Мелазма — темно-коричневые участки пигментации, которые появляются на инсолированных областях кожи, как правило, на лице.
На лице появляются пятна темного цвета.
Врачи обычно ставят диагноз, основываясь на результатах обследования кожи.
Лечение включает защиту от солнца и кремы для отбеливания кожи.
Вероятнее всего, мелазма вызывается из-за повышенной секреции пигмента меланина. Меланин образуется специализированными клетками кожи, которые называются меланоцитами (см. Общие сведения о пигменте кожи).
Такое большое количество пигмента в коже называют гиперпигментацией. Мелазма зачастую появляется во время беременности (маска беременности) и у женщин, принимающих оральные контрацептивы, но может проявиться у любого человека. Заболевание наблюдается чаще и продолжается дольше у людей с темной кожей.
Люди, которые проводят много времени на солнце, имеют повышенный риск развития мелазмы. К другим факторам риска относятся аутоиммунные заболевания щитовидной железы, лекарственные препараты, которые делают кожу некоторых людей более чувствительной к воздействию солнечного света, и противосудорожные препараты.
Симптомы мелазмы
Неправильные, очаговые области темного цвета появляются на коже, обычно на обеих щеках лица. Пигментация чаще всего появляется в центре лица и на щеках, лбу, висках, верхней губе и носу. Иногда у людей возникают очаговые области только на щеках. Редко мелазма появляется на предплечьях. Участки не зудят и не болят и вызывают озабоченность только косметического характера.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Диагностика мелазмы
Обследование врачом;
Исследование в лучах лампы Вуда
Врачи проводят диагностику мелазмы, основываясь на результатах обследования кожи.
Врачи могут проводить исследование в лучах лампы Вуда, с помощью которой можно отличить гиперпигментацию в эпидермисе (верхних слоях кожи) от других кожных заболеваний.
Лечение мелазмы
Кремы для отбеливания кожи
Иногда химический пилинг или лазеротерапия
Защита от солнца
Нанесение лекарственных средств на кожу эффективно, только если гиперпигментация поражает верхние слои кожи. Кремы для отбеливания кожи, содержащие гидрохинон, третиноин или кортикостероид, могут использоваться в сочетании и способны помочь осветлить темные участки. Однако гидрохинон следует применять только под контролем врача, поскольку его длительное применение может в ряде случаев вызывать постоянную форму гиперпигментации. Вместо гидрохинона, третиноина или обоих препаратов вместе, либо в комбинации с ними, можно использовать крем, содержащий азелаиновую кислоту.
Врачи могут попробовать химические пилинги, содержащие гликолевую или трихлоруксусную кислоту у людей, мелазма у которых не осветляется отбеливающими кремами.
Во время беременности можно безопасно использовать крем с азелаиновой кислотой и химические пилинги с гликолевой кислотой. Гидрохинон, транексамовая кислота, пилинги с трихлоруксусной кислотой и третиноиннебезопасны для применения во время беременности.
Также используются лазеротерапия и транексамовая кислота (лекарственный препарат для приема внутрь).
В течение и после лечения люди должны полностью защищаться от солнца, поскольку лечение делает кожу чувствительной к солнечным ожогам. Кроме того, даже несколько часов воздействия солнечных лучей может вызвать повторную гиперпигментацию вылеченных участков, что аннулировало бы результаты нескольких месяцев лечения.
Для предотвращения ухудшения состояния кожи люди с мелазмой должны использовать солнцезащитные средства с солнцезащитным фактором (СЗФ) 50 или выше, носить солнцезащитную одежду с фактором защиты от ультрафиолета (ФЗУФ) 50 или выше и избегать воздействия солнечных лучей. Большинство химических солнцезащитных средств защищают кожу от лучей ультрафиолетового спектра, но не от видимого света. Следует использовать тонированный солнцезащитный крем, который также содержит оксид цинка или диоксид титана — они являются природными минералами, обеспечивающими физическую защиту от видимого света. Для большей защиты люди могут использовать солнцезащитный крем, содержащий минералы и антиоксиданты. Для еще большей защиты люди могут принимать пищевую добавку Polypodium leucotomos внутрь.
Если кожу защищают от солнца, мелазма часто исчезает после беременности или прекращения приема оральных контрацептивов. У мужчин мелазма исчезает редко.