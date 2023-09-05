Пролежни — это повреждения кожи, возникшие в результате недостатка кровотока из-за продолжительного давления.
Пролежни часто появляются под воздействием давления в сочетании с вытяжением кожи, трением и излишней влагой, особенно в местах костных выступов.
Диагноз обычно ставится на основании данных физикального обследования.
Лечение включает очищение, уменьшение давления на пораженный участок, специальные повязки и иногда антибиотики и/или хирургическое вмешательство.
При адекватном лечении на ранней стадии пролежни, как правило, легко заживают.
Лучшими способами профилактики образования пролежней являются частая смена положения больного и тщательный уход за кожей.
Врачи обычно называют их «повреждение от давления», потому что на самой ранней стадии (см. Симптомы) язва фактически отсутствует.
Пролежни появляются там, где на кожу воздействует давление от постели, кресла-каталки, гипсовой повязки, шины, плохо подогнанного ортопедического приспособления (протеза) или от других предметов. Чаще всего пролежни возникают в местах, где кости находятся близко к коже, например, в области тазобедренных костей, копчика, пяток, голеностопных суставов и локтей, но они могут появиться в любом месте.
Пролежни продлевают время госпитализации или нахождения в домах престарелых. Они могут быть опасными для жизни, если больные не получают адекватного лечения, или если основные заболевания препятствуют их заживлению.
По оценкам, в США пролежни ежегодно возникают у 2,5 миллиона человек, что приводит к существенной финансовой нагрузке на людей и на систему здравоохранения. Количество больных растет, в основном из-за старения населения.
В 2019 году пролежни во всем мире стали причиной 24 400 случаев смерти.
Обычные места возникновения пролежней
Факторы риска
Факторы риска появления пролежней включают следующее:
Возраст 65 лет и старше
Снижение подвижности
Длительное воздействие раздражителей кожи (например, кала или мочи)
Нарушение способности к заживлению ран из-за таких заболеваний, как недостаточное питание, сахарный диабет, заболевания периферических артерий или венозная недостаточность
Нарушение чувствительности из-за поражения нервов (такие люди не ощущают дискомфорта или боли, которые побудили бы их изменить положение)
Пролежни чаще всего возникают у пожилых людей, потому что их кожа может быть тоньше и заживать медленнее. Язвы часто возникают у людей после того, как они были госпитализированы по причине другого заболевания, которое ограничивает их способность двигаться или менять положение.
Пролежни могут появляться у людей любого возраста, если они прикованы к постели или креслу-каталке, или не в состоянии самостоятельно изменять свое положение. Больные с поражением нервов или параличом подвержены более высокому риску развития пролежней. Они также могут развиваться у детей с тяжелыми неврологическими нарушениями, которые снижают их способность двигаться, такими как расщелина позвоночника, церебральный паралич и травма спинного мозга.
Недостаточное питание увеличивает риск развития пролежней и замедляет процесс заживления образовавшихся язв. У людей, которые не получают достаточного питания, может не хватать жира для амортизации ткани. Кроме того, если люди недоедают, их кожа плохо заживает, особенно, если им не хватает белков, витамина С или цинка.
Знаете ли Вы, что...
Причины возникновения пролежней
К причинам, которые способствуют развитию пролежней, относятся
Давление
Вытяжение
Трение
Влага
Давление
Давление на кожу, особенно в месте костных выступов или между ними, уменьшает или прекращает кровоток к коже. Причиной давления может быть кровать, кресло-каталки, гипсовая повязка, шина, плохо подобранный протез или другой предмет. Если кровоток прерван более чем на несколько часов, кожа умирает, начиная с внешнего слоя (эпидермиса). Мертвая кожа рвется, и появляется открытая рана (язва).
У большинства людей пролежни не появляются, потому что они, не задумываясь, постоянно меняют свое положение, даже когда спят. Однако некоторые люди не могут нормально двигаться и, следовательно, подвержены большему риску развития пролежней. Это парализованные больные, находящиеся в состоянии комы, или очень ослабленные люди, пациенты под наркозом или ограниченные в движении. Парализованные больные и пациенты в коме подвержены особому риску, поскольку они могут быть не в состоянии двигаться или чувствовать боль (боль обычно мотивирует людей двигаться или просить, чтобы их переместили).
