При мелкобляшечном парапсориазе размер бляшек составляет менее 5 сантиметров в диаметре. При крупнобляшечном парапсориазе размер бляшек составляет более 5 сантиметров в диаметре. В некоторых случаях при мелкобляшечном парапсориазе бляшки возникают на участках кожи, за которые отвечают специфические нервы, выходящие из спинного мозга, особенно по сторонам спины и живота. Эти бляшки называют пальцевидными бляшками, так как они выглядят, как фаланги пальцев, и их размер может составлять более 5 сантиметров. Эти бляшки редко трансформируются в ТКЛК. Примеры парапсориаза Крупнобляшечный парапсориаз на туловище Тусклые, розовые, тонкие, слегка чешуйчатые бляшки на туловище больного крупнобляшечным парапсориазом. Изображение предоставлено доктором медицины Э. Лори Толман (E. Laurie Tolman, MD). Крупнобляшечный парапсориаз на ягодицах Тонкие, розовые, слегка чешуйчатые бляшки на ягодицах больного крупнобляшечным парапсориазом. Изображение предоставлено доктором медицины Э. Лори Толман (E. Laurie Tolman, MD). Мелкобляшечный парапсориаз На этом изображении показан мелкобляшечный парапсориаз. Изображение любезно предоставлено Сьюзен Линдсли (Susan Lindsley) через библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний. Крупнобляшечный парапсориаз на туловище Тусклые, розовые, тонкие, слегка чешуйчатые бляшки на туловище больного крупнобляшечным парапсориазом. Изображение предоставлено доктором медицины Э. Лори Толман (E. Laurie Tolman, MD). Крупнобляшечный парапсориаз на ягодицах Тонкие, розовые, слегка чешуйчатые бляшки на ягодицах больного крупнобляшечным парапсориазом. Изображение предоставлено доктором медицины Э. Лори Толман (E. Laurie Tolman, MD). Мелкобляшечный парапсориаз На этом изображении показан мелкобляшечный парапсориаз. Изображение любезно предоставлено Сьюзен Линдсли (Susan Lindsley) через библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Диагностика парапсориаза Обследование врачом;

Иногда биопсия кожи Врачи ставят диагноз парапсориаза на основании внешнего вида чешуек и бляшек, а также их локализации на теле. В некоторых случаях врачи берут образцы ткани кожи и изучают их под микроскопом (биопсия), чтобы исключить другие болезни.

Лечение парапсориаза Включает фототерапию, кортикостероиды или их сочетание При мелкобляшечном парапсориазе лечение может не требоваться, но оно может включать нанесение на кожу увлажняющих средств (смягчающих средств), препаратов дегтя или кортикостероидов, фототерапию (воздействие ультрафиолетового излучения) или их сочетание. Лечение крупнобляшечного парапсориаза включает фототерапию (узкополосное ультрафиолетовое излучение В [УПУФВ]) или нанесение на кожу кортикостероидов.