Красный волосистый питириаз — редкое хроническое кожное заболевание, вызывающее утолщение и пожелтение кожи, в том числе ладоней и подошв стоп, а также появление красных, возвышающихся бугорков. Бугорки могут сливаться вместе и образовывать красно-оранжевые чешуйчатые пятна (бляшки) с участками нормальной кожи между ними.
Причина красного волосистого питириаза неизвестна.
Двумя наиболее распространенными типами заболевания являются:
классический ювенильный;
классический взрослый.
Классический ювенильный тип красного волосистого питириаза — наследственное заболевание, которое развивается в детстве. Классический взрослый тип красного волосистого питириаза, по всей видимости, не является наследственным заболеванием и начинается во взрослом возрасте.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
Другие неклассические типы встречаются в обеих возрастных группах. Обострение могут вызывать солнечный свет, инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или другая инфекция, незначительная травма или аутоиммунное заболевание.
Симптомы красного волосистого лишая
Симптомы красного волосистого питириаза включают наличие розовых, красных или оранжево-красных чешуйчатых пятен, которые могут возникать в любой части тела и обычно вызывают зуд. Кожа может утолщаться и желтеть.
Диагностика красного волосистого лишая
Обследование врачом;
Биопсия кожи
Врачи ставят диагноз красного волосистого лишая на основании внешнего вида чешуйчатых бляшек, а также их локализации на теле.
Иногда врачи берут образец кожной ткани и изучают его под микроскопом (биопсия) для исключения других заболеваний (например, себорейного дерматита у детей и псориаза).
Лечение красного волосистого лишая
Лекарственные препараты, наносимые на кожу (местно), принимаемые внутрь (перорально) или в виде инъекции
Фототерапия
Лечение красного волосистого питириаза очень сложное. Степень выраженности симптомов может уменьшаться, но само по себе заболевание вылечить практически невозможно. Классические типы заболевания разрешаются медленно, в течение 3 лет, тогда как неклассические типы заболевания продолжаются намного дольше.
Для уменьшения шелушения врачи назначают увлажняющие средства для кожи (смягчающие средства) или советуют пациентам наносить молочную кислоту под повязку, препятствующую попаданию на кожу воздуха (герметичная повязка), с последующим нанесением на кожу кортикостероидов.
При неэффективности препаратов для местного применения вариантом лечения является пероральный прием ацитретина или метотрексата.
Этанерцепт, устекинумаб и секукинумаб являются биологическими препаратами, которые вводят в виде инъекций. Их также можно использовать, если состояние кожи не улучшается после местного или перорального лечения.
Также используют фототерапию (воздействие ультрафиолетового излучения), витамин А и лекарственные препараты, которые ослабляют иммунную систему, такие как циклоспорин, микофенолата мофетил, азатиоприн и пероральные кортикостероиды.