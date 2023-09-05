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Общие сведения о псориазе и заболеваниях, сопровождающихся шелушением кожи

Авторы:Shinjita Das, MD MPH, Massachusetts General Hospital
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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    Псориаз, парапсориаз, розовый лишай, красный волосистый питириаз, красный плоский лишай и склеротический атрофический лишай представляют собой различные кожные заболевания, сгруппированные вместе по причине сходства проявлений: характерных бугорков, сыпи, шелушения и изменения цвета кожи. Т.е. сыпь и бугорки имеют четкие границы, а шелушение как правило, не сопровождается образованием корок, трещин или мокнутием.

    Врачи отличают эти заболевания друг от друга по внешнему виду бугорков, высыпаний, характеру шелушения, изменению цвета кожи и их локализации на коже.

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.