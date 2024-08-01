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Общие сведения о пигменте кожи

Авторы:Shinjita Das, MD MPH, Massachusetts General Hospital
Проверено/пересмотрено авг. 2024
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    Меланин — это пигмент, который обусловливает различные оттенки и цвета кожи, волос и глаз человека. Окрашивание (пигментация) определяется количеством меланина в коже. Без меланина кожа была бы бледно-белой с различными розовыми оттенками, вызванными током крови через кожу.

    У людей со светлой кожей вырабатывается очень мало меланина, у людей с темной кожей — среднее его количество, а у людей с очень темной кожей вырабатывается наибольшее количество пигмента. У людей с альбинизмом очень мало меланина, либо он отсутствует вообще, поэтому кожа выглядит белой или бледно-розовой.

    Обычно меланин довольно равномерно распределяется в коже, однако иногда люди имеют пятна или участки кожи с большим количеством меланина. Например, к таким пятнам относятся веснушки, возрастные пятна (лентигиноз) и мелазма.

    Меланин вырабатывается специализированными клетками кожи, которые называются меланоцитами. Меланоциты разбросаны среди других клеток в самой глубине поверхностного слоя кожи (эпидермиса), который называется базальным слоем. После выработки меланин распространяется в другие близлежащие клетки кожи.

    Пигментные нарушения

    Пигментные нарушения могут быть распространенными и поражать многие участки кожи или ограниченными и поражать только отдельные участки кожи. Пигментные изменения, которые они вызывают, называются

    • депигментацией;

    • гипопигментацией;

    • Гиперпигментация

    Депигментация — это полное отсутствие пигмента. Кожа становится белой. Обширная депигментация возникает при витилиго.

    Гипопигментация — это аномально низкое количества меланина. Кожа имеет более светлый цвет, чем обычно (например, светлее, чем участки кожи, которые не поражены). Обширная гипопигментация кожи возникает при альбинизме. Гипопигментацию также могут вызывать:

    • предшествующие повреждения кожи, к которым относятся волдырь, язва, ожог, воздействие химического вещества или кожная инфекция;

    • воспалительное заболевание кожи (например, атопический дерматит или псориаз), которое зажило;

    • редкие наследственные заболевания.

    Гиперпигментацию обычно вызывает аномально высокое количество меланина, однако иногда его причиной может быть отложение других пигментных веществ, которые в нормальных условиях в коже отсутствуют. Кожа выглядит темнее, и иногда ее цвет отличается от кожи на непораженных участках. Гиперпигментацию могут вызывать

    • Расстройства, вызывающие воспаление

    • Лекарственные препараты или другие вещества

    • Воздействие солнечных лучей

    • Онкологические заболевания

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    Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.