Вытяжение
Тракция — это боковая тянущая сила, действующая на кожу. Она также уменьшает приток крови к коже.
Растяжение происходит, например, когда человек лежит на наклонной поверхности (например, когда их укладывают на наклонную кровать), и его кожа натягивается. Мышцы и ткани под верхним слоем кожи опускаются вниз под действием силы тяжести, а верхние слои кожи соприкасаются с наружной поверхностью (например, постельным бельем). Когда кожа растягивается, возникающий эффект сопоставим с воздействием давления.
Трение
Трение — это трение кожи об одежду или постельное белье. Оно может приводить к пролежням или усугублять их. Из-за постоянного трения верхние слои кожи могут истираться. Такое трение может происходить, например, если людей часто тянут через постель.
Влага
Влага может усилить трение кожи и ослабить или повредить ее защитный внешний слой, если кожа подвержена ее воздействию в течение длительного времени. Например, кожа может находиться в длительном контакте с потом, мочой (из-за недержания мочи) или калом (из-за недержания кала).
Симптомы пролежней
У большинства людей пролежни вызывают боль и зуд. Однако для людей, чьи ощущения притуплены, даже серьезные раны могут быть безболезненными.
Пролежни подразделяют на четыре стадии (от 1 по 4) в зависимости от степени тяжести повреждения мягких тканей. Пролежни не всегда прогрессируют от легкой до тяжелой стадии. Иногда первые признаки пролежней становятся заметными на 3 или 4 стадии.
1-я стадия: Светлая кожа становится красной или розовой. Цвет темной кожи может не изменяться.
Кожа также быть более теплой, холодной, плотной, мягкой или более чувствительной по сравнению с соседними участками, которые не повреждены давлению. На данном этапе язва фактически еще не образовалась (целостность кожи не нарушена).
2-я стадия: Пролежень с поверхностным повреждением кожи с розовым или красным основанием. Может присутствовать дефект кожи, и могут образовываться волдыри. Более глубокие ткани под язвой не видны.
3-я стадия: Кожа над поражением полностью отсутствует. Язва иногда достигает слоя жировой клетчатки, но более глубокие структуры под язвой, такие как мышцы и кости, не видны.
4-я стадия: Присутствует полнослойный дефект кожи, делая видимыми глубокие структуры под язвой, такие как мышцы, сухожилия и кости.
На этой фотографии показан пролежень I стадии, видно покраснение, но кожный покров не поврежден.
Фотография получена из Gordian Medical, Inc., действующей как American Medical Technologies; используется с разрешения.
На этом снимке показаны пролежни 2 стадии на верхней части правой ягодице (стрелка). Ткани под язвой не видны.
BOILERSHOT PHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRARY
На этом снимке показан медленно заживающий глубокий пролежень 3-й стадии на пятке. Присутствует дефект поверхностного слоя. Более темный заживающий рубец скрывает более глубокие ткани.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
На этой фотографии пролежня 3 стадии показан более глубокий пролежень в основании позвоночника. Ткани и жировая клетчатка под язвой не видны.
Д-Р БАРРИ СЛЕЙВЕН (DR BARRY SLAVEN)/SCIENCE PHOTO LIBRARY
На этой фотографии пролежня 4 стадии видны глубинные структуры, в частности сухожилия и сустав.
Фотография получена из Gordian Medical, Inc., действующей как American Medical Technologies; используется с разрешения.
На этой фотографии показан пролежень I стадии, видно покраснение, но кожный покров не поврежден.
Фотография получена из Gordian Medical, Inc., действующей как American Medical Technologies; используется с разрешения.
На этом снимке показаны пролежни 2 стадии на верхней части правой ягодице (стрелка). Ткани под язвой не видны.
BOILERSHOT PHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRARY
На этом снимке показан медленно заживающий глубокий пролежень 3-й стадии на пятке. Присутствует дефект поверхностного слоя. Более темный заживающий рубец скрывает более глубокие ткани.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
На этой фотографии пролежня 3 стадии показан более глубокий пролежень в основании позвоночника. Ткани и жировая клетчатка под язвой не видны.
