Потница представляет собой зудящую сыпь, вызываемую потом, который не может выйти наружу.

(См. также Общие сведения о нарушениях потоотделения).

Потница появляется, когда узкие протоки, переносящие пот на поверхность кожи, забиваются. Захваченный пот провоцирует воспаление, которое, в свою очередь, вызывает раздражение (покалывание), зуд и появление высыпаний в виде небольших бугорков или мелких волдырей. В некоторых случаях, высыпания бывают болезненными.

Потница чаще всего развивается в теплом влажном климате и у людей, которые сильнее потеют, но потница также может развиться, если человек слишком тепло одевается в холодном климате или лежит в больнице. Потница, как правило, появляется на таких участках тела, где происходит соприкосновение кожи, например, под молочными железами, на внутренней поверхности бедер и под мышками. Она также возникает, когда кожа в течение длительного времени закрыта одеждой или находится на другой поверхности, например, у госпитализированных людей, которые лежат на спине на больничной кровати.

Что вызывает потницу?

Потница Скрыть подробности На этой фотографии можно увидеть типичное для потницы высыпание маленьких бугорков на коже. Фото любезно предоставлено д-ром Дэвидом М. Паризером.

Диагностика потницы Обследование врачом; Обычно потницу диагностируют по внешнему виду сыпи на коже и по тому, пребывал ли пациент в жаркой среде, одевался ли слишком тепло для тех условий, где находился, или был ли ему назначен постельный режим при госпитализации.