Общие сведения о псориазе и заболеваниях, сопровождающихся шелушением кожи

Псориаз, парапсориаз, розовый лишай, красный волосистый питириаз, красный плоский лишай и склеротический атрофический лишай представляют собой различные кожные заболевания, сгруппированные вместе по причине сходства проявлений: характерных бугорков, сыпи, шелушения и изменения цвета кожи. Т.е. сыпь и бугорки имеют четкие границы, а шелушение как правило, не сопровождается образованием корок, трещин или мокнутием.

Врачи отличают эти заболевания друг от друга по внешнему виду бугорков, высыпаний, характеру шелушения, изменению цвета кожи и их локализации на коже.