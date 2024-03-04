Общие сведения о нарушениях потоотделения

Пот вырабатывается потовыми железами в коже и выделяется на ее поверхность потовыми протоками.

Что происходит под кожей?

Увлажнение потом поверхности кожи и его испарение способствует охлаждению тела. Поэтому в нормальных условиях человек потеет больше в тепле. Также пот выделяется, когда человек нервничает или испытывает стресс, или у него повышена температура тела.

В основном пот состоит из воды, но, кроме того, содержит и соли (в основном хлорид натрия) и другие химические вещества. При сильном потоотделении необходимо восстанавливать баланс потерянной соли и воды.

Нарушения потоотделения включают: