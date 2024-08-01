Общие сведения о пигменте кожи

Меланин — это пигмент, который обусловливает различные оттенки и цвета кожи, волос и глаз человека. Окрашивание (пигментация) определяется количеством меланина в коже. Без меланина кожа была бы бледно-белой с различными розовыми оттенками, вызванными током крови через кожу.

У людей со светлой кожей вырабатывается очень мало меланина, у людей с темной кожей — среднее его количество, а у людей с очень темной кожей вырабатывается наибольшее количество пигмента. У людей с альбинизмом очень мало меланина, либо он отсутствует вообще, поэтому кожа выглядит белой или бледно-розовой.

Обычно меланин довольно равномерно распределяется в коже, однако иногда люди имеют пятна или участки кожи с большим количеством меланина. Например, к таким пятнам относятся веснушки, возрастные пятна (лентигиноз) и мелазма.

Меланоцит Изображение

Меланин вырабатывается специализированными клетками кожи, которые называются меланоцитами. Меланоциты разбросаны среди других клеток в самой глубине поверхностного слоя кожи (эпидермиса), который называется базальным слоем. После выработки меланин распространяется в другие близлежащие клетки кожи.