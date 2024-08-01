Кремы для отбеливания кожи

Иногда химический пилинг или лазеротерапия

Защита от солнца

Нанесение лекарственных средств на кожу эффективно, только если гиперпигментация поражает верхние слои кожи. Кремы для отбеливания кожи, содержащие гидрохинон, третиноин или кортикостероид, могут использоваться в сочетании и способны помочь осветлить темные участки. Однако гидрохинон следует применять только под контролем врача, поскольку его длительное применение может в ряде случаев вызывать постоянную форму гиперпигментации. Вместо гидрохинона, третиноина или обоих препаратов вместе, либо в комбинации с ними, можно использовать крем, содержащий азелаиновую кислоту.

Врачи могут попробовать химические пилинги, содержащие гликолевую или трихлоруксусную кислоту у людей, мелазма у которых не осветляется отбеливающими кремами.

Во время беременности можно безопасно использовать крем с азелаиновой кислотой и химические пилинги с гликолевой кислотой. Гидрохинон, транексамовая кислота, пилинги с трихлоруксусной кислотой и третиноиннебезопасны для применения во время беременности.

Также используются лазеротерапия и транексамовая кислота (лекарственный препарат для приема внутрь).

В течение и после лечения люди должны полностью защищаться от солнца, поскольку лечение делает кожу чувствительной к солнечным ожогам. Кроме того, даже несколько часов воздействия солнечных лучей может вызвать повторную гиперпигментацию вылеченных участков, что аннулировало бы результаты нескольких месяцев лечения.

Для предотвращения ухудшения состояния кожи люди с мелазмой должны использовать солнцезащитные средства с солнцезащитным фактором (СЗФ) 50 или выше, носить солнцезащитную одежду с фактором защиты от ультрафиолета (ФЗУФ) 50 или выше и избегать воздействия солнечных лучей. Большинство химических солнцезащитных средств защищают кожу от лучей ультрафиолетового спектра, но не от видимого света. Следует использовать тонированный солнцезащитный крем, который также содержит оксид цинка или диоксид титана — они являются природными минералами, обеспечивающими физическую защиту от видимого света. Для большей защиты люди могут использовать солнцезащитный крем, содержащий минералы и антиоксиданты. Для еще большей защиты люди могут принимать пищевую добавку Polypodium leucotomos внутрь.

Если кожу защищают от солнца, мелазма часто исчезает после беременности или прекращения приема оральных контрацептивов. У мужчин мелазма исчезает редко.