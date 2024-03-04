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Общие сведения о нарушениях потоотделения

Авторы:Shinjita Das, MD MPH, Massachusetts General Hospital
Проверено/пересмотрено мар. 2024
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    Пот вырабатывается потовыми железами в коже и выделяется на ее поверхность потовыми протоками.

    Что происходит под кожей?

    Кожа состоит из трех слоев. Под поверхностью кожи лежат нервы, нервные окончания, железы, волосяные фолликулы и кровеносные сосуды. Пот вырабатывается железами дермы и достигает поверхности кожи через крошечные протоки.

    Увлажнение потом поверхности кожи и его испарение способствует охлаждению тела. Поэтому в нормальных условиях человек потеет больше в тепле. Также пот выделяется, когда человек нервничает или испытывает стресс, или у него повышена температура тела.

    В основном пот состоит из воды, но, кроме того, содержит и соли (в основном хлорид натрия) и другие химические вещества. При сильном потоотделении необходимо восстанавливать баланс потерянной соли и воды.

    Нарушения потоотделения включают:

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.