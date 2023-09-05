Красный плоский лишай — это рецидивирующее зудящее заболевание, начинается как сыпь в виде отдельных мелких красных или фиолетовых бугорков, которые затем соединяются и образуют грубые чешуйчатые бляшки.
Причина неизвестна, но он может быть реакцией на определенные лекарственные препараты или, возможно, на инфекцию, вызванную гепатитом В или С.
Типичные симптомы включают зудящую сыпь из красных или фиолетовых бугорков, которые образуют чешуйчатые бляшки, появляющиеся на различных частях тела, иногда во рту или на половых органах.
Необходимо избегать применения лекарственных препаратов, способных вызвать появление красного плоского лишая.
Красный плоский лишай обычно проходит без лечения, но для лечения симптомов могут применяться кортикостероиды, воздействие ультрафиолетового света или содержащие лидокаин жидкости для полоскания рта.
Это заболевание может продолжаться более 1 года и может возникать вновь.
Причины возникновения красного плоского лишая неизвестны, но это заболевание может быть реакцией иммунной системы на различные лекарственные препараты (особенно бета-блокаторы, нестероидные противовоспалительные препараты [НПВП], ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента [АПФ], сульфонилмочевины, противомалярийные препараты, пеницилламин и тиазиды). Само по себе заболевание не является заразным.
Красный плоский лишай полости рта может возникать у некоторых людей, страдающих гепатитом B, получивших вакцину против гепатита B, страдающих гепатитом С (см. таблицу Вирусы гепатита) или заболеванием печени, известным как первичный билиарный холангит.
Симптомы красного плоского лишая
Сыпь от красного плоского лишая почти всегда зудит, иногда сильно.
Бугорки обычно имеют угловые границы и выглядят более фиолетовыми на светлой коже и более коричневыми на темной коже. Если направить свет на бугорки с боку, они характерно блестят. Новые бугорки могут образовываться на месте царапин или незначительных повреждений кожи.
Иногда после заживления сыпи остается темное обесцвечивание кожи (гиперпигментация).
Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy).
Как правило, сыпь равномерно распределена на обеих сторонах тела, чаще всего на туловище, на внутренних поверхностях запястий, на ногах и в области половых органов. Кожа лица поражается реже. На ногах сыпь может быть особенно сильной, утолщенной и покрытой чешуйками. Иногда сыпь приводит к очаговому облысению волосистой части головы.
Красный плоский лишай у детей возникает редко.
У примерно половины людей, страдающих красным плоским лишаем, это заболевание также развивается в полости рта. Красный плоский лишай в полости рта, как правило, приводит к появлению кружевных синевато-белых полос и ветвей (сетка Уикхема). Этот тип бляшек часто неболезненный, и человек может не знать об их существовании. Однако иногда в полости рта образуются болезненные язвы, мешающие есть и пить.
У женщин красный плоский лишай часто поражает вульву и влагалище. До 50 % женщин с красным плоским лишаем полости рта имеют недиагностированный красный плоский лишай вульвы. У мужчин красный плоский лишай обычно поражает половые органы, особенно головку полового члена.
Красный плоский лишай поражает ногти не более чем в 10 % случаев. У некоторых людей могут наблюдаться лишь незначительные симптомы, такие как изменение цвета ногтевого ложа, истончение ногтей и формирование ногтевых валиков. У других людей могут полностью выпасть ногти и наблюдаться рубцы от кутикулы у основания ногтя (ногтевого валика) до кожи под ногтем (ногтевого ложа).
Диагностика красного плоского лишая
Обследование врачом;
Биопсия кожи
Врачи обычно ставят диагноз красного плоского лишая на основании внешнего вида сыпи, а также ее локализации на теле. Однако поскольку многие другие заболевания могут выглядеть, как красный плоский лишай (например, красная волчанка на коже и кандидоз или лейкоплакия в полости рта или во влагалище), врачи обычно проводят биопсию (изучение ткани под микроскопом).
После постановки диагноза врачи могут провести другие печеночные пробы и тесты на наличие инфекционного гепатита В и С.
Лечение красного плоского лишая
Способы облегчения зуда
Инъекции кортикостероидов, таблетки или лосьоны
Фототерапия
Способы облегчения боли в полости рта
Люди, не имеющие симптомов, не нуждаются в лечении. Необходимо прекратить и избегать применения препаратов, способных вызвать появление красного плоского лишая.
Красный плоский лишай на коже
Можно использовать стандартное лечение для облегчения зуда (см. лечение зуда).
Кортикостероиды можно вводить в бугорки, наносить на кожу или принимать внутрь, иногда с другими лекарственными препаратами, такими как ацитретин, гризеофульвин, дапсон, гидроксихлорохин, азатиоприн, апремиласт или циклоспорин.
Фототерапия (воздействие ультрафиолетового света), иногда в сочетании с псораленами (препараты, повышающие чувствительность кожи к воздействию ультрафиолетового света), также может быть эффективной (см. боковую панель Фототерапия: использование ультрафиолетового света для лечения кожных заболеваний). Комбинирование псораленов с ультрафиолетовым излучением А называется ПУФА (псорален плюс ультрафиолетовое излучение А). Использование небольшого спектра ультрафиолетового света B называется узкополосной фототерапией (NBUVB).
Красный плоский лишай в полости рта
При болезненных язвах в полости рта перед едой можно использовать жидкость для полоскания рта, содержащую лидокаин (анестетик) для образования болеутоляющего покрытия. Жидкости для полоскания рта с лидокаином не должны использоваться чаще, чем предписано.
При язвах в полости рта также может помочь мазь с такролимусом.
Другие варианты лечения включают кортикостероидные мази, инъекции или таблетки.
Дапсон, гидроксихлорохин или циклоспорин, принимаемые внутрь, могут помочь облегчить болезненные язвы в полости рта. Также могут помочь полоскания рта циклоспорином.
Прогноз при красном плоском лишае
Красный плоский лишай, как правило, полностью излечивается спустя 1 или 2 года, хотя иногда он наблюдается дольше, особенно если поражена слизистая рта. Во время обострения сыпи может потребоваться длительное лечение. Тем не менее, между обострениями никакого лечения не требуется.
У людей с болезненными язвами в полости рта изредка развивается рак ротовой полости, но сыпь на коже не становится злокачественной. Как правило, язвы в полости рта остаются на всю жизнь.
Красный плоский лишай во влагалище или на вульве может быть хроническим и трудно излечимым, что снижает качество жизни и может приводить к образованию рубцов.