Д-Р БАРРИ СЛЕЙВЕН (DR BARRY SLAVEN)/SCIENCE PHOTO LIBRARY
На этой фотографии пролежня 4 стадии видны глубинные структуры, в частности сухожилия и сустав.
Фотография получена из Gordian Medical, Inc., действующей как American Medical Technologies; используется с разрешения.
Неопределенная стадия: Иногда врачи не могут определить степень тяжести пролежня. Например, нельзя определить стадию пролежней, которые покрыты продуктами распада клеток или толстой, твердой коркой (струп) до тех пор, пока продукты распада или струп не удалены.
Повреждение глубоких тканей от давления: Это повреждение представляет собой участки поврежденной или неповрежденной кожи фиолетового или темно-бордового цвета, или заполненные кровью волдыри, которые возникают в результате повреждения лежащих в глубине мягких тканей. Это место может быть более плотным или мягким, теплым или холодным по сравнению с окружающими участками.
Повреждение от давления, связанное с медицинским устройством: Это повреждение возникает в результате использования устройств, разработанных и применяемых в целях лечения. Длительное использование медицинских устройств, особенно если они неправильно расположены или плохо прилегают, может привести к повреждению кожи или слизистых оболочек (влажной поверхности или внутренней оболочки некоторых частей тела).
Например, маски или трубки, используемые у людей, которые нуждаются в кислороде, могут привести к появлению пролежней на переносице, ушах или на затылке, либо в любых других местах, где маска или трубки оказывают давление. Плохо подогнанные зубные протезы или неправильно закрепленная эндотрахеальная трубка могут привести к образованию пролежней в полости рта. Повреждения обычно соответствуют контуру или форме устройства.
Врачи обычно могут определить стадию связанных с медицинскими изделиями пролежней кожи, но не слизистых оболочек.
Осложнения пролежней
Бактериальная инфекция является наиболее частым осложнением пролежней. Если в пролежни попадает инфекция, они могут источать неприятный запах. В язве или вокруг нее может выделяться гной. Если инфекция распространяется на окружающую кожу и подкожные ткани, область вокруг язвы может покраснеть или стать теплой на ощупь, при этом болезненность в этом месте может усилиться. У некоторых людей может подняться температура. Инфекция задерживает заживление мелких язв и может нести опасность для жизни при более глубоких язвах.
Инфицирование незаживающих пролежней также может приводить к образованию флегмоны и свищевых ходов. Флегмона — распространенная бактериальная инфекция кожи и подкожной клетчатки. Свищи — это ходы, которые соединяют зараженный участок поверхности кожи или язву с другими структурами, например, находящимися внутри организма. Например, свищевой ход может соединить пролежень в области таза с кишечником (это аномальное соединение называется фистулой). Инфекция может даже проникать в кость (остеомиелит) или сустав (инфекционный артрит), или может быстро распространяться, разрушая мышцы и другие глубокие ткани (некротизирующий фасциит).
В некоторых тяжелых случаях инфекция может проникать в кровь (бактериемия), что приводит к повышению температуры тела или сотрясающему ознобу, и впоследствии в головной мозг (менингит) и сердце (эндокардит).
Диагностика пролежней
Обследование врачом;
Определение стадии язвы
Оценка качества питания
Иногда анализы крови и магнитно-резонансная томография
Обычно врачи могут поставить диагноз пролежней на основании данных физикального обследования, принимая во внимание внешний вид и расположение язв.
Поскольку глубину и степень тяжести пролежней трудно определить, врачи или специально обученные медицинские работники определяют стадии и фотографируют пролежни, чтобы отслеживать их ухудшение или заживление. Врачи используют определенные критерии для определения динамики заживления пролежней.
Врачи также оценивают состояние питания людей, осматривая их и расспрашивая о потреблении пищи и изменениях веса.
