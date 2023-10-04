Дерматозойный бред — это ошибочное убеждение человека в том, что его тело заражено паразитами.

У страдающих дерматозойным бредом появляется непоколебимая, но при этом абсолютно ложная уверенность в том, что они заражены паразитами, такими как глисты, клещи, вши, блохи или другие микроорганизмы. Кроме того, некоторые больные считают, что паразиты находятся у них в доме, а также в их ближайшем окружении и на одежде. Нередко пациенты детально описывают, как именно воображаемые паразиты проникли в их организм, и как они ведут себя, перемещаясь под кожей.

Ощущения зуда, движения под кожей и раздражения представляются им вполне реальными. Пытаясь избавиться от этих ощущений, они могут царапать, щипать и раздирать свою кожу, что может вызывать развитие язв или воспалений. Иногда такие язвы могут привести к возникновению инфекций. Другие больные применяют различные химические вещества и/или дезинфицирующие средства для обработки кожи. Такие химические вещества могут вызвать раздражение кожи или аллергическую реакцию.

В качестве доказательства своего заражения пациенты приносят врачам образцы своих волос и кожи, а также всевозможный мусор, например, фрагменты корок ран, пыль и волокна. Люди могут выкладывать собранные образцы на предметное стекло микроскопа или приносить их в контейнере. Дерматозойный бред чаще всего встречается у людей в возрасте старше 50 лет и у женщин, но в целом это довольно редкое заболевание.

У некоторых людей, страдающих дерматозойным бредом, может развиваться расстройство, которое заставляет их постоянно испытывать чрезмерную озабоченность своим здоровьем (тревожное расстройство, связанное с озабоченностью своим физическим здоровьем, ранее называемая ипохондрия), или они могут узнать о какой-то паразитарной инфекции (например, о чесотке) из средств массовой информации или вступать в контакт с человеком, зараженным такой инфекцией. У некоторых больных дерматозойным бредом также может быть психическое расстройство, в частности шизофрения, депрессия, тревожность или обсессивно-компульсивное расстройство, хотя в большинстве случаев таких расстройств не наблюдается. Злоупотребление нелегальными наркотиками (такими как кокаин или метамфетамин), либо состояние, связанное с отказом от алкоголя после длительного его употребления, также может привести к развитию дерматозойного бреда (см. Симптомы/Белая горячка…).

Диагностика дерматозойного бреда Обследование врачом; В некоторых случаях диагностика дерматозойного бреда для врачей осложняется, поскольку многие реальные кожные заболевания, такие как различные виды аллергических реакций, дерматиты или реальные паразитарные инфекции, также могут вызывать ощущения зуда. Кроме того, кожные язвы или раздражения, вызванные царапинами, которые оставляет пациент, или использованием химических веществ, могут иметь сходство с проявлениями ряда кожных заболеваний. Врачи ставят диагноз на основании физикального обследования и анамнеза пациента, включая сведения о приеме различных лекарственных препаратов или веществ, или о наличии каких-либо психических расстройств. Врачи могут брать соскобы кожи, а иногда и проводить анализы крови, чтобы исключить наличие инвазии и других заболеваний. Если реальное поражение не подтверждается, обследование у врача, специализирующегося на психических расстройствах (психиатра), может помочь определить, является ли дерматозойный бред следствием психического расстройства.