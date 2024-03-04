Потница представляет собой зудящую сыпь, вызываемую потом, который не может выйти наружу.
(См. также Общие сведения о нарушениях потоотделения).
Потница появляется, когда узкие протоки, переносящие пот на поверхность кожи, забиваются. Захваченный пот провоцирует воспаление, которое, в свою очередь, вызывает раздражение (покалывание), зуд и появление высыпаний в виде небольших бугорков или мелких волдырей. В некоторых случаях, высыпания бывают болезненными.
Потница чаще всего развивается в теплом влажном климате и у людей, которые сильнее потеют, но потница также может развиться, если человек слишком тепло одевается в холодном климате или лежит в больнице. Потница, как правило, появляется на таких участках тела, где происходит соприкосновение кожи, например, под молочными железами, на внутренней поверхности бедер и под мышками. Она также возникает, когда кожа в течение длительного времени закрыта одеждой или находится на другой поверхности, например, у госпитализированных людей, которые лежат на спине на больничной кровати.
Что вызывает потницу?
Потница появляется, когда потовые железы закупориваются, и пот задерживается под кожей.
Диагностика потницы
Обследование врачом;
Обычно потницу диагностируют по внешнему виду сыпи на коже и по тому, пребывал ли пациент в жаркой среде, одевался ли слишком тепло для тех условий, где находился, или был ли ему назначен постельный режим при госпитализации.
Лечение потницы
Меры по охлаждению и высушиванию кожи
При сыпи — кортикостероидные кремы или лосьоны
Лечение потницы включает содержание кожи прохладной и сухой. Как правило, для этого помогают присыпки и антиперспиранты. Следует стараться избегать условий, в которых усиливается потоотделение. Наиболее благоприятно пребывание в помещениях с системой кондиционирования.
Людям следует избегать чрезмерного одевания и использования густых мазей.
Для устранения высыпания можно использовать крема или лосьоны с кортикостероидами, допускается добавление небольшого количества ментола. Тем не менее, наиболее эффективным средством борьбы с высыпаниями остается поддержание подходящей температуры и состояния кожи — кожа должна быть прохладной и сухой.