Иногда у пациентов с пролежнями, особенно 3-й или 4-й стадии, берут анализы крови. Иногда выполняется посев образца крови, чтобы определить, проникла ли инфекция в кровоток.
У людей с недостаточным питанием проводят дополнительное обследование.
Когда пролежни не заживают, врачи часто подозревают какое-либо осложнение, такое как инфекция. Если подозревается остеомиелит, врачи назначают анализы крови и зачастую визуализирующее исследование — магнитно-резонансную томографию (МРТ). Чтобы подтвердить остеомиелит, врачам может потребоваться взять небольшой образец кости (биопсия), чтобы проверить размножаются ли из него бактерии (культуры).
Лечение пролежней
Уменьшение давления
Чистка ран и наложение повязок
Обезболивание
Контроль инфекции
Хорошее питание
Иногда хирургическое вмешательство
Лечить пролежни гораздо сложнее, чем предотвратить их образование.
Основными целями лечения являются снятие давления на язвы, тщательное очищение и правильное наложение повязок на раны, контроль инфекции, а также обеспечение полноценного питания. Иногда, чтобы закрыть большие раны, может потребоваться хирургическое вмешательство.
Уменьшение давления
Чтобы ослабить давление на кожу, пациентов необходимо правильно укладывать, использовать защитные приспособления и противопролежневые подкладки. В самой ранней стадии пролежни обычно заживают самостоятельно, как только снимается давление.
Частое изменение положения (и выбор правильного положения) является основным приемом для снятия давления. Прикованных к постели пациентов необходимо поворачивать минимум каждые 1–2 часа и укладывать на боку под таким углом к матрацу, чтобы избежать прямого давления на бедра. Подъем изголовья кровати должен быть минимальным, чтобы избежать последствий вытяжения. Чтобы избежать ненужного трения при изменении положения больного, вместо перетаскивания больного следует использовать постельное белье или приспособления для подъема больного. Врачи могут попросить лиц, ухаживающих за пациентом, использовать письменное расписание, чтобы контролировать и фиксировать изменения положения. Положение пациентов, которые находятся в кресле-каталке, нужно менять каждый час и побуждать их самостоятельно изменять положение каждые 15 минут, если они могут это сделать. В противном случае лица, осуществляющие уход, должны помогать людям менять положение.
Когда пациенты лежат на спине или на боку, между и/или под коленями, лодыжками и под пятками можно использовать различные защитные приспособления, например: подушки, поролоновые клиновидные подкладки и защитные подкладки для пяток. Области в местах костных выступов, таких как пятки и локти, можно защитить с помощью мягких материалов, таких как поролоновые клиновидные подушки и защитные подкладки для пяток. Мягкие подушки для сиденья подходят для людей, которые могут сидеть на стуле.
Противопролежневые поверхности, например, поролоновые и другие матрацы, которые подкладывают под людей, прикованных к постели, можно менять, чтобы снизить давление. Они используются в больницах, домах престарелых, а иногда и в частных домах. Противопролежневые приспособления классифицируются исходя из необходимости использования электричества для их работы. Статические поверхности не требуют электричества, которое требуется для динамических поверхностей.
К статическим поверхностям относятся покрытия и матрацы, наполненные воздухом, пеной, гелем или водой. Матрацы с сотовой структурой не подходят для ослабления давления. В целом, статические поверхности увеличивают площадь, по которой распределяется вес, уменьшая тем самым давление и силу вытяжения. Статические поверхности традиционно используются для предотвращения образования пролежней или для лечения пролежневых язв 1 стадии.
Динамические поверхности включают надувные матрацы с попеременным наполнением ячеек воздухом, матрацы с низкой потерей воздуха и воздушно-жидкостные матрацы. Матрацы с попеременным наполнением ячеек воздухом состоят из воздушных ячеек, которые поочередно надуваются и спускаются с помощью насоса, таким образом поддерживающее давление перемещается из одного места к другому. Матрацы с низкой потерей воздуха — это гигантские воздухопроницаемые подушки, которые непрерывно накачиваются воздухом. Воздушный поток оказывает осушающий эффект на ткани. В воздушно-жидкостных матрацах воздух постоянно циркулирует. Они снижают влажность и обеспечивают охлаждение. Динамические поверхности используются, если пролежневая язва не заживает при использовании статических поверхностей.
