Сыпь от красного плоского лишая почти всегда зудит, иногда сильно.

Бугорки обычно имеют угловые границы и выглядят более фиолетовыми на светлой коже и более коричневыми на темной коже. Если направить свет на бугорки с боку, они характерно блестят. Новые бугорки могут образовываться на месте царапин или незначительных повреждений кожи.

Иногда после заживления сыпи остается темное обесцвечивание кожи (гиперпигментация).

Красный плоский лишай Изображение Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy).

Красный плоский лишай (кисть руки) Скрыть подробности На этом снимке показаны характерные фиолетовые бугорки с плоской поверхностью, некоторые из которых соединились, с образованием более крупных пятен на тыльной поверхности кисти руки человека с красным плоским лишаем. Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).

Как правило, сыпь равномерно распределена на обеих сторонах тела, чаще всего на туловище, на внутренних поверхностях запястий, на ногах и в области половых органов. Кожа лица поражается реже. На ногах сыпь может быть особенно сильной, утолщенной и покрытой чешуйками. Иногда сыпь приводит к очаговому облысению волосистой части головы.

Красный плоский лишай у детей возникает редко.

У примерно половины людей, страдающих красным плоским лишаем, это заболевание также развивается в полости рта. Красный плоский лишай в полости рта, как правило, приводит к появлению кружевных синевато-белых полос и ветвей (сетка Уикхема). Этот тип бляшек часто неболезненный, и человек может не знать об их существовании. Однако иногда в полости рта образуются болезненные язвы, мешающие есть и пить.

Красный плоский лишай в полости рта Скрыть подробности Красный плоский лишай в полости рта обычно приводит к появлению кружевных, сетчатых белых полос и линий (так называемые полосы Уикхема; видны здесь на обеих сторонах языка). Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).

У женщин красный плоский лишай часто поражает вульву и влагалище. До 50 % женщин с красным плоским лишаем полости рта имеют недиагностированный красный плоский лишай вульвы. У мужчин красный плоский лишай обычно поражает половые органы, особенно головку полового члена.

Красный плоский лишай поражает ногти не более чем в 10 % случаев. У некоторых людей могут наблюдаться лишь незначительные симптомы, такие как изменение цвета ногтевого ложа, истончение ногтей и формирование ногтевых валиков. У других людей могут полностью выпасть ногти и наблюдаться рубцы от кутикулы у основания ногтя (ногтевого валика) до кожи под ногтем (ногтевого ложа).