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Потница

(милиария)

Авторы:Shinjita Das, MD MPH, Massachusetts General Hospital
Проверено/пересмотрено мар. 2024
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Потница представляет собой зудящую сыпь, вызываемую потом, который не может выйти наружу.

(См. также Общие сведения о нарушениях потоотделения).

Потница появляется, когда узкие протоки, переносящие пот на поверхность кожи, забиваются. Захваченный пот провоцирует воспаление, которое, в свою очередь, вызывает раздражение (покалывание), зуд и появление высыпаний в виде небольших бугорков или мелких волдырей. В некоторых случаях, высыпания бывают болезненными.

Потница чаще всего развивается в теплом влажном климате и у людей, которые сильнее потеют, но потница также может развиться, если человек слишком тепло одевается в холодном климате или лежит в больнице. Потница, как правило, появляется на таких участках тела, где происходит соприкосновение кожи, например, под молочными железами, на внутренней поверхности бедер и под мышками. Она также возникает, когда кожа в течение длительного времени закрыта одеждой или находится на другой поверхности, например, у госпитализированных людей, которые лежат на спине на больничной кровати.

Что вызывает потницу?

Потница появляется, когда потовые железы закупориваются, и пот задерживается под кожей.

Потница
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На этой фотографии можно увидеть типичное для потницы высыпание маленьких бугорков на коже.
Фото любезно предоставлено д-ром Дэвидом М. Паризером.

Диагностика потницы

  • Обследование врачом;

Обычно потницу диагностируют по внешнему виду сыпи на коже и по тому, пребывал ли пациент в жаркой среде, одевался ли слишком тепло для тех условий, где находился, или был ли ему назначен постельный режим при госпитализации.

Лечение потницы

  • Меры по охлаждению и высушиванию кожи

  • При сыпи — кортикостероидные кремы или лосьоны

Лечение потницы включает содержание кожи прохладной и сухой. Как правило, для этого помогают присыпки и антиперспиранты. Следует стараться избегать условий, в которых усиливается потоотделение. Наиболее благоприятно пребывание в помещениях с системой кондиционирования.

Людям следует избегать чрезмерного одевания и использования густых мазей.

Для устранения высыпания можно использовать крема или лосьоны с кортикостероидами, допускается добавление небольшого количества ментола. Тем не менее, наиболее эффективным средством борьбы с высыпаниями остается поддержание подходящей температуры и состояния кожи — кожа должна быть прохладной и сухой.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.