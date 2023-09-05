У большинства людей пролежни вызывают боль и зуд. Однако для людей, чьи ощущения притуплены, даже серьезные раны могут быть безболезненными.

Пролежни подразделяют на четыре стадии (от 1 по 4) в зависимости от степени тяжести повреждения мягких тканей. Пролежни не всегда прогрессируют от легкой до тяжелой стадии. Иногда первые признаки пролежней становятся заметными на 3 или 4 стадии.

1-я стадия: Светлая кожа становится красной или розовой. Цвет темной кожи может не изменяться.

Кожа также быть более теплой, холодной, плотной, мягкой или более чувствительной по сравнению с соседними участками, которые не повреждены давлению. На данном этапе язва фактически еще не образовалась (целостность кожи не нарушена).

2-я стадия: Пролежень с поверхностным повреждением кожи с розовым или красным основанием. Может присутствовать дефект кожи, и могут образовываться волдыри. Более глубокие ткани под язвой не видны.

3-я стадия: Кожа над поражением полностью отсутствует. Язва иногда достигает слоя жировой клетчатки, но более глубокие структуры под язвой, такие как мышцы и кости, не видны.

4-я стадия: Присутствует полнослойный дефект кожи, делая видимыми глубокие структуры под язвой, такие как мышцы, сухожилия и кости.

Примеры пролежней 1–4 стадии Пролежень I стадии (ягодицы) На этой фотографии показан пролежень I стадии, видно покраснение, но кожный покров не поврежден. Фотография получена из Gordian Medical, Inc., действующей как American Medical Technologies; используется с разрешения. Пролежень 2 стадии (ягодицы) На этом снимке показаны пролежни 2 стадии на верхней части правой ягодице (стрелка). Ткани под язвой не видны. BOILERSHOT PHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRARY Пролежень 3-й стадии (пятка) На этом снимке показан медленно заживающий глубокий пролежень 3-й стадии на пятке. Присутствует дефект поверхностного слоя. Более темный заживающий рубец скрывает более глубокие ткани. ... Прочитайте дополнительные сведения НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ Пролежень 3 стадии (основание позвоночника) На этой фотографии пролежня 3 стадии показан более глубокий пролежень в основании позвоночника. Ткани и жировая клетчатка под язвой не видны. ... Прочитайте дополнительные сведения Д-Р БАРРИ СЛЕЙВЕН (DR BARRY SLAVEN)/SCIENCE PHOTO LIBRARY Пролежень 4 стадии (колено) На этой фотографии пролежня 4 стадии видны глубинные структуры, в частности сухожилия и сустав. Фотография получена из Gordian Medical, Inc., действующей как American Medical Technologies; используется с разрешения. Пролежень I стадии (ягодицы) На этой фотографии показан пролежень I стадии, видно покраснение, но кожный покров не поврежден. Фотография получена из Gordian Medical, Inc., действующей как American Medical Technologies; используется с разрешения. Пролежень 2 стадии (ягодицы) На этом снимке показаны пролежни 2 стадии на верхней части правой ягодице (стрелка). Ткани под язвой не видны. BOILERSHOT PHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRARY Пролежень 3-й стадии (пятка) На этом снимке показан медленно заживающий глубокий пролежень 3-й стадии на пятке. Присутствует дефект поверхностного слоя. Более темный заживающий рубец скрывает более глубокие ткани. ... Прочитайте дополнительные сведения НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ Пролежень 3 стадии (основание позвоночника) На этой фотографии пролежня 3 стадии показан более глубокий пролежень в основании позвоночника. Ткани и жировая клетчатка под язвой не видны. ... Прочитайте дополнительные сведения Д-Р БАРРИ СЛЕЙВЕН (DR BARRY SLAVEN)/SCIENCE PHOTO LIBRARY Пролежень 4 стадии (колено) На этой фотографии пролежня 4 стадии видны глубинные структуры, в частности сухожилия и сустав. Фотография получена из Gordian Medical, Inc., действующей как American Medical Technologies; используется с разрешения.

Неопределенная стадия: Иногда врачи не могут определить степень тяжести пролежня. Например, нельзя определить стадию пролежней, которые покрыты продуктами распада клеток или толстой, твердой коркой (струп) до тех пор, пока продукты распада или струп не удалены.

Повреждение глубоких тканей от давления: Это повреждение представляет собой участки поврежденной или неповрежденной кожи фиолетового или темно-бордового цвета, или заполненные кровью волдыри, которые возникают в результате повреждения лежащих в глубине мягких тканей. Это место может быть более плотным или мягким, теплым или холодным по сравнению с окружающими участками.

Повреждение от давления, связанное с медицинским устройством: Это повреждение возникает в результате использования устройств, разработанных и применяемых в целях лечения. Длительное использование медицинских устройств, особенно если они неправильно расположены или плохо прилегают, может привести к повреждению кожи или слизистых оболочек (влажной поверхности или внутренней оболочки некоторых частей тела).

Например, маски или трубки, используемые у людей, которые нуждаются в кислороде, могут привести к появлению пролежней на переносице, ушах или на затылке, либо в любых других местах, где маска или трубки оказывают давление. Плохо подогнанные зубные протезы или неправильно закрепленная эндотрахеальная трубка могут привести к образованию пролежней в полости рта. Повреждения обычно соответствуют контуру или форме устройства.

Врачи обычно могут определить стадию связанных с медицинскими изделиями пролежней кожи, но не слизистых оболочек.