Чистка ран и наложение повязок
Чтобы вылечить пролежни, их необходимо очищать, удалять мертвую кожу (этот процесс называется хирургическая обработка раны) и накладывать повязки.
Раны очищают при замене повязки. Медицинские работники часто промывают (орошают) рану, особенно ее глубокие слои, физиологическим раствором, чтобы размягчить и удалить скрытые продукты клеточного распада.
Врачу может потребоваться удалить омертвевшую ткань с помощью скальпеля, химического раствора, вихревой ванны (гидротерапия), специальной повязки или биохирургическим путем (использование медицинских личинок для удаления мертвой ткани). Удаление мертвых тканей, как правило, безболезненно, потому что в мертвой ткани боль не ощущается. Некоторые болевые ощущения могут возникать из-за того, что рядом находится здоровая ткань.
Повязки используются, чтобы защитить рану и способствовать заживлению. Они используются при некоторых пролежнях 1-й стадии и при всех других пролежнях. Когда кожа повреждена, врач или медсестра с учетом расположения и состояния пролежня, выбирает подходящий тип повязки. Количество отделяемого из ран помогает определить, какой тип повязки подходит больше.
Прозрачные (бесцветные) пленки или гидрогели помогают защитить пролежни 1-й стадии или поверхностные язвы с минимальным количеством отделяемого или сухой коркой (струпом) и обеспечивают более быстрое заживление. Прозрачную пленку и гидрогель меняют каждые 3-7 дней.
Гидроколлоидные пластыри (кислородо- и влагоудерживающие) защищают пролежни и обеспечивают здоровую окружающую среду для заживления язв с небольшим количеством выделений. Эти пластыри можно оставлять на месте до 1 недели, в зависимости от количества выделений.
Альгинатный перевязочный материал (из морских водорослей), который производится в форме подушечек, лент и веревок, а также гидроволоконные повязки используют при пролежнях с большим количеством отделяемого и для контроля кровотечения после хирургической обработки. Альгинатные повязки можно использовать до 7 дней, но их нужно заменять раньше, если они полностью пропитаны жидкостью.
Абсорбирующие пенные повязки можно использовать на ранах, которые выделяют различные количества жидкости. Пенные повязки необходимо менять каждые 3-4 дня. Водонепроницаемые повязки защищают пролежни от пота, мочи и кала.
Обезболивание
Пролежни могут вызывать сильную боль.
Обычно врачи для борьбы с болью предпочитают опиатам ацетаминофен или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Опиаты имеют седативный эффект, а седация способствует неподвижности.
Контроль инфекции
Поверхностные инфекции иногда можно вылечить с помощью антибиотиков, которые применяются местно, непосредственно на коже. Врачи также назначают антибиотики внутрь или внутривенно, если инфекция распространилась, например, в более глубокие ткани, в кожу за пределами язвы, в кости или в кровоток.
Остеомиелит чрезвычайно трудно вылечить, и требуется многонедельное внутривенное введение антибиотиков.
Питание
Недостаточное питание — обычное явление среди больных с пролежнями. Правильное питание играет важную роль в лечении пролежней и профилактике образования новых язв. Рекомендуется хорошо сбалансированный, богатый белками пищевой рацион. У людей с недостаточным питанием часто эффективна оценка питания диетологом. Людям, которые получают недостаточно питательных веществ для удовлетворения их потребности в пище, может потребоваться кормление через зонд (питание через зонд) или вену (внутривенное питание, см. Лечение недостаточного питания).
Кроме того, если больной недополучает какой-либо витамин, ему назначают дополнительные дозы этого витамина.
Хирургическое вмешательство
Глубокие или большие пролежни трудно поддаются лечению. Иногда их требуется закрывать кожными трансплантатами, а также лоскутами кожи и иногда мышц. Во время такой процедуры толстый лоскут здоровой ткани с хорошим кровоснабжением перемещается хирургическим путем, чтобы закрыть пораженный участок.
