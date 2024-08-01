Люди с альбинизмом обычно имеют примечательно белые волосы, бледную или белую кожу и розовые или бледно-голубые глаза.

Глаза таких людей очень чувствительны к свету, и они часто стараются избегать яркого света.

Альбинизм (глазные симптомы) Скрыть подробности Альбинизм, который поражает глаза (глазной альбинизм), может быть причиной слишком слабого пигментирования глаз. BSIP, KOKEL/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Кожа людей с менее типичным альбинизмом может иметь определенную окраску: их кожа может быть немного красноватой или золотой, а глаза могут быть голубыми или карими.

Альбинизм (кожные симптомы) Скрыть подробности Альбинизм, характеризующийся светлыми волосами (от белого до желтовато-белого цвета) и бледной кожей, вызван отсутствием меланина. Рисунок любезно предоставлен д-ром Ноа С. Шейнфельд и Dermatology Online Journal.

Поскольку меланин защищает кожу от солнца, люди с альбинизмом весьма подвержены солнечным ожогам и раку кожи (особенно, развитию плоскоклеточной карциномы). Даже несколько минут яркого солнечного света могут вызывать серьезные солнечные ожоги.