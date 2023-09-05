Красный волосистый питириаз

Лекарственные препараты, наносимые на кожу (местно), принимаемые внутрь (перорально) или в виде инъекции

Фототерапия

Лечение красного волосистого питириаза очень сложное. Степень выраженности симптомов может уменьшаться, но само по себе заболевание вылечить практически невозможно. Классические типы заболевания разрешаются медленно, в течение 3 лет, тогда как неклассические типы заболевания продолжаются намного дольше.

Для уменьшения шелушения врачи назначают увлажняющие средства для кожи (смягчающие средства) или советуют пациентам наносить молочную кислоту под повязку, препятствующую попаданию на кожу воздуха (герметичная повязка), с последующим нанесением на кожу кортикостероидов.

При неэффективности препаратов для местного применения вариантом лечения является пероральный прием ацитретина или метотрексата.

Этанерцепт, устекинумаб и секукинумаб являются биологическими препаратами, которые вводят в виде инъекций. Их также можно использовать, если состояние кожи не улучшается после местного или перорального лечения.

Также используют фототерапию (воздействие ультрафиолетового излучения), витамин А и лекарственные препараты, которые ослабляют иммунную систему, такие как циклоспорин, микофенолата мофетил, азатиоприн и пероральные кортикостероиды.