Кожные трансплантаты подходят для больших по площади, но неглубоких пролежней. Лоскуты кожи и мышц используется для закрытия пролежней на больших участках, соответствующих костным выступам (обычно нижняя часть спины, тазобедренные суставы и верхняя часть бедренных костей).
Качество жизни некоторых людей улучшает хирургическое вмешательство. Однако оно не всегда успешно, особенно у ослабленных пожилых людей, страдающих от недостаточного питания и других сопутствующих расстройств.
Прогноз при пролежнях
Прогноз заживления пролежней на ранней стадии может быть отличным, если пациент получил своевременное адекватное лечение, но для полного выздоровления обычно требуется несколько недель. После 6 месяцев лечения более 70 % пролежней 2 стадии, 50 % пролежней 3 стадии и 30 % пролежней 4 стадии заживают.
Пролежни зачастую развиваются у людей, которые получают недостаточный уход, страдают заболеваниями, нарушающими заживление раны (например, сахарным диабетом или недостаточным питанием), либо и тем, и другим. Без постоянного тщательного ухода за пролежнями и лечения других болезней и осложнений такие пациенты имеют плохой долгосрочный прогноз даже при заживании пролежней.
Профилактика пролежней
Частая смена положения
Тщательная гигиена и уход за кожей
Поддержание двигательной активности
Профилактика является лучшей стратегией борьбы с пролежнями. В большинстве случаев пролежни можно предотвратить благодаря щепетильному вниманию всех лиц, ухаживающих за больным, в том числе медсестер, санитаров и родственников пациента.
Наилучшим методом избежать появления пролежней является частая смена положения больного. Положение людей, которые не могут двигаться сами, необходимо часто менять. Например, у прикованных к постели пациентов необходимо менять положение не реже чем каждые 1–2 часа. Людям, помещенным в кресло, следует каждый час менять положение. Если они могут это сделать, их следует поощрять самостоятельно менять положение каждые 15 минут.
Лица, осуществляющие уход за пациентом, должны ежедневно тщательно осматривать кожу, чтобы обнаружить ранние признаки покраснения или изменения цвета. Любые признаки покраснения или изменения цвета на местах давления является сигналом того, что положение больного нужно изменить, чтобы он не лежал или не сидел на участке с измененным цветом кожи, пока он снова не станет нормальным.
Знаете ли Вы, что...
Для предотвращения пролежней исключительно важен уход за кожей. Кожа должна быть чистой и сухой, потому что влага увеличивает риск развития пролежней. Сухая кожа реже прилипает к ткани, из-за чего усиливается трение или вытяжение. После очистки кожу нужно просушить осторожными похлопывающими движениями (избегая трения кожи). Предотвратить возникновение пролежней может применение густых кремов, которые действуют как барьер для защиты лежащей под ними кожи от влажности. Постельное белье и одежду людей, прикованных к постели, нужно часто менять, чтобы они всегда были чистыми и сухими. Кукурузный крахмал может способствовать росту микроорганизмов, и его использовать нельзя, но в местах, подверженных трению, может использоваться обычный тальк.
Области в местах костных выступов (таких как пятки и локти) можно защитить с помощью мягких материалов, таких как поролоновые клиновидные подушки и защитные подкладки для пяток. Защитные подушки, прокладки или плед из овчины можно использовать, чтобы разделить прилегающие поверхности тела друг от друга. Специальные кровати, матрацы и подушки на сиденья могут уменьшить давление и обеспечивают дополнительный комфорт для людей, которые прикованы к креслу-каталке или постели. Врач или медсестра могут порекомендовать матрац с наиболее подходящей поверхностью или подушку для сиденья. Важно помнить, что эти изделия полностью не устраняют давления и не являются заменой частого изменения положения больного.
Важной частью профилактики возникновения пролежней является движение. Люди, которые испытывают трудности при передвижении или обездвижены, подвержены риску развития пролежней, поэтому следует поощрять активность. Следует снизить дозу или избегать приема лекарственных препаратов, которые вызывают сон (седативные препараты), поскольку люди с сонливостью с меньшей вероятностью меняют положение тела.